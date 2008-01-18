С ЮБИЛЕЕМ! Сквозь тернии - к заслуженному признанию

Лоренс Питер
Год от года Тюмень растет и хорошеет. Облик города формируется благодаря набирающему темпы строительству. А ведь не так давно, каких-то пятнадцать лет назад, наш город, как и вся страна, замер в ожидании… неведомо чего. Трудные были времена… Все шло прахом, казалось, просвета не будет. Провозглашенные новые ценности были красивы, однако, как жить, как работать, было непонятно. Строительная отрасль пришла в упадок. Не на что было строить, непонятно, как, кому. Как показало время, это была проверка на прочность, профессионализм, верность делу, зрелость. Не все справились - кто-то сломался, кто-то не смог найти себя в меняющемся мире, не смог принять нового, потерялся. А кто-то, смог. Смог остаться верным своему предназначению, смог собрать команду единомышленников и, несмотря на безденежье, неизвестность, отсутствие перспектив вновь встать на ноги.
Уютная изысканная атмосфера «Аристократа» предполагала дружеский и теплый вечер. Казалось, на праздник собрались только давние и преданные друзья. Гости и хозяева радовались, как дети, фокусам и танцам, пели полюбившиеся песни, танцевали. Начало празднику положил председатель наблюдательного совета фирмы «ОЛАЛ» Александр Михайлович НИКУЛИН.
Как сказал основатель фирмы, пятнадцать лет – дата серьезная, фирма повзрослела, прочно стоит на ногах. Поздравляя всех с юбилеем, председатель наблюдательного совета фирмы «ОЛАЛ» пожелал всем получать побольше радости от окружающих людей, фирме - хороших подрядов. Всем присутствующим - здоровья, счастья, благополучия.
С радостью приветствовал Владимир Алексеевич гостей, отмечая среди них добрых друзей. С особой благодарностью обратился руководитель фирмы к подрядчикам, сотрудничество с которыми позволило фирме достигнуть прекрасных результатов. Это ООО «Интерстройсервис», осуществляющее монтаж вентиляционных систем; фирма «Атлант-Мастер» - специалисты по отделке фасадов; фирма «АРСИ», которая устанавливает оконные системы безупречного качества; фирма «Тюменьстройиндустрия»; ООО «Галактика»; фирма «РОСА». Партнерские отношения с этими организациями помогают добиваться фирме «ОЛАЛ» высокого качества строительных работ, позволили заслужить у жителей города и области доброе имя. Всем подрядчикам были вручены памятные подарки и благодарственные письма.
Среди гостей были, конечно же, люди признанные и известные. Пятнадцатый День рождения и заслуженный авторитет фирмы был отмечен руководством города и области. Слово для поздравления было предоставлено ректору Тюменского государственного нефтегазового университета, члену Тюменской областной Думы Николаю Николаевичу КАРНАУХОВУ. Он вручил Председателю наблюдательного Совета фирмы «ОЛАЛ» Александру Михайловичу НИКУЛИНУ грамоту Тюменской областной Думы за выдающиеся заслуги, выдающийся вклад в развитие строительного региона области и в связи с 60-летием. Обратившись к присутствующим, Николай Николаевич поздравил всех с юбилеем и наступающим Новым годом. Пожелал, чтобы наступающий год был не хуже уходящего. Всем – доброго здоровья, стараться проживать каждый день, как последний, с полной отдачей.
В качестве давнего друга и свидетеля рождения фирмы поздравил юбиляров и Игорь Александрович СПИРИДОНОВ, президент Союза строителей Тюменской области. Он отметил, что компания год от года подтверждает свое доброе имя, на ее счету не только вновь построенные объекты, фирмой «ОЛАЛ» восстанавливаются памятники архитектуры деревянного зодчества города. Не каждой фирме можно доверить такое ответственное дело. Теперь оживший памятник, в котором мы собрались, в надежных руках: ему дана вторая жизнь, он восстановлен, будет функционировать, поддерживаться в надлежащем виде, а у горожан появилось еще одно прекрасное место, где они смогут отмечать памятные даты, проводить вечера в кругу друзей. Игорь Александрович вспомнил те далекие времена, когда компания создавалась, ведь это происходило на его глазах. Как было сложно. Строительные главки, тресты, крупнейшие организации уходили в небытие, все разваливалось. Вопреки обстоятельствам, фирма «ОЛАЛ» была создана, преодолела все сложности периода становления, заслужила прекрасную репутацию.
Коллективу – удачи и здоровья, стойкости, хороших заказов. Расти и развиваться!
«И не зря в день рождения собираются все друзья!»
Поток поздравлений не утихал, прервать его на несколько минут могли только выступления замечательных артистов. Среди них блистательная танцевальная пара из Кургана, ансамбль из Омска «Старое кафе», фокусник, маг и чародей иллюзионист Александр Яблочков.
Руководитель ООО «Дубрава» Евгений Владимирович ДУБЫНИН – один из давних друзей и партнеров компании-юбиляра, не понаслышке знающий, сколько усилий приложено руководством фирмы к тому, чтобы сегодня принимать добрые слова. «Сейчас в фирме – благополучие и стабильность. Дай Бог, чтобы у всех было так.
Виктор Алексеевич ЛОГИНОВ, служащий Тюменской областной Думы, давний друг коллектива, присоединился ко всем поздравлениям, вспомнил историю создания фирмы, отметил, что фирму «ОЛАЛ» помнят и знают не только в Тюмени, это фирма областного значения. Пожелал всем крепкого здоровья, фирме - надежных подрядчиков, процветания.
Никто не был забыт на этом веселом и очень добром празднике. Не раз поднимали бокал за ангела-хранителя фирмы, женщину, которая дала компании имя, заложила оплот ее процветанию – Ольге НИКУЛИНОЙ! За Ольгу НИКУЛИНУ, за всех женщин, за удачный Новый год фирмы «ОЛАЛ» звучали тосты в «Аристократе».
Маг и кудесник показывал чудеса, артисты пели, звучали смех и шутки, радость и счастье окружали юбиляров. Ведь это и их День рождения! И вместе они «жизнь свою, как кинопленку», прокручивали на пятнадцать лет назад, и радовались, что все удалось. И «госпожа удача» не подвела. И счастьем отзывались сердца в ответ на известные слова: ведь дом у них есть, а «пожары ему не страшны». А снег в тот вечер кружился и кружился, заметал все, что было, оставляя в памяти только самое светлое.
С Днем Рождения, фирма «ОЛАЛ». С юбилеем, Александр Михайлович НИКУЛИН! Пусть все, что намечено, сбудется! Пусть не покидают вас добрые друзья! Пусть праздник останется в ваших сердцах надолго! Пусть профессиональный путь будет ознаменован победами и успехами. Удачи и счастья, «ОЛАЛ»!
Г.ВАСИЛЬЕВА