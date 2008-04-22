Быль о прибыли: секреты инвестирования в «долевку»

…А инвестирование в долевое строительство – это не только способ заработать денег. Некоторые клиенты, прокручивая деньги раз за разом, улучшают свои жилищные условия. Например, один мужчина за три года переехал из однокомнатной хрущевки в двухкомнатную «нехрущевку» и еще одна «двушка» у него осталась для дальнейшего вложения денег. Мало того, что этот человек количественно улучшил свое жилье, он сделал это еще и качественно. В данном случае новая квартира – это новые технологии, материалы и т. д. По большому счету, переезд людей из хрущевок в новостройки – это тот же переезд из бараков в хрущевки, только на современный манер.