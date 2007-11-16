Перепланировка в опросах и ответах

- Технический паспорт, составленный по данным обследования от 2004 года, подлежит «обновлению» при изменении технических или качественных характеристик объекта, (перепланировка, реконструкция, переоборудование, возведение, разрушение, изменение уровня инженерного благоустройства, снос); А также в случае представления плана объекта для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии со статьей 17 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".