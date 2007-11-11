Координационный совет области: Без парковки – не будет и стройки

Такое условие было поставлено перед застройщиками на очередном заседании координационного совета по выработке единой земельной и градостроительной политики в Тюменской области, где состоялось обсуждение трех проектов.
Отступает не только промзона…
В начале встречи участники совета повторно рассмотрели градостроительную концепцию развития территории в границах улиц Герцена, М.Тореза, Запольная, Орджоникидзе. Здесь предполагается строительство жилого комплекса и объектов социально-культурного назначения: административных зданий, торгово-развлекательного центра, будет создана пешеходная улица и разбит парк. Архитектор проекта Сергей АЛЕКСЕЕВ представил доработанный и согласованный на областном и городском уровне вариант.
На координационном совете, прошедшем в июле этого года, было представлено решение застройки территории к северу-западу от путепровода по ул. М.Тореза. Три участка: группа строений на правах собственника ОАО «Тюменьпродинвест» - 3,6 га, участок ДЭУ центрального района - 1,78 га, изолятор временного содержания - 5,6 га.
Градостроительная концепция была принята за основу. Авторам поручили доработать ее и согласовать с администрацией города и Главным управления строительства области.
Общая площадь участка – 7,38 га
Общая площадь возводимых зданий – 92360 кв.м:
- общая площадь жилых домов – 74000 кв.м;
- общая площадь коммерческих объектов – 18360 кв.м
Торгово-развлекательный центр по ул. М.Тореза
Площадь участка – 3,6 га
Общая площадь проекта – 115000 кв.м:
- торгово-развлекательный центр – 57500 кв.м;
- парковка - 57500 кв.м (около 2000 машиномест)
Учитывая пожелания членов совета, на плане появилась пробивка ул. Орджоникидзе, за счет уменьшения жилого комплекса с 62000 кв.м до 46300 кв. метров. Жилой дом, на плане обозначенный под №5, будет являться доминантой визуально замыкающей ул. Орджоникидзе. Проведен подробный мониторинг микрорайона в границах улиц Запольная, Грибоедова, Герцена, М.Тореза, где были определены количество жильцов, как в существующих домах, так и в строящихся и проектируемых, а также основные параметры объектов.
На основе выполненного мониторинга произведен баланс данной территории, который показал, что плотность населения равняется 271чел./га (7000 чел.), что является комфортабельным показателем при норме 302 чел./га (из расчета 25 кв.м на человека). Необходимая площадь озеленения определена завышенной по отношению к нормативу, что еще больше улучшает комфортность данного микрорайона.
Также произведен расчет количества автопарковок, который показал, сколько их требуется в микрорайоне с учетом существующих, строящихся и проектируемых объектов. В ситуации, когда существующие нормы не отвечают требованиям современности, количество парковочных мест было утроено. Итого, требуемое количество - 2085 мест. 1156 мест для проектируемых жилых и общественных зданий в пределах представленной концепции, без учета торгово-развлекательного центра и административного здания, которые не включены в расчет баланса территории, позволяют комфортно использовать их и для проектируемых жилых комплексов, и как дополнительные парковочные места для существующих жилых образований.
Как сказал Сергей АЛЕКСЕЕВ, при разработке концепции авторы советовались не только с коллегами-архитекторами, но и с дорожниками. На основе данных показателей НДПИ была проведена оценка по двум категориям: а) организация паркинга с дополнительными местами для городских нужд под торгово-развлекательным центром, а также бизнес центром, с учетом распределения нагрузки по сложившейся улично-дорожной сети; б) оценка транспортной нагрузки на существующую и проектируемую улично-дорожную сеть в выделенном микрорайоне.
По поводу размещения жилых зданий вдоль улицы М.Тореза была сделана санитарно-гигиеническая оценка, в которой приведен анализ данного предложения, показавший, что при проведении определенных рекомендуемых мероприятий при проектировании и разработке генплана, жилые здания будут с комфортными условиями для жизнедеятельности.
Кроме того, как считают авторы проекта, применение современных передовых технологий шумозащиты в виде акустических экранов, облицовки фасадов шумозащитными материалами, позволит снизить неблагоприятное влияние техногенных факторов, и будет служить положительным примером для использования на других строительных площадках города.
В концепции проведены изменения в части размещения жилых зданий по отношению к строящемуся путепроводу по ул. М.Тореза. Вдоль фронта одного из съездов автомобильной развязки расположены разноуровневые (3-4 этажа) здания социального назначения, которые будут являться своеобразными защитными акустическими экранами, и защищать расположенную за ними вторую линию трех многоэтажных точечных домов.
Таким образом, проработаны все транспортные схемы, планируется перенос следственного изолятора. Первый заместитель начальника Управления градостроительной политики Главного управления строительства области Валерий КУЛАЧКОВСКИЙ подтвердил, что «вариант этот оптимальный», так как жилые здания «ушли» в глубь квартала, также предусмотрено наличие паркинга, который позволит разгрузить перекресток улиц М.Тореза и Герцена. Начальник Главного управления строительства Тюменской области Андрей НИКИТИН добавил, что в доработанной концепции соблюдены условия пробивки ул. Орджоникидзе, а также учтена застройка территории бывшего рынка Центральный.
Совет согласился, что сделанные ранее замечания полностью учтены, поэтому концепция комплексной застройки была утверждена. Тем более, что сегодня уже есть инвесторы, которые рассматривают возможность финансирования строительства объектов.
Парковка - на каждую семью
Проект общественно-жилого комплекса «Алябьев Центр» с подземной автостоянкой, который будет расположен в квартале улиц Малыгина и Мельникайте, представил генеральный директор ООО «Алябьев Центр» Михаил ИВАНЧЕНКО.
Особенность этого комплекса: жилой дом, состоящий из шести секций переменной этажности, спроектирован в виде «цельной пластины», что по замыслу архитекторов должно сделать двор уютным, а также закрыть старую застройку. Здесь также будут располагаться предприятия торговли и услуг, офисы, паркинг.
Владимир ЯКУШЕВ поинтересовался соотношением количества мест для стоянки автомобилей и количеством квартир в будущем доме. Ответ Михаила ИВАНЧЕНКО совет не устроил: для жильцов 570 квартир предусмотрено всего 120 парковочных мест.
То есть, автовладельцы будут вынуждены оставлять машины на улице, а это просто недопустимо, учитывая транспортную схему в том районе. «Сейчас у нас самая острая проблема – пробки на дорогах. Для нас важно – разгрузить улицы, поэтому все здания, которые строятся, должны быть обеспечены парковками из расчета на каждую семью», - подчеркнул губернатор.
Совет отправил проект на доработку.
Вместо фабрики - жилье и Апартамент-отель
Концепцию застройки территории в границах улиц Республики-Холодильная-Котовского-Минская представил архитектор Игорь ЛИТОВКА.
По проекту на площадке в 5,06 га, где ранее размещалась сетевязальная фабрика, будут возведены многоэтажные дома, спортивные и офисные сооружения. Авторы проекта предусмотрели и наличие подземных стоянок, дворовые площадки, рассмотрев в качестве реконструируемой территории площадь в границах красных линий 8,71 га.
В этом месте положениями Генерального плана города 1987 г. и 2006 г. предусмотрен последовательный вынос производственных предприятий, размещение на освободившихся территориях многофункциональной застройки. Преобладающими должны стать жилая, торговая, культурная, спортивная и досуговая функции селитебной зоны. Поэтому, архитекторы позволили себе более широко взглянуть на одно из «самых центральных» мест областного центра и выйти за границы участка, принадлежащего ОАО «Тюменьсетеснасть».
Расчетные параметры концепции
- площадь территории в границах красных линий 87080,30 кв.м (8,71 га);
- расчетное количество жителей для условий реконструкции 5375,33 чел.;
- расчетная площадь квартир при норме обеспеченности 26,0 кв.м/чел. (полная реализация генплана) 139 758,58 кв.м;
- плотность населения 617.17 чел./га;
- этажность: 26 этажей в жилом комплексе; в офисном центре - 35 этажей;
- количество стоянок автомобилей: в жилом комплексе – 1260 мест (2 уровня); в офисно-гостиничном центре - 1000 мест (2-4 уровня);
- площадь коммерческих помещений 32 000 кв.м;
- площадь встроенных помещений общего пользования (детские сады, игровые комнаты, клубы по интересам для взрослого населения, помещения ТСЖ и инженерных служб, общие парадные со службами контроля и охраны, поэтажные холлы) - 60 000 кв.м;
- общая площадь офисно-гостиничного центра 90 000 кв.м (назначение – офисные помещения класса «А», гостиница типа «Апартамент-отель» и пр.)
Совет согласился, что данная застройка весьма украсит центр города, и признал сам проект удачным. Однако пропускная способность вышеуказанных улиц вызвала вопросы. В частности, то, что к данному участку пойдет большой поток автомобилей в дневное время, который может спровоцировать заторы в центре города. «А это просто недопустимо. Тем более что сегодня это и так одни из самых «больных» перекрестков», - подчеркнул Владимир ЯКУШЕВ.
Андрей НИКИТИН рекомендовал разработчикам предусмотреть наличие зеленой зоны на данном участке, места для паркинга, а также возможность пробивки улицы Механической, чтобы обеспечить свободные подъездные пути к данному району. Таким образом, проект требует доработки в части транспортной схемы…
При разработке всех проектов застройки необходимо учитывать количество парковочных мест - это один из основных вариантов решения проблемы дорожных пробок, отметил губернатор. Иначе город просто «встанет». «Тюменцы должны без излишней нервотрепки добираться до работы и возвращаться домой, а не стоять в пробках. Поэтому во всех проектах, вносимых на рассмотрение совета, должна быть просчитана транспортная составляющая. Без этого ни один проект рассматриваться не будет», - подчеркнул Владимир ЯКУШЕВ.
Материал подготовили Н.СКАНЦЕВА, С.АХМЕДНАБИЕВА