Градостроительный совет готовится к лету…

Обеспечение строящихся объектов достаточным количеством мест для парковки – один из ключевых вопросов, на который должны «опираться» проектировщики – об этом говорилось не раз. В данном случае на 540 квартир мест для стоянки предусмотрено гораздо меньше. Глава Тюмени Евгений КУЙВАШЕВ напомнил также, что ЖК «Даудель» находится вблизи торгово-развлекательного центра «Гудвин», «возле которого в выходные дни негде встать, и улица Горького превращается в однополосную - ее занимают оставленные машины». Он порекомендовал застройщику вместо уличной стоянки возвести 3-4-этажный паркинг, которым смогли бы пользоваться и жители «Даудели», и посетители ТРЦ «Гудвин».