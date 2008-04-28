Анализ рынка жилья: Квартиры, отразившие эпоху. (Центр)

У квартир в данном районе города есть удивительная особенность - они «помнят» то время, когда были построены, они несут в себе «след эпохи». Именно такие квартиры являются находкой для антикваров, людей, для которых понятие комфорта связано с семейными библиотеками, вечерними беседами за чаем… А для тех, кто ценит центр только потому, что так удобней жить и работать в современном динамичном мире, есть соответствующие предложения в категории «элитное жилье». Консультацию по всем вопросам можно получить, обратившись в АН «ТМПО».