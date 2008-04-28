Анализ рынка жилья: Квартиры, отразившие эпоху. (Центр)

Центр города – место для проживания желанное, но и цена вопроса соответствующая. Самые дорогие квартиры расположены именно в центре. О том, по какой цене сегодня продаются квартиры в «дворянском гнезде» рассказала менеджер АН «ТМПО» Наталья БАРСУКОВА:
- Цены на недвижимость в центре города всегда были несколько выше, чем в тех же микрорайонах. Расположение домов ко многому обязывает. Но даже и на эти квартиры цены меняются не всегда в большую сторону. Все подчиняется законам развития рынка, и центр города не является исключением.
Начнем с того, что данная часть города представлена в большинстве объектами вторичного рынка недвижимости, основная часть которых имеет солидный возраст. Тем не менее, на продажу квартиры в центре города выставляются значительно реже, чем этого хотели бы потенциальные покупатели. Поэтому, так называемого отложенного покупательского спроса при реализации квартир в историческом центре города наши специалисты не замечают.
Говоря о ценовой ситуации, можем привести следующие данные. Наиболее дешевым жильем в историческом центре являются «брежневки» и «хрущевки». Схожие по ценам (разница составляет 100 тыс. рублей в пользу «брежневок»), они традиционно пользуются спросом. Окончательная цена на объект зависит от состояния квартиры и присутствия/отсутствия качественного ремонта. Так однокомнатные квартиры выставляются на продажу в среднем по цене 1800 тыс. рублей, двухкомнатные – по цене 2200-2400 тыс. рублей, трехкомнатные – 2700-2800 тыс. рублей.
Квартиры в домах 121 серии стоят несколько дороже: однокомнатная квартира обойдется в 2200-2400 тыс. рублей, цена двухкомнатной квартиры доходит до 3000 тыс. рублей, цена трехкомнатной квартиры колеблется в диапазоне от 3500 тыс. рублей до 3800 тыс. рублей.
Совпадает стоимость квартир и в домах московского и киевского проекта. Поскольку каждый из этих проектов планировался как качественное жилье с высокими потолками (3 м), с наличием благоустроенных дворов, цена вопроса оказалась выше средней. Так однокомнатная «киевка» площадью 40 кв.м стоит 2800-3000 тыс. рублей, двухкомнатная площадью около 60 кв.м стоит 3800-4000 тыс. рублей, а цена трехкомнатной квартиры доходит до 5500 тыс. рублей.
Учитывая тенденцию рынка, особенно ярко проявившуюся в последние годы, приобретать новое комфортное жилье – неожиданно для многих снизились в стоимости квартиры в так называемых «сталинках». Несмотря на значительную площадь квартир, «преклонный возраст» постройки и как результат - износ инженерных сетей дает о себе знать.
У квартир в данном районе города есть удивительная особенность - они «помнят» то время, когда были построены, они несут в себе «след эпохи». Именно такие квартиры являются находкой для антикваров, людей, для которых понятие комфорта связано с семейными библиотеками, вечерними беседами за чаем… А для тех, кто ценит центр только потому, что так удобней жить и работать в современном динамичном мире, есть соответствующие предложения в категории «элитное жилье». Консультацию по всем вопросам можно получить, обратившись в АН «ТМПО».
Подготовила Е. КРЮЧКОВА