Застройщики учатся анализу рынка

Впрочем, некие тенденции последнего времени пытливый ум все равно разыщет в сухих аналитических отчетах и справках. Людмила ДОРОВИКОВА отмечает: «Мы заметили две очень интересные тенденции и полагаем, что они сохранятся и разовьются в этом году – во-первых, чрезвычайно велика тяга потенциальных покупателей жилья к комфорту. Причем комфорт, выражаемый в удобстве, сервисе, качестве обслуживания, должен начинаться с момента приобретения квартиры и общения с офисом продаж. Между тем, что греха таить, клиент-сервис во многих строительных компаниях Тюмени отсутствует в принципе. Во-вторых, выделяется довольно большой объем клиентов, которых не устраивает тот формат жилья, что предлагается в городе. Парадокс, с одной стороны: строится много, проблему с реализацией «квадратов» подтверждают многие застройщики, покупатели между тем не могут подыскать подходящее жилье. Но с другой стороны, все просто: «созрел» пласт покупателей, которых уже не интересует типовое жилье, но еще не по карману квартиры класса «премиум». А вот жилье типа «Даудели» им чрезвычайно интересно».