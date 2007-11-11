Координационный совет области: Без парковки – не будет и стройки

Также произведен расчет количества автопарковок, который показал, сколько их требуется в микрорайоне с учетом существующих, строящихся и проектируемых объектов. В ситуации, когда существующие нормы не отвечают требованиям современности, количество парковочных мест было утроено. Итого, требуемое количество - 2085 мест. 1156 мест для проектируемых жилых и общественных зданий в пределах представленной концепции, без учета торгово-развлекательного центра и административного здания, которые не включены в расчет баланса территории, позволяют комфортно использовать их и для проектируемых жилых комплексов, и как дополнительные парковочные места для существующих жилых образований.