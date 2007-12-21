Спрос на жилье, которое доступно!

- Нелли Глебовна, заканчивается 2007 год. Каким он был для рынка аренды: что из даваемых объектов оказалось наиболее востребованным, какова была клиентская активность?
- Недвижимость, предлагаемая в наем, в этом году отличалась разнообразием: предлагали и традиционные квартиры эконом-класса, и элитное жилье, и дачи, и коттеджи… Другой вопрос, что оказалось на рынке уходящего года более востребованным? Также разнообразными были пожелания нанимателей. Вот сейчас, в предновогодние дни – очень много звонков от тех, кто желает снять квартиру или загородный дом для встречи Нового года. Пик по ценам пришелся на август-сентябрь, когда в городе появились студенты-очники, абитуриенты…
- Дорогое удовольствие. Данное определение применимо как к стороне сдающей квартиру, так и к стороне нанимающей. Тем не менее, вспоминается тост из фильма «Кавказская пленница» - чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.
- Именно в этом и заключается секрет успешной сдачи жилья! В правильной цене. С одной стороны, наймодатель, готовя к сдаче объект, вложился финансово на приобретение мебели и косметический ремонт, а с другой стороны на волне повсеместного повышения цен зарплаты у населения «вдруг» не выросли. И чтобы эффективно сдавать квартиру, нужно реально представлять финансовые возможности среднестатистического нанимателя.
- Другими словами, спрос есть на то жилье, которое доступно.
- Именно. Неслучайно мы часто говорим одну и ту же фразу: если у человека нет денег на приобретение жилья, он вынужден снимать. Но и финансовые возможности нанимателя тоже имеют потолок.
- Цена на аренду жилья по городу отчасти выровнялась: чуть дороже центр, чуть дешевле окраины. В целом же играет роль оснащение квартиры, транспортная развязка. Каковы на сегодняшний день средние цены на одно- двух- и трехкомнатные квартиры?
- Однокомнатные квартиры сдаются в среднем по 12 тысяч рублей в месяц, двухкомнатные – по 15 тысяч. А вот с трехкомнатными квартирами ситуация интересней: 20 – 25 тысяч рублей. То есть за 20 тысяч найти «трешку» сложно, а за 25 брать уже не хотят.
- Ваши пожелания нанимателям и наймодателям.
- Наймодателям хочется пожелать одного: повышение цены не является залогом привлекательности квартиры, а потому будьте разумны в определении цены на сдаваемый объект. Если сомневаетесь, обратитесь к нашим специалистам, мы обязательно поможем.
А к нанимателям у меня два пожелания: во-первых, реально оценивайте свои финансовые возможности при выборе квартиры, а во-вторых, чтобы максимально защитить свои права при найме жилья и выбрать именно ту квартиру, которая вам подойдет – обращайтесь в агентства, входящие в НП «Объединение риэлторов Тюменской области»
- Спасибо за интервью. Успехов в работе и всего самого наилучшего!
Председатель Тюменской городской комиссии по этике и стандартам практики, Алексей ЗВЕРЕВ:
«Действительно, рынок аренды – к нашему сожалению, один из наименее цивилизованных, отслеживаемых и подлежащих контролю сегментов риэлтерского бизнеса. Обращения в комиссию с претензиями к наймодателю – далеко не редкость. Уже этой осенью мы столкнулись с таким прецедентом: квартира была сдана сразу пяти нанимателям, причем агент получил с каждого желавшего заселиться комиссионные в той же просматриваемой квартире, а наймодатель соответственно предоплату за три месяца с каждого из будущих «квартирантов».
Совершенно не подозревая о том, что квартира сдана еще кому-то, все пятеро нанимателей пришли к закрытым дверям. А поскольку передача денег осуществлялась не в офисе компании, а непосредственно на квартире и документов, подтверждающих произведенную оплату, не было в принципе, то повлиять на ситуацию Комиссии было достаточно сложно. К тому же оказалось, что деньги получал не собственник квартиры, а лицо, имеющее родственные связи с собственником.
Поэтому в преддверии новогодних праздников, а также начала зимней сессии у студентов-заочников, хотелось бы дать несколько советов:
• заключайте договор на оказание услуг с агентством недвижимости,
• производите расчет в офисе агентства,
• обязательно проверяйте документы на квартиру и, соответственно, смотрите, кому передаете деньги,
• и помните, что только договор, подписанный в двухстороннем порядке, имеет юридическую силу и служит основанием, в случае необходимости, для обращения в судебные инстанции».
Беседовала Е.КРЮЧКОВА