Координационный совет области: У здания мэрии вырастут «крылья»

На первом в этом году Координационном совете по выработке единой земельной и градостроительной политики в Тюменской области, которое прошло под председательством губернатора Владимира ЯКУШЕВА, было рассмотрено пять вопросов, по четырем приняты положительные решения, один снят с рассмотрения «на полпути» и отправлен на доработку как «сырой». Об одной из работ – концепции застройки тюменских оврагов - мы уже рассказали на страницах «КВ». Последним был рассмотрен проект реконструкции административного здания по ул. Первомайской, 20 с подземной автостоянкой и расширением ул. Ленина, который представил главный архитектор ОАО «ГРАДЪ» Равиль САХАБУТДИНОВ. О техническом исполнении идеи многоэтажных подземных паркингов доложил заместитель генерального директора ОАО «НьюГраунд» Олег МАКОВЕЦКИЙ.