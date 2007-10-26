Пресс-клуб «КВ» - диалоги о недвижимости»: На рынок пришел другой покупатель

«Что же касается реконструкции центра города, Генеральный план есть и в откорректированном состоянии проходит процедуру обсуждения (на сайте администрации города есть вся информация). Однако темпы его реализации зависят от потребительского рынка. Плановые цифры объемов строительства жилья в областном центре известны – 1 млн кв.м к 2012 году, но очень многое зависит от застройщика. Реконструкция центра предусмотрена, однако она должна затронуть множество «живых участков», подлежащих изъятию. А что такое изъятие земель для государственных нужд, осуществление сноса и расселения - не мне вам рассказывать, как это сложно и затратно. Сложно строить в центре по многим причинам: это и снос, и высокая арендная плата, и сложная транспортная инфраструктура. Кроме того, перегрузка, изношенность, сложности реконструкции инженерных сетей. Думаю, пока есть земельные участки, которые можно застраивать с наименьшими издержками, центр будет реконструироваться медленно. Ближайшие лет пять реконструкция будет идти теми же темпами, как сейчас. Темпы же освоения площадок будут зависеть от потребности рынка. Каждый ищет своего покупателя. Проблема в другом – готовы ли площадки к освоению», - высказал мнение Олег Александрович. На вопрос Сергея СУХАРЕВА, будет ли к 2040 году Тюмень «миллионником», Олег БУЗНИКОВ ответил, что к этому надо быть готовым. А уж будет ли Тюмень городом с миллионным населением, покажет время.