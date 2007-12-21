Спрос на жилье, которое доступно!

- Недвижимость, предлагаемая в наем, в этом году отличалась разнообразием: предлагали и традиционные квартиры эконом-класса, и элитное жилье, и дачи, и коттеджи… Другой вопрос, что оказалось на рынке уходящего года более востребованным? Также разнообразными были пожелания нанимателей. Вот сейчас, в предновогодние дни – очень много звонков от тех, кто желает снять квартиру или загородный дом для встречи Нового года. Пик по ценам пришелся на август-сентябрь, когда в городе появились студенты-очники, абитуриенты…