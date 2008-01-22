Рынок недвижимости региона: в поисках компромиссов

Рынок развивается по спирали, и закономерность цикличности его процессов позволяет не только регулировать его тенденции, но и находить определенный консенсус между покупательскими способностями и пожеланиями инвесторов. О том, как вписывается 2007 год в динамику развития регионального рынка недвижимости в целом и о причинах его нецикличного развития рассказал ведущий аналитик областного центра – генеральный директор ЗАО «Тюменская недвижимость» Анатолий ХОЛОША.
- Анатолий Николаевич, начнем с того, что ушедший год оказался довольно нетипичным в плане роста цен на вторичном рынке недвижимости. Впервые произошел откат от достигнутых позиций в сторону уменьшения, чего не наблюдалось за всю историю регионального рынка недвижимости.
- Если мы посмотрим в целом на динамику развития регионального рынка недвижимости, начиная с 1993 года, то отчетливо сумеем проследить цикличность его развития: периоды роста планомерно сменяются периодами стабилизации ценовой ситуации. Но план развития рынка нарушил не 2007 год, с очевидной коррекцией цен, а 2006 год с гиперактивным ростом цен на недвижимость. 2006 год выпал из общей тенденции: по типологии развития цикличности рынка, начиная с середины 2005 и последующий 2006 год, теоретически рынок должен был пережить стабилизацию после роста 2004-2005 года.
Впервые данная цикличность была нарушена, и вместо ожидаемой стабилизации рынок получил рост 65-70%. Такое событие не могло не сказаться на развитии рынка недвижимости в целом. Как следствие в 2007 году на рынке произошла коррекция - откат от достигнутых ранее цен на значительную величину.
- Коррекция цен на рынке недвижимости - явление незнакомое ранее нашему региону, или аналогичные прецеденты уже случались?
- Тюменский рынок недвижимости в свое время переживал критическую ситуацию с января по май 2005 года, фактически мы стояли на пороге такой коррекции. Можно считать, что именно в эти месяцы и прозвенел первый тревожный звонок относительно ценовой ситуации: с начала нового года резко упала покупательская способность, и строители начали предлагать скидки, затем и рынок вторичного жилья тоже «пошел» вниз, но… в мае месяце на рынок вышла ипотека, ставшая одним из основных факторов, которые и привели к ситуации нецикличного роста.
В нашем регионе были заявлены услуги нескольких банков, первооткрывателем тюменской ипотеки стал руководитель регионального отделения «Агропромкредитбанка» Игорь МИХАЙЛОВ. Таким образом, коррекция была ликвидирована быстрым ростом цен на фоне стартовавших ипотечных программ кредитования. С привлечением заемных средств массовый покупатель жилья категории «эконом-класс» стал вновь платежеспособным.
- Как повлияло внедрение ипотечного кредитования в регионе на дальнейшее развитие рынка недвижимости?
- Возникновение платежеспособного спроса, стимулированного ипотечным кредитованием, послужило толчком к новому этапу развития рынка недвижимости - нецикличному росту цен. Как только стали расти цены на недвижимость, рынок жилья в регионе активизировался, и началась «игра в недвижимость», растянувшаяся до конца 2006 года, когда в недвижимость не вкладывал только ленивый. В этой гонке за сверхбыстрой прибылью инвесторы буквально «загнали» цены, нарушив установленную цикличность.
Оправдывая свои интересы в рамках инвестирования, игроки рынка забыли о самом главном - о платежеспособности населения, поскольку в период гиперактивного роста цен в течение 2005-2006 года дорожали не только объекты коммерческой или, скажем, элитной загородной недвижимости, росту цен подверглась и жилая недвижимость категории «эконом-класс», попадающая под определение товара массового спроса. Как результат такого нецикличного развития рынка недвижимости, массовый покупатель, даже используя ипотеку, купить жилье по сегодняшним ценам не может. И коррекция цен на недвижимость категории «эконом-класс» на вторичном рынке жилья в регионе в 2007 году – это следствие данного факта.
- Принимая во внимание, что нецикличный ход рынка недвижимости отодвигает в сторону привычные ожидания развития событий, какие варианты дальнейшего развития регионального рынка недвижимости возможны?
Линия №2 – тренд, просматриваемый с позиции «игроков», если хотите, инвесторов рынка, показывает, что их желания уходят за 60 тыс. рублей за кв. метр.
Либо мы вернемся к пропущенному периоду стабилизации цен и восстановим баланс между покупательской способностью и желаниями инвесторов, либо (если в ходе дальнейшего развития рынка, уровень роста стоимости жилья будет слишком медленно сближаться с уровнем покупательской способности) возможна повторная коррекция.
Что касается цен, то рост стоимости жилой недвижимости «эконом-класса» определенно будет, но в рамках государственных инфляционных процессов.
2006 год в общей динамике рынка оказался за пределами цикличности процессов развития, и вместо «плановой» стабилизации дал гиперактивный рост цен, последствия которого – рынок отложенного спроса в 2007 году и коррекция цен в сторону меньших показателей. А что будет в 2008 году – покажет время. Вот только независимо от того, циклично или нет развивается рынок, всем нам хочется одного: чтобы комфортное жилье было доступным, чтобы ожидания инвесторов оправдывались, а каждый «квартирный вопрос» получал положительный ответ.
Беседовала Е.КРЮЧКОВА