Перепланировка в опросах и ответах

В этом номере начальник отдела право-вой экспертизы и выдачи информации Елена Приходько продолжает отвечать на вопросы, посвященные перпеепланировке.
- Елена Ивановна, какие изменения в жилом помещении являются перепланировкой и переустройством?
- В статье 25 Жилищного кодекса РФ, говорится, что переустройством жилого помещения является установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. Перепланировка жилого помещения – это изменение его конфигурации, также требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Таким образом, переустройство и перепланировка жилого помещения представляют собой определенные виды работ, после выполнения которых, требуется внесение изменений в технический паспорт жилого помещения.
- Является ли перепланировкой изготовление и установление шкафа-купе вместо старого, в тех же размерах?
- Приведение конфигурации перепланированного жилого помещения в прежнее состояние (до перепланировки), в том числе с использованием новых строительных материалов, перепланировкой не является, следовательно, установка нового шкафа вместо старого в тех же размерах не может классифицироваться в качестве перепланировки.
- А обшивка труб - это перепланировка?
- Обшивка труб (гипсокартоном, пластиковыми панелями, иным строительным материалом) в жилом помещении изменяет его конфигурацию и, соответственно, является перепланировкой.
- Изменение конфигурации дверных проемов тоже относится к перепланировке?
- Изменение конфигурации дверного проема может изменять конфигурацию жилого помещения и являться перепланировкой, в том случае, если такие изменения влекут увеличение или уменьшение ширины дверного проема.
- Присоединение чердака к жилому помещению – это реконструкция или переустройство, какие документы необходимы для оформления?
- Присоединение чердака, строительство лоджии к жилому помещению является реконструкцией. Реконструкция, в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ, проводится на основании разрешения на строительство, выданного уполномоченным органом и подлежит вводу в эксплуатацию.
Компетентным органом на территории города Тюмени в области выдачи разрешений на реконструкцию и ввода ее в эксплуатацию является Департамент градостроительной политики администрации города Тюмени.
- А что необходимо сделать, дольщику желающему пристроить балкон, в строящемся доме, который не пре-дусмотрен в планировке квартиры?
- Изменения в объекте, находящемся в стадии строительства, не предусмотренные в проектной документации (например, строительство балконов) осуществляются после согласования таких изменений с лицом, выполнившим подготовку проектной документации (застройщик либо привлекаемое на основании договора лицо), и с органом, выдавшим разрешение на строительство.
- Необходимо ли обновлять технический паспорт, составленный по данным обследования от 2004 года?
- Технический паспорт, составленный по данным обследования от 2004 года, подлежит «обновлению» при изменении технических или качественных характеристик объекта, (перепланировка, реконструкция, переоборудование, возведение, разрушение, изменение уровня инженерного благоустройства, снос); А также в случае представления плана объекта для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии со статьей 17 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
- Спасибо за интервью!
Перепланировка – один из важнейших вопросов, возникающих при проведении ремонтных и дизайнерских работ. Своевременный ответ на возникающие вопросы – помощь многим десяткам собственников. Мы благодарим за активное участие в вопросах просвещения населения относительно перепланировки ФГУП «Ростехинвентаризация».
Материал подготовила Е. КРЮЧКОВА