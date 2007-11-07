Градостроительная комиссия города: От частного… к общему

Однако искушенные в вопросах градостроительства члены градкомиссии привыкли видеть в проекте технико-экономические показатели, говорящие и о плотности населения на территории после ее реконструкции, и процент озеленения, а главное – все новые микрорайоны проектируются комплексно. То есть, кроме объектов соцкультбыта (кафе, магазинов, парикмахерских и пр.) должны быть в «пешеходной доступности» социальные объекты (школы, детские сады, поликлиники). Присутствующих озаботило то, что на уже сложившейся территории плотность населения увеличится кратно, и, естественно, увеличится потребность в детских школьных и дошкольных учреждениях. Заместитель директора Департамента градостроительной политики Людмила МГЛОСЕК заметила, что необходимо более подробно проработать этот вопрос. Ведь, главное – предусмотреть, а строить «за свои кровные» никто не обязывает (можно поучаствовать в строительстве в качестве подрядчика).