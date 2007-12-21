Фортуна улыбается упорным! «Меркурий-клуб-Тюмень» вручил премию «Фортуна»

В очередной раз в годовщину своего рождения НП «Меркурий-клуб-Тюмень» собрал членов партнерства, а также друзей и гостей на мероприятии, посвященном празднованию наступающего Нового года и вручению награды «Фортуна».
Актеры театра «Мимикрия» встречали гостей и виновников торжества у входа в один из центров ГК «Автоград» - «Крайслер», не изменяя своему яркому и запоминающемуся образу – возвышаясь на ходулях в вечерних нарядах над толпой. Пока присутствующие занимали свои места за столиками, театралы галантно предлагали гостям карнавальные маски. Царила атмосфера торжества и карнавальных сюрпризов. Одним из первых таких запланированных организаторами сюрпризов, стал момент церемонии открытия бала – всадника на лошади увидеть в этот вечер мало кто ожидал! Как и в прошлом году, премия «Фортуна» вручалась по нескольким номинациям: «За вклад в развитие региона», «Динамично развивающийся бизнес», «Социально-ответсвенный бизнес», «Россия молодая – новый бизнес».
Первым поприветствовал собравшихся и открыл вручение премии «Фортуна» заместитель губернатора Тюменской области Сергей СМЕТАНЮК.
Победителями в номинации «За вклад в развитие региона» стали представители тюменского бизнеса совершенно разных направлений, от текстиля до телевидения. В числе первых виновников торжества для получения диплома и статуэтки богини удачи - Фортуны на сцену был приглашен Эдуард ОМАРОВ, генеральный директор Компании «КВАНТА+». Сегодня эта компания является одним из крупнейших предприятий водных технологий в области. Благодаря высокоэффективной работе сотрудников компании «КВАНТА+», десятки тысяч жителей региона потребляют чистую воду в личных и производственных целях. Технологии водоочистки, разработанные специалистами компании, получили признание во многих регионах Российской Федерации.
В этой же номинации за полувековую успешную деятельность награду получила ГТРК «Регион-Тюмень». Зрительная аудитория компании простирается от степей Казахстана до арктических пустынь Ледовитого побережья. ГТРК «Регион-Тюмень» имеет опыт сотрудничества с телевидением Японии, Германии, США, Великобритании, Швеции, Канады и Украины.
Награды «За вклад в развитие региона» был удостоен генеральный директор ЗАО «Корпорация «Сибирь» Владимир НИКИТИН. ЗАО «Корпорация «Сибирь», являясь одной из ведущих строительных организаций Тюмени, осуществляет капитальное и долевое строительство, выполняет комплексную реконструкцию и отделочные работы, а также занимается проектированием объектов. Компания, участвуя в реализации государственной целевой программы «Жилье», возводит комплексы с развитой инфраструктурой по новому типу социального жилья «Образцовый проект», ведет активное участие в застройке исторической части Тобольска, возводя гостиничный комплекс, жилой микрорайон, торгово-развлекательный центр. Осваивая новейшие строительные и ресурсосберегающие технологии, ЗАО «Корпорация «Сибирь» улучшает качество и сокращает сроки строительства.
Путь к награде следующей компании можно измерить качеством и объемами ее работы – 120 км газопроводов, реконструированных и переведенных на газ за семь лет работы компании на территории Тюменской области, объем газификации – свыше 2000 квартир. ООО «Межрегионгазстрой» в последние годы активно и результативно работает как на юге Тюменской области, так и непосредственно в самом областном центре. Для директора компании Георгия ПАНАФИДИНА эта награда - не первая, в 2006 году он становился лауреатом XIII торжественной церемонии и был награжден главной премией России в номинации «Выдающиеся предприятия малого и среднего бизнеса», а также удостоен звания почетного знака «За честь и доблесть, за служение российскому народу», в 2007 году Георгию Григорьевичу присвоено звание «Почетный строитель России».
Награду в номинации «За вклад в развитие региона» получила Ирина ЩЕРБИЧ, генеральный директор ЗАО «Евротекс». В настоящее время эта компания входит в число наиболее инвестиционно-привлекательных предприятий легкой промышленности Тюменской области.
В перерыве между награждениями собравшихся порадовал прекрасным исполнением певец Алексей МАЛЫШКИН – обладатель титула «Золотой голос Тюмени».
Столица Сибири меняется на глазах и год от года становится все краше. Это отмечают и гости, и жители города. Те, кто помнит Тюмень семидесятых годов, с трудом узнает улицы и площади некогда провинциального города, а теперь уже успешно развивающегося мегаполиса. Награды в номинации «За вклад в развитие города Тюмени» вручал начальник Главного управления строительства Тюменской области Андрей НИКИТИН.
Первым награду в данной номинации получил директор ООО «Тюменская овчинно-меховая фабрика» Игорь БРАТУХИН. Предприятие с почти 180-летней историей относится к числу старейших предприятий города. Став в 1860 году основным поставщиком меховых изделий для императорского двора, фабрика пережила и стабильность эпохи социализма, и неопределенность перестроечных времен. В 2005 году предприятие начало выпуск элитной меховой одежды, а с осени этого года в Тюмени начал функционировать новый фирменный магазин под торговой маркой «TOMF», расположенный в «Тюменском ЦУМе».
Не осталась без награды и крупная многопрофильная компания ООО «УК «Мост». Управляющая компания осуществляет управление более чем 20 организациями, общая численность компании - около 3000 сотрудников. Награду получил директор компании Игорь РОМАНОВ.
Динамично-развивающийся бизнес
Награды в номинации «Динамично-развивающийся бизнес» вручил заместитель председателя Тюменской областной Думы Геннадий КОРЕПАНОВ.
Победу в данной номинации праздновали директор ЗАО «Информационно-консалтинговая группа «Цезарь» Станислав ДЕЙНЕКО, директор ООО «НДМ-Тюмень» Татьяна ЛАШМАНОВА и директор ООО «Калинов Мост» Наталья ТАБОКОВА.
И если первый упомянутый выше победитель – это существенная часть информационного пространства города, то Татьяна ЛАШМАНОВА и Наталья ТАБОКОВА представляют собой прекрасную половину строительного комплекса Тюменской области. ООО «НДМ-Тюмень» приняло участие в строительстве путепровода по ул. Мориса-Тореза, в ЖК «Даудель» и микрорайона «Александровский садЪ». Также компания активно участвует в создании поселков Молодежный и Комарово, реализуемых в рамках проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
А ООО «Калинов Мост» сегодня ведет два ярких проекта: застройку микрорайона «Южный-2» и строительство жилого квартала по ул. Герцена-Камышинская. Все это, одним словом – десятки тысяч метров жилья – наглядный пример комплексного подхода к формированию комфортной среды для проживания тюменцев.
Победителей в данной номинации приветствовал директор Департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Вадим ШУМКОВ.
Победителями стали генеральный директор ООО ГК «НИМАК» Александр МАРКИН, председатель правления НП «Рекламный союз» Алексей ПИНИГИН и директор ООО «ТУАНН» Владимир ШИРОКОВ.
Если сегодня имя ГК «НИМАК» неразрывно связано с проведением ежегодного благотворительного мероприятия «Праздник мороженого», то партнерство «Рекламный союз» реализует в городе около 30 социальных программ, среди которых «Тюмень – лучший город земли», «Тюменские мадонны», «Художники России», «Тюмень против наркотиков», «Любимый город».
Компания «ТУАНН» занимается строительством поселков индивидуального жилья и объектов соцкультбыта с развитой инфраструктурой. Среди социально-важных объектов, реализуемых компанией, детские сады и поликлиники. «ТУАНН» занимается развитием науки на территории Тюменской области, организацией научного центра иммунологии и криологии Российской Академии Наук. Один из главных подопечных компании «ТУАНН» - Дом творчества детей-инвалидов. Кроме того, компания постоянно организует спортивные мероприятия для людей с ограниченными физическими возможностями.
Россия молодая – новый бизнес
Право вручить награды в номинации «Россия молодая – новый бизнес» выпало президенту группы компаний «Автоград» Алексею САЛМИНУ.
Победителями в данной номинации стали директор ООО «Печатный дом «Тюмень» Станислав БАЕВ, генеральный директор ООО «Гранд Медиа» Валерий ГУТ, генеральный директор ООО «Денова-консалтинг» Наталья ДЕВЯТКОВА и директор ООО «Группа «Маркетинг-Консультатн» Сергей РАЗУВАЕВ.
В свою очередь группа компаний «Маркетинг-Консультант» имеет уникальный опыт региональных рекламных кампаний, автор и разработчик ряда инновационных маркетинговых решений: микрорайон «3-й Заречный», бизнес-центр «Петр Великий» и так далее. Компания помогла выйти на рынок таким брендам, как вода «Кристалл», гипермаркет «Южный», гипермаркет «Лента», ООО «Партнер-Инвест».
Партнерство увеличивает свою численность, а это основной показатель того, что задуманная диалоговая площадка для бизнеса и власти оправдала доверие и управленцев, и предпринимательства. Успехов и удачи НП «Меркурий-клуб-Тюмень» в наступающем 2008 году!
На мероприятии присутствовала Е.КРЮЧКОВА