Градостроительная комиссия города: От частного… к общему

Первым делом члены комиссии обсудили проект планировки территории в границах улиц Мира-Ленинградская-Волгоградская-Фрунзе, представленный главным архитектором мастерской «Жученко» Борисом ЖУЧЕНКО и представителем фирмы-заказчика ООО «Диптон инжиниринг» Виталием ШМАКОВЫМ.
По сути, это далеко не первое «явление творческого коллектива» членам градостроительной комиссии. Первоначально вопрос стоял о судьбе бывшего кинотеатра «Октябрь» - единственного источника культуры в этом районе, однако пришедшего в упадок. Здание для реконструкции, причем с сохранением функциональной направленности, было передано фирме «Диптон» и даны распоряжения по поводу разработки концепции застройки всего микрорайона, застроенного в настоящее время морально и физически устаревшими 2-3-этажными жилыми домами постройки 50-х годов прошлого столетия.
Надо сказать, что реконструкция селитебной зоны предполагает снос семи таких домов, три из которых – особо ветхие. Ремонт их нецелесообразен, а потому жильцы не один год с нетерпением ждут «жилье от застройщика». Как и на всех реконструируемых территориях города, застройщик сегодня – единственная надежда на скорое переселение из бараков в современные квартиры. Под отселение (при первой прикидке) необходимо приобрести 3600 кв. метров жилья. Причем, муниципальных квартир в старых домах не так много, большинство оформлено в собственность. Поэтому, застройщик по большому счету в одиночку должен решать квартирный вопрос обитателей жилфонда, попадающего под новую застройку.
Как сообщил Борис ЖУЧЕНКО, «на месте двух- и трехэтажных домов должны появиться несколько многоэтажных здании в 14-18 этажей, которые будут построены по типовому новосибирскому проекту». Общая площадь жилых помещений составит приблизительно 20 тысяч кв.м, а помещения соцкультбыта разместятся на первых трех этажах и займут площадь в 6 тысяч кв. метров.
Особое внимание в своем докладе Борис Алексеевич уделил парковкам. Архитекторами предусмотрено устройство платформы, в которой будут располагаться подземные стоянки для 160 машин. Для посетителей социально-культурных объектов также предусмотрена внутренняя подземная парковка. Общее количество машиномест может быть доведено до 220. Кроме подземных предусматриваются и открытые стояночные места.
Однако искушенные в вопросах градостроительства члены градкомиссии привыкли видеть в проекте технико-экономические показатели, говорящие и о плотности населения на территории после ее реконструкции, и процент озеленения, а главное – все новые микрорайоны проектируются комплексно. То есть, кроме объектов соцкультбыта (кафе, магазинов, парикмахерских и пр.) должны быть в «пешеходной доступности» социальные объекты (школы, детские сады, поликлиники). Присутствующих озаботило то, что на уже сложившейся территории плотность населения увеличится кратно, и, естественно, увеличится потребность в детских школьных и дошкольных учреждениях. Заместитель директора Департамента градостроительной политики Людмила МГЛОСЕК заметила, что необходимо более подробно проработать этот вопрос. Ведь, главное – предусмотреть, а строить «за свои кровные» никто не обязывает (можно поучаствовать в строительстве в качестве подрядчика).
Есть, конечно, в этом районе две школы и четыре детских сада, но раз ТЭП не представлены, то возникает резонный вопрос – какова их загруженность на сегодняшний день и что будет после внедрения в старые кварталы новых высоток. Беспокойство эколога Людмилы МОГУТОВОЙ о зеленых зонах также обосновано. Рядом расположен сквер «Комсомольский» с аллеями и фонтанами (гулять с детьми вроде бы есть где), но «демографический взрыв в квартале» резко повысит процент желающих совершить вечерний моцион. Что тогда?
Как сказала Людмила Михайловна, «пальмы в кадушках не спасут положения».
«В проектах планировки территорий необходимо соблюдать баланс между интересами инвесторов и интересами горожан, которым должно быть комфортно проживать на проектируемой территории. Под словом «комфортное жилье» надо понимать не только квадратные метры, а комплексное обустройство территорий, в том числе строительство социальных объектов», - заметил Владимир МАРАН, подводя итог обсуждению первого вопроса повестки.
Будем надеяться, что соинвесторы для освоения квартала в районе «Стрелы» найдутся, что здесь взамен старого появится современный кинотеатр, район прирастет если не отдельно стоящими детсадами, так «семейными» детскими дошкольными учреждениями, филиалом поликлиники (например, №5, которая будет построена на ул. Московский тракт), расположенными прямо в проектируемом комплексе. Вполне реально. А все началось с небольшого клочка земли и полуразвалившегося кинотеатра… Так сказать, район начинает развиваться от «частного» к «общему». Скажем, не совсем привычный прием с точки зрения градостроительства. Тем более хочется пожелать успехов созидателям.
Материал подготовила С.АХМЕДНАБИЕВА. Фото Е.КРЮЧКОВОЙ