Пресс-клуб «КВ – диалоги о недвижимости»: Концепция – это «изюминка», но одного «изюма» недостаточно

Поводом для разговора послужило интервью сертифицированного аналитика рынка недвижимости Валентины Трошиной, в котором она сказала, что из строящихся сегодня в Тюмени 400-500 тысяч квадратных метров торгово-офисных и офисных помещений только 70-80 тысяч квадратных метров – «это качественные объекты с продуманной концепцией, четким позиционированием на рынке… Что будут представлять собой остальные площади – пока непонятно».
Экспертам пресс-клуба требовалось определиться с понятием, что такое «концепция проекта», выяснить, насколько взаимосвязаны между собой успех продвижения объектов недвижимости и внятность концепции, каковы возможные последствия отсутствия концепции проекта. Над этими и другими вопросами «бились» архитекторы, девелоперы, инвесторы, управляющие объектами недвижимости, риэлторы, аналитики, застройщики…
Восьмиэтажный офисный центр по ул. Герцена, 53, при том, что в нем уже наличествует стопроцентная заполняемость, вызвал нарекания из-за полного отсутствия парковочных мест, из-за чего страдает проезжая часть и близлежащие дворы. Недалеко стоящее от него «микс»-здание по ул. Герцена, 55 с офисно-торгово-жилой начинкой вообще оказалось спорным объектом – предметом судебных тяжб заказчика и подрядчика, а потому стоит до сих пор пустое.
Офисный центр на ул. Дзержинского, 15 порадовал продуманностью решения проблемы парковки: паркинг расположен в цокольном этаже, есть место под стоянку и около здания. Застройщик ЗАО «Сибирь-90» продал здание так сказать одномоментно, а владелец теперь сдает помещения в аренду и, по словам Ирины РУБЦОВОЙ, генеральный директора ЗАО «Сибирский строитель», на жизнь не жалуется.
Пожалуй, один из самых «громких» и внушительных проектов в Тюмени на сегодняшний день – «OWENTAL TOWER», позиционирующийся как первый в городе бизнес-центр класса «А», вызвал массу вопросов.
Елена ЧУКЛИНА: «Да, хорошо, когда есть концептуальные проекты – они украшают город, они будут эффективны с точки зрения экономики в условиях надвигающейся конкуренции. Пока же, на начальной стадии рынка: есть концепция или ее нет – без разницы»
Олег БУЗНИКОВ: «Концепция – эта та изюминка, которая должна привлечь потенциального покупателя, где бы он ни находился. Если концепция выбрана правильно, объект обречен на успех...»
Андрей ТАБАНАКОВ: «В центре города и картонные коробки будут продаваться. На мой взгляд, концепция должна быть там, где есть проблемы с продвижением»
Нурлан САПАРОВ: «Стратегический план должен быть просчитан на несколько лет вперед, а мы сделаем один шаг и не знаем, куда ступить дальше. Несостыкованность, несогласованность действий и приводит к таким ситуациям, когда человек заплатил деньги за аренду участка, а дом, оказывается, нельзя было строить»
Игорь РЕВЯКИН: «Большинство объектов, в которых отсутствует «концептуальный» подход, обречены на перепрофилирование или снос, поскольку в долгосрочной перспективе они не жизнеспособны»
Людмила ДОРОВИКОВА: «По итогам прошлого года было выявлено, что для потребителя очень важен комфорт во всем, в том числе, и в приобретении. Соответственно, наиболее удачными были те концепции, которые базировались на идее комфортной жизни»
Ну, и «на сладкое» - как пример нереализованной, но интересной с точки зрения архитектуры концепции - зрители получили эскиз проекта уже упоминавшегося торгово-развлекательного центра «Гудвин», каким он был на стадии разработки концепции. Внешне «Гудвин» напоминал любимый с детства сказочный Изумрудный город, и отказаться от этой идеи пришлось из-за того, что рынок стройиндустрии в то время не мог предложить необходимых отделочных материалов.
Насмотревшись на все это великолепие, эксперты приступили к обсуждению.
Start-up менеджер Максим ЗУЕВ считает, что во главе угла должны стоять потребности среднестатистического арендатора, и никакие дизайнерские изыски не компенсируют один медленный лифт.
Генеральный директор компании «Сибирский строитель» Ирина РУБЦОВА выразила отношение застройщиков к заявленной проблеме: «Мы строим, чтобы наш товар покупали. Следовательно, исходим из потребительского спроса».
Из объектов, в которых органично сочетаются концептуальность и функциональность, Олег Александрович отметил строящийся на Московском тракте центр семейного досуга «Каравелла», мегамоллы «Премьер» и «Гудвин», готовящийся к сдаче бизнес-центр «OWENTAL TOWER», из жилых комплексов – «Озерные Аркады», «GREEN HOUSE», «Даудель». Это новый уровень для нашего города – медленное, но верное появление так называемого «клубного» жилья, которое популярно сейчас в Москве, Санкт-Петербурге.
По итогам прошлого года было выявлено, что для потребителя очень важен комфорт во всем, в том числе, и в приобретении. Соответственно, наиболее удачными были те концепции, которые базировались на идее комфортной жизни.
Затронули в дискуссии и «больную» тему нереализованных концепций. Пытаясь дать разумное объяснение тому, отчего интересные проекты оказываются на полке, Нурлан САПАРОВ сказал: «Стратегический план должен быть просчитан на несколько лет вперед, а мы сделаем один шаг и не знаем, куда ступить дальше. Несостыкованность, несогласованность действий и приводит к таким ситуациям, когда человек заплатил деньги за аренду участка, а дом, оказывается, нельзя было строить».
Игорь РЕВЯКИН заявил, что одного «изюма» мало, необходимо, чтобы в концепции проекта еще при планировании учитывалось все, вплоть до эксплуатации здания.
Материал подготовила Е.РЫНДИНА