Пресс-клуб «КВ – диалоги о недвижимости»: Концепция – это «изюминка», но одного «изюма» недостаточно

Затронули в дискуссии и «больную» тему нереализованных концепций. Пытаясь дать разумное объяснение тому, отчего интересные проекты оказываются на полке, Нурлан САПАРОВ сказал: «Стратегический план должен быть просчитан на несколько лет вперед, а мы сделаем один шаг и не знаем, куда ступить дальше. Несостыкованность, несогласованность действий и приводит к таким ситуациям, когда человек заплатил деньги за аренду участка, а дом, оказывается, нельзя было строить».