Социальное строительство. Только вертолетом можно долететь

Недавно мы в очередной раз побывали в Кондинском районе ХМАО, приняв участие в открытии Социального центра обслуживания населения, построенного «Тюменьоблстроем» в п. Междуреченский. Посетили также новую школу-сад в с. Шугур, что в 120 км от районного центра, а затем - заглянули в Центр культуры п. Междуреченский, введенного в эксплуатацию год назад, и убедились, что «все системы работают нормально». В ЦК нас встретили очень тепло и провели по всем отделениям, функционирующим в стенах этого замечательного сооружения. Вернувшись на «землю обетованную», решили побеседовать с главным строителем всех этих северных объектов – генеральным директором ОАО «Тюменьоблстрой» Анатолием БЕРЛОВЫМ. Как ни странно, Анатолий Петрович начал свой рассказ с последнего, еще не сданного в эксплуатацию социального объекта – детского образовательного учреждения в Шугуре. Почему? Да потому, что очень уж нелегко далась эта стройка…
Зимник, ведь, работает всего три месяца – январь-март. Тендер прошел 17 января 2007 года, решение комиссии пришло в Тюмень еще через месяц. Таким образом, времени на завоз материалов самым легким путем почти не оставалось, а завезти надо было несколько тысяч тонн. Если заглянуть в ведомость, то можно увидеть внушительные цифры: 45 выгонов железобетонных изделий, 30 вагонов кирпича, 40 – щебня, 8 – цемента… Итого – 10 105 тонн материалов. Подсчитали, во сколько обойдутся наземный, воздушный и водный варианты и решили, что зимней дорогой завезем все, что успеем, а затем - пойдем водным путем.
Хочется сказать огромное спасибо речникам. Когда началась навигация, они нам очень помогли справиться с проблемой перевозок. Тут надо пояснить, что лесная речка Юконда несудоходная. При выходе ее из реки Конды образуются лесные косы мелководья от одного до 2,5 км в разное время года. В паводок весь лес с откосов скатывается в маленькую речку, образуя заторы в местах перекатов. Для прохода судов со стройматериалами пришлось бензопилами распиливать весь этот лес, и так – 16-17 рейсов.
В сентябре вода спала до критической отметки – глубина фарватера была лишь 200 мм, при том, что осадка буксира составляет 650-700 мм, а баржи – 550-600 мм. Мы договорились с ЧП «Вавилов А.И.» (руководитель - Анатолий Иванович Вавилов) и нам выделили водометный катер-буксир НГ-177 с 200-тонной площадкой (капитан - Владимир Николаевич Долгих), который в итоге выполнил 11 рейсов, вымывая участок фарватера в песчаном дне глубиной 600-800 мм и шириной 5-6 метров и длиной 6 км. Вместе с ним работал самоходный катер КС-100 с 75-тонной площадкой местного ЖКХ, который выполнил 4-5 рейсов.
В Кондинском аэропорту арендовали спецтехнику – гусеничный вездеход-амфибию ГТТ, который помогал продвигаться речному транспорту по каналу, цепляясь гусеницами за песчаное дно. Так и был прорыт «судоходный канал». Благодарны капитану катера: Владимир Долгих – мужик молодой, грамотный. Просто – умница! Как вспомню эту адскую работу – осень, ночь, масса горючего… Если бы не речники, пришлось бы нам ждать следующего зимника, и о школе забыть еще на год. А так, вот она – школа. Вы ее сами видели.
Действительно, видели, прошли по тихим школьным этажам… Они пока еще тихие, так как не все оборудование поступило от партнеров – классы без парт и досок, спортзал – без спортивного оборудования, помещения детского сада – без кроваток, шкафчиков и скамеечек. Зато во дворе оборудовано футбольное поле, детская площадка с малыми архитектурными формами, сделано ограждение с воротами «в народном стиле»… Детей в школе пока нет.
Начнем с того, что при входе в школьный холл на полу выложен орнамент, обозначающий «Твой дом». Это символично, ведь, ребята большую часть времени будут находиться именно здесь, кроме обязательных наук, постигая азы национального творчества, занимаясь спортом, работая в мастерских.
Все специальные работы уже завершены – проведена электрика, установлены сантехнические приборы и пр. Что касается сантехоборудования, то нас (гостей) поразили санузлы детсада (во времена нашего счастливого детства такого не было).
Надо сказать, что где бы ни работал «Тюменьоблстрой», везде старается создать материально-техническую базу со складами и общежитиями, подъездными путями и пр., но… Шугур – труднодоступный объект. Национальный поселок среди тайги. Поэтому, общежитие строить не стали – расселили рабочих по частным домам, отделочников поселили в школе, ИТР – «катались на школу» практически каждый день (особенно в последнее время) из п. Междуреченский, где у генподрядчика построено прекрасное общежитие (мы тоже там ночевали, и не раз). Однако вернемся к объекту строительства.
В первую очередь – школа. Во дворе нас радостно поприветствовали ребята из начальных классов, в коридоре - старшеклассники встретили сдержанным «здравствуйте». В учительской ощущался «дух переезда» - можно сказать, учителя сидели на чемоданах. Директор Эмилия НОХОВА занималась важным делом – формированием кадрового состава для новой школы. В основном, обслуживающего персонала, так как педагогический состав был налицо и «плавно перетекал» в новое здание.
Преподаем уроки этнографии, народного танца, краеведения… Ребята занимаются в театральной студии, ставим спектакли. У нас есть мастерская этнографической моды, этно-флористики», - с гордостью говорит директор школы, в которой сегодня обучаются 107 учащихся. От нее мы узнали и о спортивных успехах ребят, и о победах шугурских педагогов на всероссийских конкурсах.
И в этой таежной глуши дети рождаются, подрастают, взрослеют, поступают в вузы. Только вот не все возвращаются в родные пенаты – с работой здесь сложно. Как сказала Эмилия Максимовна, в настоящее время решается вопрос с возрождением зверосовхоза, ведутся переговоры с рыбозаводом в родовом поселении Карым, что недалеко от Шугура. «Кто захочет работать, тот найдет свой путь, - оптимистично заявила директор школы и добавила – тем более, что для гармоничного развития детей делается все возможное и невозможное. Мы понимаем, что заменить им семью мы не можем, но предпринимаем все, чтобы ребятишки чувствовали себя в школе как дома (и даже лучше)». Директор подчеркнула то, что и строители вложили в новую школу частицу своей души. Поэтому она получилась светлая и теплая. К весне должно состояться долгожданное новоселье.
Мы пожелали директору успехов в делах ее добрых и поспешили на встречу с заведующей детским садом Верой БАЛАКИНОЙ. Здание старого детсада расположено недалеко от старой школы, и ему «в обед 100 лет», или чуть меньше. Вера Витальевна также хорошо отозвалась о тюменских строителях, заметив, что они прислушивались во время строительства «нового дома для шугурских детей» к мнению будущих хозяев, особенно – в отделке помещений.
В старом детском саду: вода и дрова – на улице. В новом здании – все централизованное. В старом – две группы. В новом – три (одна ясельная). А плата родительская составляет 1,5 тыс. руб. за место. Многодетных семей много, поэтому платят «с понижающим коэффициентом» в зависимости от количества детей – компенсация составляет 20%, 50% и даже 70%. «А что? Пусть рожают! природа у нас хорошая – воздух свежий, тайга, ягоды, грибы, рыба в озерах. Будет работа – будет достойная жизнь. А мы уж постараемся дать достойное воспитание и соответствующее образование подрастающему поколению», - прощаясь с нами, сказала Вера Витальевна.
Мы уезжали из Шугура с добрым чувством к этим людям, которые любят свой суровый край, которые стараются изменить жизнь к лучшему. Мы покидали глухое селение, проезжая мимо озер, богатых рыбой (по обочинам дороги стояли легковушки, а пооддаль – маячили силуэты рыбаков). Из-под колес джипа вспархивали куропатки и исчезали, сливаясь со снежным покровом… Мы возвращались в Междуречье, где должно было состояться открытие ЦСОНа, где нас ждали другие социальные объекты «Тюменьоблстроя»…
Спасибо вам, строители, за труд!
Генеральный подрядчик – ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» (куратор объектов Кондинского района - заместитель директора Владимир Григорьевич СУХИНИН), прораб Артем Александрович ЕФИМОВ, бригадир Михаил АЛИСКЕРОВ (внутренние отделочные работы).
На субподряде:
- кладочные работы – руководитель Василий Иванович МАЗОВЕЦКИЙ;
- устройство лестничных маршей, входных групп – руководитель Алексей Викторович БОРИСЕВИЧ;
- установка оконных блоков и витражей – руководитель Николай Александрович БОГДАНОВ;
- ООО «Рокада» (Руслан Григорьевич ПОКОТЫЛО, отделка фасадов и кровельные работы);
- ООО «Акваинстал» (Эльдар НУГМАНОВ, сантехнические работы);
- ООО «Электромонтажник» (Николай Федорович ЕРЕЩЕНКО, электромонтажные работы);
- Уральская компания «Прима» (Алексей Геннадьевич ЯРОСЛАВЦЕВ, вентиляционные работы);
- ООО «Росис» (Сергей Николаевич АНИКИН, устройство пожарно-охранной сигнализации);
- Пермский «Инкоцентр» (Олег Викторович МОМОНОВ, установка водоочистки).
С.АХМЕДНАБИЕВА