Социальное строительство. Только вертолетом можно долететь

И в этой таежной глуши дети рождаются, подрастают, взрослеют, поступают в вузы. Только вот не все возвращаются в родные пенаты – с работой здесь сложно. Как сказала Эмилия Максимовна, в настоящее время решается вопрос с возрождением зверосовхоза, ведутся переговоры с рыбозаводом в родовом поселении Карым, что недалеко от Шугура. «Кто захочет работать, тот найдет свой путь, - оптимистично заявила директор школы и добавила – тем более, что для гармоничного развития детей делается все возможное и невозможное. Мы понимаем, что заменить им семью мы не можем, но предпринимаем все, чтобы ребятишки чувствовали себя в школе как дома (и даже лучше)». Директор подчеркнула то, что и строители вложили в новую школу частицу своей души. Поэтому она получилась светлая и теплая. К весне должно состояться долгожданное новоселье.