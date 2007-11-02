Тюменская городская Дума: Должен ли главврач становиться прорабом?

На заседании постоянной комиссии по социальной политике помимо вопросов, касающихся больших и важных аспектов жизни тюменцев, депутаты заслушали блок вопросов, посвященный деятельности городского здравоохранения. Перед тем, как дать слова для выступления Сергею ЯРЦЕВУ, начальнику управления по здравоохранению администрации города, Борис ГРИГОРЬЕВ, председатель депутатской комиссии, подчеркнул, что целый год депутаты отслеживали работу здравоохранения в плане общей государственной задачи, которая лежит на плечах депутатов и органов исполнительной власти.
«Очень полезно, что мы встречаемся с Сергеем Евгеньевичем, - заметил Б.Григорьев, это идет на пользу дела, и надо полагать, здравоохранению тоже. Мы от этого не заболели, пошутил он, а польза есть». И уже серьезно добавил: «В целом наше сотрудничество на контроле остается, и мы будем встречаться с вами почти на каждой Думе».
На правах председательствующего, Б.Григорьев задал С.Ярцеву вопрос: «Почему мы не можем отремонтировать, как следует поликлиники города, ведь для этого все есть – и средства, и материально-технические ресурсы?» По словам депутата, 4-я, 8-я, и 14-я, крупнейшие поликлиники города, «застряли».
Объясняя депутатам, почему «пробуксовывается» этот вопрос, С.Ярцев привел такие цифры: из 44 ЛПУ, где проводился ремонт, в 16 медучреждениях ремонт был завершен в прошлом году, переходящими объектами оставались 28.
Депутатов эти цифры не особо впечатлили. Судя по высказываниям членов комиссии, главным недостатком вялотекущего ремонта остается человеческий фактор и нерасторопность контролирующих органов, в лице того же городского управления здравоохранения.
На это главный врач города отвечал, что законодательством, в частности, Законом №94 определены правила при выборе подрядчика, тогда как на практике получается, что не все они соответствуют норме закона.
Слушая это, Борис Григорьев в сердцах молвил: «А деньги есть? Есть, все есть. Шарлатаны приползают, деньги выхватывают и исчезают, а поликлиники стоят».
И опять с трибуны С.Ярцев защищался. Объясняя провал ремонта на 14-й поликлинике, он доложил, что в прошлом году победителем конкурса была признана компания ООО «СтройАльянс». За год данная организация поменяла систему отопления, для этого в поликлинике были освобождены площади, в надежде, что работы быстро закончатся. Но только на 25% процентов освобожденных площадей подрядная фирма сумела выполнить отделочные и строительно-монтажные работы, при этом качество оставляло желать лучшего.
- А где же в это время были вы, как руководитель? Какие меры принимались, когда вы видели, что ремонта нет, объемы не выполнены, поликлиники остались без ремонта, ветераны, люди обращались – задал резонный вопрос депутат Ришад ЗИГАНШИН.
Отвечая на этот вопрос, Сергей ЯРЦЕВ пояснил, что сформирована система взаимодействий между подрядной организацией, заказчиком и лечебным учреждением. Представители управления здравоохранения принимали участие в еженедельных совещаниях, где шло обсуждение хода ремонта по каждому объекту, исполнители докладывали выполнение графика производства работ. По его словам, обо всех выявленных замечаниях докладывалось службе заказчика, они учитывались при принятии решения по расторжению контракта.
«Но видимо, просто слов бывает недостаточно. Чтобы расторгнуть договор с подрядчиком, нужно соблюсти ряд формальностей. Мы не имеем права вновь объявлять конкурс на этот объект, пока не будет расторгнут прежний контракт. Для его расторжения необходимы предписания, и нет пока механизма «вычисления» недобросовестных подрядчиков. Закон гласит, что фирма, которая обещает наименьшую сумму на проведение работ, и становится победителем, - пришел на выручку своему подчиненному заместитель Главы администрации города Сергей КАБАНОВ. Нашлась-таки управа и на такие фирмы, и город расторгнул три контракта.
Однако Р.Зиганшин продолжал задавать «неуютные вопросы» докладчику. «Сколько раз вы проводили совещания? Почему только когда пришел новый руководитель администрации города, была поставлена точка в этом вопросе?»
У депутата областной Думы Елены НЕЧАЙ также созрел вопрос в отношении фельдшерско-акушерского пункта в пос. Плеханова. Данный объект готов, но почему-то не используется. Оказывается, все дело в оформлении документов. Если бы это был отремонтированный объект, а не построенный, проблем бы не было. Но через месяц, как только будет получено свидетельство о регистрации и лицензия, ФАП начнет свою работу.
Депутаты заслушали еще одно разъяснение в отношении другого социального объекта, который будет построен в пос. ДОК «Красный Октябрь». На эти цели в прошлом году было выделено 6 миллионов рублей, но освоено всего 59 тысяч, которые ушли на исследование земельного участка. Оказывается, объект «повис» в связи с тем, что на этапах подготовки были сложности с энергообеспечением и не до конца решен вопрос с земельным участком, который находится в частной собственности. Служба заказчика как раз решает этот вопрос.
Подводя итог разговору, Борис ГРИГОРЬЕВ отметил, что в целом комиссия располагает хорошей информацией, которую представило управление здравоохранения, но ситуация с ходом ремонта в лечебных учреждениях города, по его словам, безобразная.
Было рекомендовано Главе администрации города продолжить работу по улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения и решено включить в план работы постоянной комиссии по социальной политике на следующий год вопрос о ходе реализации мероприятий по капремонту и реконструкции объектов здравоохранения в г.Тюмени в 2007-2008 годах. Срок рассмотрения данного вопроса запланирован на декабрь 2008 года, ответственный от администрации города - Сергей КАБАНОВ.
Т.ЧЕРЕМУХОВА