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Координационный совет области: У здания мэрии вырастут «крылья»

20 февраля 2008, 19:13
На первом в этом году Координационном совете по выработке единой земельной и градостроительной политики в Тюменской области,...

На первом в этом году Координационном совете по выработке единой земельной и градостроительной политики в Тюменской области, которое прошло под председательством губернатора Владимира ЯКУШЕВА, было рассмотрено пять вопросов, по четырем приняты положительные решения, один снят с рассмотрения «на полпути» и отправлен на доработку как «сырой». Об одной из работ – концепции застройки тюменских оврагов - мы уже рассказали на страницах «КВ». Последним был рассмотрен проект реконструкции административного здания по ул. Первомайской, 20 с подземной автостоянкой и расширением ул. Ленина, который представил главный архитектор ОАО «ГРАДЪ» Равиль САХАБУТДИНОВ. О техническом исполнении идеи многоэтажных подземных паркингов доложил заместитель генерального директора ОАО «НьюГраунд» Олег МАКОВЕЦКИЙ.

Исходя из этого, по мнению архитектора, возникает необходимость достройки здания с двух сторон, сохраняя симметричное решение объема, причем боковые пристрои должны не только увеличить объем здания, но и усилить влияние центральной существующей части. Заметив, что пристрои могут возводиться поочередно, докладчик предложил познакомиться с вариантами решения.

Вариант «А»: Восьмиэтажные пристрои, расположенные с отступом вглубь от центрального объема. Они имеют развитие вдоль улиц Ленина и Герцена. Входы в них предусмотрены со стороны площади. Пристрои функционально связаны с существующим зданием по 3-8 этажам.

Основные технико-экономические показатели административного здания

Этажность – 8 этажей;

Общая площадь – 5900 кв.м;

Полезная площадь – 4890 кв.м;

Расчетная площадь – 4000 кв.м;

Строительный объем – 19500 куб.м;

Примерная стоимость СМР – 300 000 000 руб.

Как отметил докладчик, повышение высоты здания более 13 этажей начинает давить на площадь, объемы воспринимаются громоздко. В данном случае архитектурное решение приближено к решению существующего здания, первые этажи выделены по цвету и отделочному материалу и визуально объединены между собой. Общее решение строгое, лаконичное, законченное.

Что касается автостоянок, то и эта ситуация хорошо известна жителям города – в этом районе не хватает парковочных мест как для посетителей мэрии и близ расположенных торговых и офисных зданий, так и для ценителей театрального и циркового искусств. Прогуляться по «Цветному бульвару», бросив автомобиль в «шаговой доступности» - тоже несколько проблематично. Поэтому…

Проектировщиками была проанализирована существующая ситуация. Анализ показал, что в настоящее время количество машин, ненормативно паркующихся в районе мэрии, составляет: по ул. Герцена – 250 машин, по улицам Ленина, Челюскинцев и Первомайской – по 50 единиц транспорта, по ул. Урицкого – 100 машин. Что касается оценки требуемого количества машино-мест для сотрудников и посетителей мэрии с учетом расширения административных площадей (в соответствии СНиП) потребуется более 900 мест.

Въезды с двухпутными рампами предполагаются с ул. Ленина и ул. Дзержинского. Для этого часть ул. Ленина в месте въезда предполагается расширить. Связь между этажами осуществляется помимо рамп лестничными клетками и лифтами с учетом противопожарных требований (тамбур-шлюзы, подпор воздуха и т.д.). Размеры автостоянки – 76х126 м, высота этажа 3,0 метра. Возможен выход с первого подземного уровня через подземный переход на пешеходный бульвар, а также через ул. Ленина.

Основные технико-экономические показатели подземной автостоянки

Количество этажей – 5;

Общая площадь – 40350 кв.м;

Полезная площадь – 37380 кв.м;

Площадь застройки – 8310 кв.м;

Строительный объем – 124780 куб.м;

Количество стояночных мест – 950-980.

Представитель фирмы «НьюГраунд» сказал, что у них есть опыт строительства подобных сооружений (участвовали в укреплении фундаментов Кремля, в Перми построены и эксплуатируются подземные автостоянки) и гарантировал экологичность и технологичность – визуально горожане даже не заметят, как появятся пять подземных этажей, автомобили будут защищены от воздействия грунтовых вод, а окружающая среда – от действия автостоянки.

СПРАВКА

Технология «стена в грунте» - разработка глубоких траншей под защитой глинистого раствора с последующим заполнением монолитным железобетоном.

Технология струйной цементации – современная технология закрепления грунтов, основанная на перемешивании грунта с цементным раствором при помощи высоконапорной струи под давлением до 500 атмосфер.

Так, прозвучало мнение, что окупаемость строительства такого подземного сооружения (1,5 млрд руб.) может составить лет 7-8, поэтому, хорошо бы предусмотреть инвестиционную составляющую данного проекта в виде торговой функции на первом этаже автостоянки или на поверхности (крытые павильоны), не в ущерб благоустройству. Причем, в «цену вопроса» сразу следует включить расходы на восстановление озеленения прилегающих территорий, которое пострадает в процессе строительства.

Что касается расширения здания мэрии, то глава Администрации города Евгений КУЙВАШЕВ сказал, что не видит необходимости в строительстве 13-этажных пристроев. Вполне достаточно 8-этажных, чтобы большинство служб собрать в одном месте. Губернатору в архитектурном плане больше пришелся по душе вариант «В», который имеет «более мягкие формы». Хотя, как заметил архитектор Валерий КУЛАЧКОВСКИЙ, все три варианта выдержаны в «административном стиле».

Было принято решение – одобрить к реализации 8-этажный вариант «крыльев» здания мэрии, а вот первый или третий – должны решить архитекторы в соответствии с существующей градостроительной ситуацией.

На заседании побывала С.АХМЕДНАБИЕВА

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