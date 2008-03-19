Застройщики учатся анализу рынка

Ипотека в Тюмени и ее развитие. Разобраться в этих вопросах пытались участники седьмого заседания Клуба Девелоперов Тюмени, которое состоялось 18-го февраля. Разговор получился насыщенным и в, некоторой степени, философским.
Сегодняшняя ситуация на рынке недвижимости такова, что выход на проект без четкого определения его формата, концепции и понимания – ЧТО и КАК продавать покупателю – если и не подобен смерти, то чреват многими проблемами. Если раньше главнейшим вопросом для застройщика было наличие земельного участка, инженерных коммуникаций в районе будущей стройки, то сегодня его волнует несколько другое. Застройщики начинают всерьез развивать аналитическое направление, хотя бы на уровне анализа цен аналоговых проектов, интересоваться услугами внешних аналитиков. Людмила ДОРОВИКОВА и Алексей ДОЛГИХ, («Лекс-системы управления» и «Ассоциация АЛКО», соответственно), подтвердили: В 2007-м году количество обращений местных компаний за услугами анализа рынка недвижимости в Тюмени резко возросло.
Столь прямой вопрос не застал врасплох аналитиков, но заставил их чуть-чуть пофилософствовать. «Аналитика сегодня представляет собой синтез нескольких наук, если можно так выразиться: это и статистика, и маркетинговые исследования, и социология. Насколько я понимаю, последние два пункта наиболее интересны и востребованы девелоперами, в то время как методика сбора данных ими применяется самостоятельно, в некоторой степени. Хотя и в этом отношении лучше работать со специалистами, особенно если нужен некий большой массив информации. Но ответить четко и прямо на вопрос «кто же он, сегодняшний покупатель жилья в Тюмени, каковы его желания и предпочтения», мы пока не можем. Скорее, это все-таки совместная задача – девелопера, инвестора, аналитика», - говорит Алексей ДОЛГИХ.
Впрочем, некие тенденции последнего времени пытливый ум все равно разыщет в сухих аналитических отчетах и справках. Людмила ДОРОВИКОВА отмечает: «Мы заметили две очень интересные тенденции и полагаем, что они сохранятся и разовьются в этом году – во-первых, чрезвычайно велика тяга потенциальных покупателей жилья к комфорту. Причем комфорт, выражаемый в удобстве, сервисе, качестве обслуживания, должен начинаться с момента приобретения квартиры и общения с офисом продаж. Между тем, что греха таить, клиент-сервис во многих строительных компаниях Тюмени отсутствует в принципе. Во-вторых, выделяется довольно большой объем клиентов, которых не устраивает тот формат жилья, что предлагается в городе. Парадокс, с одной стороны: строится много, проблему с реализацией «квадратов» подтверждают многие застройщики, покупатели между тем не могут подыскать подходящее жилье. Но с другой стороны, все просто: «созрел» пласт покупателей, которых уже не интересует типовое жилье, но еще не по карману квартиры класса «премиум». А вот жилье типа «Даудели» им чрезвычайно интересно».
Итак, как составить портрет потребителя? Сложный, неоднозначный вопрос - бьются над ним маркетологи, аналитики, девелоперы… Вроде как и правила есть, и методология разработана, но – не помешают и опыт, и здравый смысл, и хорошее знание рынка, и изрядная толика интуиции. «Микс» из всего перечисленного и даст нужный результат.
Следующее, 8-е заседание Клуба девелоперов Тюмени состоится 17-го марта. На повестке дня вопрос: «Каким быть городу или что может помешать застройщикам реализовать заявленное «планов громадье»?
А.МОРОЗОВА