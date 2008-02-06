Координационный совет области: Проект за рамками привычного восприятия

которое прошло под председательством губернатора Владимира ЯКУШЕВА, было рассмотрено пять вопросов, по четырем приняты положительные решения, один снят с рассмотрения «на полпути» и отправлен на доработку как «сырой».
Концептуальное предложение по размещению межрегионального общественно-делового центра «Тюмень-Сити» в границах улиц Герцена-Камышинская-Запольная в г.Тюмени, которое представил членам Координационного совета генеральный директор ООО «Партнер-Инвест» Алексей КРУКОВСКИЙ, вызвало немало споров.
По большому счету, проектных предложений по обустройству тюменских оврагов за последнюю пятилетку было рассмотрено немало. И профессиональным советом архитекторов, и на разных уровнях власти, в том числе – на координационном совете при губернаторе области. Поэтому, у членов совета было с чем сравнивать представленный в этот раз вариант организации территорий, являющихся культурным наследием областного центра.
- Проанализированный нами опыт развития крупнейших европейских городов и мегаполисов явно свидетельствует о необходимости выделения в структуре города такого места и о сложностях, связанных с подбором необходимых площадок. В нашем случае мы имеем уникальную возможность реализовать данную идею в месте пока еще свободном от многоэтажной застройки.
В настоящий момент рассматриваемая территория застроена преимущественно ветхими домами и самовольными строениями, включает индивидуальную коттеджную застройку современного периода в ограниченном масштабе. В составе данной площадки находится часть оврага исторически сформированного вдоль русла реки Тюменки.
Сильной стороной данного решения является сохранение в предложенной концепции естественного углубления оврага с обустройством в парково-рекреационную зону городского значения.
Над выполнением проекта трудился большой коллектив разработчиков: бизнес-идея освоения территории разработана компанией «Партнер» при участии столичной инвестиционно-дивелоперской компании «АЛУР», на основе рекомендаций областного Департамента инвестиционной политики; в основу аналитики и маркетинга легли исследования тюменской компании «Маркетинг-Консультант»; архитектурная часть выполнена Международным архитектурным бюро «АЕДАС» в соавторстве с тюменской Архитектурно-инженерной группой «ИСТ»; градостроительный анализ и ключевые подходы к освоению территории определены совместно с Управлением градостроительной политики Главного управления строительства Тюменской области и Департаментом градостроительной политики администрации города Тюмени; в разработке к подходам организации транспортно-дорожной сети использованы наработки и рекомендации НТПИ и ТИ.
- Площадь участка составляет - 19,5 Га, площадь оврага - 3,9 Га (включена в площадь участка), площадь застройки - 15,6 Га. Что касается транспортной нагрузки в общегородской системе, то в демонстрационных материалах показаны основные взаимосвязи в общегородской структуре и направления тяготения. Также представлены основные направления потоков к выделенному микрорайону в границах магистралей городского значения.
В каждом городе, в том числе и нашем, существуют общегородские центры и подцентры, несущие на себе определенные функциональные нагрузки. Такие как административные, деловые, промышленные, спортивные, жилые и т.д. В нашем случае мы имеем уникальную территорию, которая включает в себя несколько таких функций.
Это общегородская рекреационная зона, которая на данный момент представляет вариант развития и освоения «Тюменских оврагов», как наиболее человечный, экологически привлекательный уголок природы. Здесь присутствует уникальный ландшафт, отличающийся на фоне остальной плоскостной Тюмени, и который по полному праву считают историческим элементом города.
Это историко-культурная составляющая – здесь продолжилась история г.Тюмени. Здесь присутствуют археологические памятники, памятники деревянного, каменного зодчества и градостроительного искусства, которые можно органично вписать в интерьер СИТИ-ЦЕНТРА и они продолжат свою историческую жизнь.
Возвращаясь к транспортной схеме (Слайд 4), отметим присутствие в планах развития в соответствии с разрабатываемым Генеральным планом города Тюмени пробивку транспортного пути по улицам Полевая-Чернышевского-Запольная-50 лет ВЛКСМ. Вышеуказанный общегородской транспортный коридор способен вынести нагрузку предлагаемого к размещению общественно-делового центра. При дополнительном устройстве транспортных выездов на транспортный коридор, обеспечивающих посещение комплекса, предлагаемая к рассмотрению концепция имеет право на жизнь. Присутствующие на участке регулируемого движения улицы Камышинская, Челюскинцев, Герцена также выполнят роль транспортных разгрузочных потоков.
Предлагается развитие транспортных потоков с некоторой корректировкой. В ней предлагается нагрузку с улицы Камышинская распределить в большую сторону на улицу Герцена, которую органично по дуге слить с улицей Железнодорожная. Дальнейшее движение по улице Железнодорожная, на пересечении с «транспортным коридором» ул. Чернышевкого, - это устройство развязки в двух уровнях и дальнейшее направление потока на улицу Транспортное шоссе (ул. Клары Цеткин). Развитие улицы Чернышевского в виде вытянутого кольца дает возможность транспорту разойтись в разных направлениях.
1. Развитие транспортной и инженерной инфраструктур. Организация паркингов, возможности беспрепятственного посещения всех зданий и сооружений комплекса.
2. Безошибочное определение состава и количества зданий и сооружений.
3. Эффективное использование международного опыта в вопросах сохранения отдельных объектов историко-культурного наследия.
4. Реструктуризация ветхой жилой застройки.
5. Реорганизация зеленых насаждений.
6. Развитие дополнительных административных, управленческих, деловых, досуговых, торговых функций, которые в комплексе создадут общегородской общественный деловой центр.
На данный момент на рассматриваемой территории присутствует в основном хаотичная индивидуальная застройка с большим разбросом по возрасту и качеству жилья. Территория в логах не используется должным образом, заболочена. Несанкционированная частными лицами засыпка оврагов. Все это предлагается решить возведением объекта под названием «Межрегиональный общественно-деловой центр «ТЮМЕНЬ-СИТИ».
- Можно повториться, сказав, что здесь находится уникальный для остальной плоскостной Тюмени рельеф. Расположение - между сложившимся городским центром на востоке и культурно-спортивным центром на северо-западе. В пределах пешеходной доступности находится и набережная реки Туры. С юга находится также недалеко железнодорожный вокзал. При проезде по ул. Первомайской, гостями и жителями города Тюмень будет восприниматься более многопланово с градостроительной точки зрения, с учетом согласованного недавно высотного жилого комплекса «Орлов Хаус» на пересечении улиц Первомайской и Запольной.
Итогом анализа непосредственно обозначенной площадки стало функциональное зонирование территории.
Достаточно проработанный генплан показывает разделение на жилую и коммерческую зоны. Жилую зону разрезают пешеходные зеленые прострелы. Непосредственно у самого оврага размещается еще одна из жилых групп живописно связанная со структурой оврага.
Коммерческая зона расположилась в основном в северной части участка, которая является высокоплотной застройкой с основной открытой улицей – уютной и нагруженной бутиками и выставочными помещениями. Непосредственно в торгово-развлекательном массиве расположена сеть внутренних улиц, регулирующих пешеходные связи между торговыми и развлекательными якорями.
На слайде №7 мы видим уровень заданной высотности комплекса, а также понимание функционального назначения по вертикали. Трех- или более уровневые автостоянки, различные функции на разных этажах, и конечно, использование оврагов, в которых одна сторона частично используется под непосредственное функциональное освоение в виде каскадной архитектуры. С другой стороны - более спокойной и натуральной.
Основные технико-экономические показатели:
- общая площадь жилых зданий – 250 000 кв.м;
- площадь гостиницы – 24 000 кв.м;
- коммерция и торговля – 97 400 кв.м;
- общественные здания – 70 800 кв.м;
- офисы – 243 000 кв.м;
- развлечения – 27 000 кв. метров.
На представленных слайдах можно увидеть перспективные виды концепции застройки данного участка. Видна игра объемов и пространства на ограниченном участке. Отражена типология отдельных мини-пространств: жилая, основная коммерческая и пешеходная улицы, пешеходные связи вдоль и поперек оврага.
Отчетливо прослеживается главная открытая улица, а также сеть крытых пешеходных улиц непосредственно в торговой и развлекательной зонах. Здесь также находятся оригинальные жилые дома со спиралевидными фасадами. Высотная офисная доминанта под 50 этажей (примерно 150 метров). И весь комплекс объединяется мощной линейной структурой – благоустроенным оврагом.
И в заключение, хотелось бы акцентировать внимание на объемно-планировочной структуре данного комплекса, композиция которого позволяет говорит о новых градостроительных акцентов города Тюмени, а также доминирующего архитектурного элемента в сердце города. Архитектурное решение фасадов, благоустройство, транспортная схема позволяет говорить о новом центре города и, наверное, всего региона. Настоящим деловым центром столичного города.
Алексей КРУКОВСКИЙ взял заключительное слово и назвал несколько цифр, показывая масштабность идеи и ее затратность, выразив готовность к «дальнейшему анализу и критике»:
- Проект отличается большим масштабом, объем застройки может колебаться в диапазоне до 700 тыс. кв.м, а ориентировочная его стоимость составит до 1,5 млрд долларов. Реализовать данные решения можно в течение 7-8 лет, с учетом 2-3-летнего периода на проведение сноса, выкупа существующих прав на земельные участки и мероприятия по подготовке площадки.
Привлечение финансовых ресурсов, необходимых для осуществления строительства возможно на условиях проектного финансирования в крупнейших российских и зарубежных банках или с применением других доступных сегодня финансовых инструментов, широко используемых для финансирования дивелоперских проектов.
Также считаем целесообразным вовлечение в данный проект известных мировых компаний инвестиционно-строительной сферы, обладающих необходимым опытом освоения подобных территорий.
Основные проблемы, которые очевидны и встанут на дальнейших этапах, общеизвестны: автодороги – создание высокоскоростной транспортной сети с обязательным развитием общественного транспорта; инженерные сети и коммуникации – возможность подведения магистралей и требуемых нагрузок; вопросы земельных отношений – консолидация прав, выкуп существующих строений, прекращение существующих правоотношений (ключевой вопрос на данном этапе!).
Реализовать такой проект возможно только на принципах частно-государственного партнерства, когда власть создает необходимые условия, а бизнес берет на себя четкие и вполне конкретные обязательства.
Для любого инвестора и девелопера очень важно будет получить от власти гарантии и заверения о том, как и когда будет развиваться территория. Только в этом случае он готов будет взять на себя встречные обязательства.
Потому главная цель сегодняшнего выступления – познакомить вас с данной концепцией и получить ответ о возможности ее дальнейшей реализации. Проще говоря, нам необходимо услышать – быть «Тюмень-Сити» или нет. Соответствуют ли предложенные решения потребностям общества или нет.
Заканчивая выступление, хочу выразить мнение инициативной группы, кто трудился над этой работой: мы уверены, что баланс предложенных функций, единый архитектурный облик, высокоскоростные транспортные магистрали, заложенные в концепции проекта, передовой опыт высотного строительства – обеспечат данному решению востребованность, подчеркнут будущий столичный статус города и создадут условия для его более эффективного социально-экономического развития.
Далее последовало обсуждение представленной концепции застройки исторического центра Тюмени.
Река выступает как барьер доступности из заречной части – одного моста не хватит для обеспечения транспортной доступности к новому крупному общественно-деловому центру. Должен быть произведен расчет транспортной инфраструктуры с учетом обновленной градостроительной ситуации в этом месте».
Александр МООР:
Что касается транспорта, то эта проблема может создать некий коллапс. Надо ее решать. Надо создавать параллельные существующим коммуникационные коридоры. Предлагаемый проект – сооружения ни одного дня. Программа реализации данной концепции может рассматриваться сроком на 10 лет. Комплекс надо решать, опираясь на новый Генеральный план Тюмени, с учетом предлагаемых ранее решений данной территории.
Вопрос внутриквартальных планировок – жилая, нежилая группы - рассматривать как неразрывный ансамбль, в том числе дома, строящиеся по ул. Камышинской. Нужно посмотреть социальную нагрузку, плотность населения, инженерное обеспечение и пр. Если подходить комплексно, можно решить за счет реализации нового проекта инженерные проблемы прилегающих территорий».
Евгений КУЙВАШЕВ: «Данная концепция входит в комплекс развития городских территорий. Есть предложение – в целом одобрить, а затем проработать в группе, в которую я тоже хотел бы войти. Интересно...»
Подвел черту Владимир ЯКУШЕВ, сказав, что концепция имеет право на жизнь, но требует детальной проработки. «Надо, чтобы было учтено все – транспортные потоки, нагрузки, объем жилья, офисов и пр. После оценки распределения объемов, можно говорить даже о существовании двух таких центров на одной оси. Объем поставленных задач более глобален, подход к реализации должен быть иной, учитывая то, что проект интересен. Следует его доработать комплексами, связав их на всех этапах и уровнях. И вернуться к рассмотрению», - дал «зеленую улицу» концепции глава региона.
Материал подготовила С.АХМЕДНАБИЕВА