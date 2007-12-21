Фортуна улыбается упорным! «Меркурий-клуб-Тюмень» вручил премию «Фортуна»

Путь к награде следующей компании можно измерить качеством и объемами ее работы – 120 км газопроводов, реконструированных и переведенных на газ за семь лет работы компании на территории Тюменской области, объем газификации – свыше 2000 квартир. ООО «Межрегионгазстрой» в последние годы активно и результативно работает как на юге Тюменской области, так и непосредственно в самом областном центре. Для директора компании Георгия ПАНАФИДИНА эта награда - не первая, в 2006 году он становился лауреатом XIII торжественной церемонии и был награжден главной премией России в номинации «Выдающиеся предприятия малого и среднего бизнеса», а также удостоен звания почетного знака «За честь и доблесть, за служение российскому народу», в 2007 году Георгию Григорьевичу присвоено звание «Почетный строитель России».