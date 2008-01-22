Рынок недвижимости региона: в поисках компромиссов

- Тюменский рынок недвижимости в свое время переживал критическую ситуацию с января по май 2005 года, фактически мы стояли на пороге такой коррекции. Можно считать, что именно в эти месяцы и прозвенел первый тревожный звонок относительно ценовой ситуации: с начала нового года резко упала покупательская способность, и строители начали предлагать скидки, затем и рынок вторичного жилья тоже «пошел» вниз, но… в мае месяце на рынок вышла ипотека, ставшая одним из основных факторов, которые и привели к ситуации нецикличного роста.