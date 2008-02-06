Координационный совет области: Проект за рамками привычного восприятия

- Можно повториться, сказав, что здесь находится уникальный для остальной плоскостной Тюмени рельеф. Расположение - между сложившимся городским центром на востоке и культурно-спортивным центром на северо-западе. В пределах пешеходной доступности находится и набережная реки Туры. С юга находится также недалеко железнодорожный вокзал. При проезде по ул. Первомайской, гостями и жителями города Тюмень будет восприниматься более многопланово с градостроительной точки зрения, с учетом согласованного недавно высотного жилого комплекса «Орлов Хаус» на пересечении улиц Первомайской и Запольной.