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Перепланировка в опросах и ответах

16 ноября 2007, 16:47
Возвращаясь к вопросу перепланировки, мы не устаем информировать наших читателей о том, какие изменения претерпело законодательство относительно данного вопроса.

В этом номере начальник отдела право-вой экспертизы и выдачи информации Елена Приходько продолжает отвечать на вопросы, посвященные перпеепланировке.

- Елена Ивановна, какие изменения в жилом помещении являются перепланировкой и переустройством?

- В статье 25 Жилищного кодекса РФ, говорится, что переустройством жилого помещения является установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. Перепланировка жилого помещения – это изменение его конфигурации, также требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

Таким образом, переустройство и перепланировка жилого помещения представляют собой определенные виды работ, после выполнения которых, требуется внесение изменений в технический паспорт жилого помещения.

- Является ли перепланировкой изготовление и установление шкафа-купе вместо старого, в тех же размерах?

- Приведение конфигурации перепланированного жилого помещения в прежнее состояние (до перепланировки), в том числе с использованием новых строительных материалов, перепланировкой не является, следовательно, установка нового шкафа вместо старого в тех же размерах не может классифицироваться в качестве перепланировки.

- А обшивка труб - это перепланировка?

- Обшивка труб (гипсокартоном, пластиковыми панелями, иным строительным материалом) в жилом помещении изменяет его конфигурацию и, соответственно, является перепланировкой.

- Изменение конфигурации дверных проемов тоже относится к перепланировке?

- Изменение конфигурации дверного проема может изменять конфигурацию жилого помещения и являться перепланировкой, в том случае, если такие изменения влекут увеличение или уменьшение ширины дверного проема.

- Присоединение чердака к жилому помещению – это реконструкция или переустройство, какие документы необходимы для оформления?

- Присоединение чердака, строительство лоджии к жилому помещению является реконструкцией. Реконструкция, в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ, проводится на основании разрешения на строительство, выданного уполномоченным органом и подлежит вводу в эксплуатацию.

Компетентным органом на территории города Тюмени в области выдачи разрешений на реконструкцию и ввода ее в эксплуатацию является Департамент градостроительной политики администрации города Тюмени.

- А что необходимо сделать, дольщику желающему пристроить балкон, в строящемся доме, который не пре-дусмотрен в планировке квартиры?

- Изменения в объекте, находящемся в стадии строительства, не предусмотренные в проектной документации (например, строительство балконов) осуществляются после согласования таких изменений с лицом, выполнившим подготовку проектной документации (застройщик либо привлекаемое на основании договора лицо), и с органом, выдавшим разрешение на строительство.

- Необходимо ли обновлять технический паспорт, составленный по данным обследования от 2004 года?

- Технический паспорт, составленный по данным обследования от 2004 года, подлежит «обновлению» при изменении технических или качественных характеристик объекта, (перепланировка, реконструкция, переоборудование, возведение, разрушение, изменение уровня инженерного благоустройства, снос); А также в случае представления плана объекта для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии со статьей 17 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

- Спасибо за интервью!

Перепланировка – один из важнейших вопросов, возникающих при проведении ремонтных и дизайнерских работ. Своевременный ответ на возникающие вопросы – помощь многим десяткам собственников. Мы благодарим за активное участие в вопросах просвещения населения относительно перепланировки ФГУП «Ростехинвентаризация».

Свои вопросы читатели могут присылать на электронный адрес газеты [email protected].

Материал подготовила Е. КРЮЧКОВА

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