Градостроительный совет готовится к лету…

Несколько важнейших для Тюмени проектов рассмотрел на своем заседании 5 февраля Координационный совет по выработке единой земельной и градостроительной политики в Тюменской области. Перед тем, как перейти к повестке дня, Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ напомнил собравшимся о приближении нового строительного сезона.
«Февраль – практически последний месяц подготовки к новому строительному сезону, - заметил, Владимир Владимирович, - К тому же, мы взяли на себя в этом году большие обязательства по вводу жилья – 1 миллион квадратных метров. Все это накладывает на нас серьезную ответственность. Нужно оперативно решать все вопросы, особенно те, которые требуют совместной работы нескольких структур».
Глава области еще раз предупредил представителей органов власти и руководителей строительного ведомства о недопустимости бюрократических проволочек и необоснованных препятствий при решении вопросов подготовки к строительным работам. «Наша общая задача – чтобы на месте заборов многочисленных тюменских строек быстрее появлялись новые здания», - сказал он.
Строим по-столичному
На участке в 300 тысяч кв. метров, там, где объездную дорогу пересекает продолжение улицы Пермякова, может разместиться новый торгово-развлекательный комплекс, аналогичный московскому ТК «Алтуфьево». В комплекс войдут: гипермаркет «Ашан» (продукты питания), который займет 20 тыс. кв.м; магазин DIY- сети «Леруа Мерлен» (товары для дома, ремонта и строительства) на площади в 16 тыс. кв.м; магазин спорттоваров «Декатлон» и другие торговые площадки. Предусмотрены также развлекательная и спортивная составляющие (кинотеатр, каток и др.), огромная открытая стоянка на 7000 автомобилей.
Архитектор проекта информировал членов совета, что представлена только предварительная концепция строительства, проектирование займет примерно полгода. Еще два года уйдет на строительство комплекса. По словам руководителя регионального развития ООО «Ашан», инвесторы готовы вложить в это строительство 200 миллионов долларов США.
Кроме того, Сергей Николаевич отметил инновационную составляющую проекта. С ним в Тюмень придут новые технологии утилизации мусора, альтернативные способы выработки энергии (в одном из зданий используются солнечные батареи), комплекс отделят от жилых кварталов шумозащитными преградами, парковки предусмотрены с элементами озеленения. Транспортная схема решена с учетом существующих городских потоков – учтены скорость разгона и торможения. В общем, все – для клиентов.
В ходе обсуждения свои соображения высказали начальник Управления градостроительной политики ГУС ТО Александр МАЛЫШКИН и директор Департамента градостроительной политики города Тюмени Андрей СПИРИДОНОВ. Их смутила транспортная схема нового комплекса – главным образом то, что въезд и выезд с его территории предусмотрен на главную федеральную трассу региона (два правых поворота). Сомнение вызвала и возможность электроснабжения комплекса в полном объеме – в непосредственной близости расположатся еще три серьезных потребителя электроэнергии – ТЦ «Планета» и микрорайоны «Тюменский» и «Южный-2».
Следующий вопрос повестки дня касался особо значимой для каждого тюменца темы – дорожных пробок в Тюмени. В городской программе «Антипробка» реконструкция ул. 50 лет Октября занимает первую строку – ее предполагают расширить, в том числе и за счет разделительной полосы. Это могло бы увеличить пропускную способность магистрали, если бы она не пересекалась в нескольких местах с такими же оживленными транспортными потоками: по улицам Профсоюзной, Мельникайте, а в ближайшем будущем, возможно, и Пермякова.
Поэтому начальник Управления автомобильных дорог Тюменской области Алмаз ЗАКИЕВ представил Координационному совету транспортные развязки по ул. 50 лет Октября как отдельный проект. Членам совета пришлось выбирать один из трех представленных вариантов. Первый – надземный – когда эта улица на перекрестке продолжается 4-полосной транзитной эстакадой: по ней транспорт, движущийся в прямом направлении, пересекает перпендикулярный поток, а остальные машины поворачивают под эстакаду.
Второй вариант – транзитный тоннель, когда прямой поток транспорта по ул. 50 лет Октября пересекает перпендикулярные улицы под землей. Рассматривался также третий – наземный – вариант развязки. Он, являясь самым экономичным по капиталовложениям, к сожалению, пропускную способность магистрали увеличивает всего на 15%. В отличие от первых двух вариантов, которые позволяют ей вырасти на 70%. Поэтому от третьего варианта специалисты решили отказаться.
По оценкам областного Управления автомобильных дорог строительство займет около двух лет. Дело лишь за проектированием – затягивают решение вопроса недостаточные возможности рынка проектировщиков. Заместитель губернатора Александр МООР предложил подумать над привлечением к этому австрийской фирмы «Штрабек», входящей в четверку лучших компаний мира в этом сегменте строительства. По мнению заместителя губернатора, это могло бы сократить время строительства.
Владимир ЯКУШЕВ подытожил обсуждение, предложив согласиться с выводами докладчика и ускорить работу по проектированию тоннеля. Одобрил он также предложение начать с развязки на пересечении с улицей Мельникайте, полная реконструкция которой в ближайших планах администрации города. Хотя, порекомендовал «хорошо взвесить в процессе проектирования - что первично, что вторично».
Совет рассмотрел также проект застройки микрорайона «Центральный», который расположится в областном центре в квартале улиц 50 лет Октября, Одесской и Харьковской – здесь раньше располагалось тепличное хозяйство. Проект большой, интересный, по нему перед членами совета выступили трое докладчиков – архитекторы Андрей ТАБАНАКОВ и Люция ДУДАКОВА, а также инженер Сергей СТРИЖКОВ.
Архитектор Андрей ТАБАНАКОВ представил переработанный план микрорайона, площадью в 19,5 гектар, заметив, что эта «стройплощадка» будет поделена на девять инвестиционных районов. По улице Одесской здесь разместится торгово-развлекательный центр с 9-этажной парковкой на 750 мест напротив которой будет расположена точно такая же парковка, но для автомобилей жителей микрорайона.
Со стороны ул. 50 лет Октября квартал будет формироваться объемами торгово-развлекательного центра, зданиями гостиницы на 300 мест, офисного здания и корпусами общественно-жилого комплекса. Завершит микрорайон стоящий на этой улице спорткомплекс, рядом с которым будет построена школа.
В результате планируется ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью до 155 тысяч кв.м (более 1700 квартир) и объектов общественного назначения общей площадью до 216 тысяч кв. метров, более 2 тысяч мест для стоянки транспорта (включая открытые парковки).
Проектом предлагается разместить общественную застройку вдоль основных транспортных магистралей 50 лет Октября и Одесской, а жилые здания в глубине участка и по линии застройки улицы Харьковская. Фронт улицы Одесской формируется зданием торгово-развлекательного центра, существующим административным зданием, подлежащим реконструкции с надстройкой этажей и двумя объемами высотных автостоянок. Фронт улицы 50 лет Октября сформирован объемами торгово-развлекательного центра, здания офиса, корпусами общественно-жилого комплекса, здания гостиницы, зданиями спортивных сооружений экспериментальной школы. Фронт улицы Харьковской сформирован тремя жилыми многосекционными домами.
Центральную часть участка занимают три 16-этажных жилых дома точечного типа и два 7-этажных жилых дома, выполненных по индивидуальному проекту. Предложенные проектные решения по жилым домам имеют различные потребительские качества и удовлетворяют запросы разных групп населения.
Проектом предусмотрено строительство 1748 квартир, из них 264 в доходных домах общественно-жилого комплекса.
Проект экспериментальной школы включает в себя корпус учебного назначения и корпус со спортивными залами, бассейном и театральной сценой. Оба корпуса планируется соединить между собой теплым переходом. Предлагается здание спортивно-просветительского назначения использовать в вечернее время и выходные дни жителями района.
Проектируемая площадка находится между крупными транспортными магистралями, поэтому дорожный каркас района предполагает тупиковые схемы проездов к жилым домам и объектам соцкультбыта для того, чтобы создать комфортные условия проживания и предотвратить сквозные проезды через селитебную зону. К жилым домам подъезды осуществляются с улицы Харьковской, что потребует убрать существующую теплотрассу, выполненную в наземном исполнении под землю. К административным зданиям, торговому центру, гостинице, спортсооружениям и школе подъезды осуществляются с улиц Одесской и 50 лет Октября. Территория района обеспечена маршрутами городского общественного транспорта – маршрутные такси.
В проектируемом микрорайоне предусматриваются места для парковки и хранения автомобилей:
- 9-этажная автостоянка для жителей района на 750 м/мест.
- подземный и надземный паркинги для торгово-развлекательного центра на 1150 м/мест.
- подземный и надземный паркинги для общественно-жилого комплекса на 1117 м/мест.
- жилые дома индивидуальных проектов имеют парковки на 350 м/мест.
- во дворах жилых домов, расположенных вдоль улицы Харьковская, возможно размещение стоянок под детскими и спортивными площадками на 50-54 м/мест каждая.
Как заметил Сергей СТРИЖКОВ, реализация проекта носит социально ориентированный характер и преследует: обеспечение комплексной застройки территории, комфортного и безопасного проживания населения в данном районе; определение рациональной организации территории в целях получения экономического эффекта от максимального использования территориального ресурса; обеспечение жильем более полутора тысяч семей; обеспечение дополнительной трудовой занятости населения в период строительства и в результате создания новых рабочих мест в инфраструктуре застроенной территории.
В целом одобрив комплексный план микрорайона, участники обсуждения предложили архитекторам спланировать размещение детского сада, предусмотреть возможность увеличения учебных мест в запланированной школе и продумать перенос (или перевод в подземный вариант) существующей теплотрассы.
Больше стоянок – хороших и разных!
По словам, Игоря МИХАЙЛОВА, здесь предусмотрено 50 тыс. кв.м жилья и 8 тыс. кв.м нежилых помещений, 498 парковочных мест. Парковки в основном будут располагаться под домами, и «принадлежать» исключительно дольщикам, а 90 мест вынесут за территорию жилого комплекса, что составит 90% обеспеченности «Даудели» в парковочных местах. Эта часть выступления докладчика и смутила членов координационного совета.
Обеспечение строящихся объектов достаточным количеством мест для парковки – один из ключевых вопросов, на который должны «опираться» проектировщики – об этом говорилось не раз. В данном случае на 540 квартир мест для стоянки предусмотрено гораздо меньше. Глава Тюмени Евгений КУЙВАШЕВ напомнил также, что ЖК «Даудель» находится вблизи торгово-развлекательного центра «Гудвин», «возле которого в выходные дни негде встать, и улица Горького превращается в однополосную - ее занимают оставленные машины». Он порекомендовал застройщику вместо уличной стоянки возвести 3-4-этажный паркинг, которым смогли бы пользоваться и жители «Даудели», и посетители ТРЦ «Гудвин».
Члены координационного совета Евгения КУЙВАШЕВА поддержали. Подводя итог обсуждению, губернатор Владимир ЯКУШЕВ предложил докладчику учесть высказанные замечания и «по поводу автостоянок выйти на Координационный совет еще раз».
«Северное сияние» - проект на десятки лет
Эскиз жилого района с красивым названием «Северное сияние», представили директор ООО «Гармония» Нурлан САПАРОВ и директор ООО «СМП-Вираж» Лев БЕСЕДОВСКИЙ.
Архитекторы запроектировали строительство района по лучевой схеме. Он включит в себя 9 жилых микрорайонов по 9-9,5 Га (на 32,5 тысяч человек) со всей инфраструктурой: детскими садами, школами, спортивными учреждениями и даже санаторием международного уровня. Предусмотрено также размещение предприятий легкой и пищевой промышленности в санитарной зоне ПС «Казаровская».
Застройка – разноуровневая: основная жилая – 5-7 этажей, 12-этажные дома – для формирования силуэта города. Школы и детские сады – в шаговой доступности, наполняемость рассчитана на перспективу. Как заметил архитектор, «норма завышена на 10%».
Выслушав докладчиков, Владимир ЯКУШЕВ согласился, что «проект грандиозный». «Но весьма трудно представить, что будет в конечном итоге», - отметил он. Александр МАЛЫШКИН заметил, что в Генеральном плане г.Тюмени строительство моста в этом районе «нечетко прописано», так как проектировщики не слишком-то верили в реализацию проекта застройки пойменных территорий. Строительство четырех мощных транспортных развязок – также большие капвложения в транспортную инфраструктуру. Александр Петрович категорично высказался по поводу радиальной схемы застройки территории, столь характерной для Тюмени: при таком «раскладе» дороги образуют т-образные перекрестки, а это один из самых «больных» вопросов в городе. Он также напомнил, что инфраструктура потребует серьезных энергетических мощностей.
На это Лев БЕСЕДОВСКИЙ констатировал: «ООО «СМП-Вираж» готово вкладывать средства в развитие инженерных сетей». А Нурлан САПАРОВ в оправдание радиальной схемы заметил, что это сделано специально, чтобы не было сквозных проездов для скоростного движения автомобилей по району жилой застройки. В общем, если учитывать компетентные мнения и частные суждения, работа по реализации проекта предстоит большая. И отдавать на 40 лет в аренду землю двум компаниям – тревожно…
Вне повестки заседания члены Координационного совета обсудили еще один вопрос – решение проблемы эстетического восприятия теплоцентрали вдоль ул. Широтной, которое предложил Лев БЕСЕДОВСКИЙ.
Как заметил идейный вдохновитель инвестиционного проекта, он уже четвертый год пытается выйти на реализацию идеи. Предлагается трубу закрыть неким прочным каркасом с защитным экраном, предусмотрев монтажные проемы для ремонта теплотрассы, а наверху разместить торговые павильоны. Как считает Лев Евгеньевич, под каркасом трасса будет менее подвержена коррозии, а значит и порывам. Уже получены технические условия и задание на проектирование. Осталось только подписать с ТГК-10 договор субаренды на землю. В решении этого вопроса и попросил посодействовать инвестор губернатора.
Т.СТЕПАНОВА, Н.СКАНЦЕВА, С.АХМЕДНАБИЕВА