С ЮБИЛЕЕМ! Сквозь тернии - к заслуженному признанию

Год от года Тюмень растет и хорошеет. Облик города формируется благодаря набирающему темпы строительству. А ведь не так давно, каких-то пятнадцать лет назад, наш город, как и вся страна, замер в ожидании… неведомо чего. Трудные были времена… Все шло прахом, казалось, просвета не будет. Провозглашенные новые ценности были красивы, однако, как жить, как работать, было непонятно. Строительная отрасль пришла в упадок. Не на что было строить, непонятно, как, кому. Как показало время, это была проверка на прочность, профессионализм, верность делу, зрелость. Не все справились - кто-то сломался, кто-то не смог найти себя в меняющемся мире, не смог принять нового, потерялся. А кто-то, смог. Смог остаться верным своему предназначению, смог собрать команду единомышленников и, несмотря на безденежье, неизвестность, отсутствие перспектив вновь встать на ноги.