Тюменская городская Дума: Должен ли главврач становиться прорабом?

Депутаты заслушали еще одно разъяснение в отношении другого социального объекта, который будет построен в пос. ДОК «Красный Октябрь». На эти цели в прошлом году было выделено 6 миллионов рублей, но освоено всего 59 тысяч, которые ушли на исследование земельного участка. Оказывается, объект «повис» в связи с тем, что на этапах подготовки были сложности с энергообеспечением и не до конца решен вопрос с земельным участком, который находится в частной собственности. Служба заказчика как раз решает этот вопрос.