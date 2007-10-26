Пресс-клуб «КВ» - диалоги о недвижимости»: На рынок пришел другой покупатель

Тенденции развития рынка недвижимости Тюменского региона
Рынок недвижимости на наших глазах становится другим, меняются форматы строительных проектов, меняются требования и предпочтения покупателей жилья, меняются «правила игры». Определить основные тренды развития рынка недвижимости в Тюмени, попытаться понять – как же он меняется, было предложено участникам очередного заседания пресс-клуба «КВ» - диалоги о недвижимости». Согласно сложившейся доброй традиции за круглым столом конференц-зала компании «Тюменинвестстрой» собрались застройщики, риэлтеры, журналисты.
Основной потребитель услуг нуждается в жилье эконом-класса
Итак, каковы на сегодняшний день покупательские предпочтения на рынке жилой недвижимости? Кто он – покупатель, его социальный портрет, уровень доходов, образования? Чего он ожидает от застройщика, продавца? Изменились ли требования покупателя к предлагаемым объектам рынка?
«Заявленная сегодня тема, думаю, интересна всем, - отметил президент Регионального фонда развития рынка недвижимости в Тюмени Сергей СУХАРЕВ. - Действительно, все меняется, сегодня на рынке масса предложений, покупатель меняется, он разный. Все, что предлагает сегодня рынок недвижимости, востребовано, следовательно, ориентировано как раз на потребителя с разными запросами».
Вопрос в том, кто что покупает. Тенденция сегодняшнего дня: основной потребитель услуг нуждается в жилье эконом-класса, оно тоже бывает разным. Если вчера покупатель мог рассчитывать лишь на свои сбережения, то сегодня предложения банков позволяют покупателю в надежде на ипотеку приобретать жилье повышенной комфортности в том же эконом-формате. «Изменились ли требования к качеству приобретаемого жилья? На мой взгляд, не изменились», - заявил Сергей Яковлевич.
В беседу включились застройщики. У них свой взгляд на сегодняшнего покупателя, отличный от изложенного риэлтерами.
Как положительный охарактеризовал симбиоз застройщиков и риэлтеров директор по маркетингу и продажам ЗАО «Партнер-Инвест» Андрей ПАНАСЮК. Он отметил, что после заключения соглашения между их компанией и НП «ОРТ», за неделю стало возможным выполнение месячного оборота. Сделки, проводимые с участием агентств недвижимости, составляют в их компании 30%, также как и по ипотечным схемам. Поскольку доля ипотечного кредитования в общем обороте особенно интересовала риэлтеров, то застройщики озвучили свою статистику. У компании «Сиб-Строй» количество сделок по ипотеке довольно велико – порядка 50% по итогам 2006 года. 2007 год ознаменовался новой тенденцией: активная работа идет в рамках нацпроекта – по целевым программам проходит около 70% сделок.
Заместитель генерального директора по коммерции ЗАО «Тюменинвестстрой» Светлана КНЯЖЕВА признала, что в сегменте элитной городской и загородной недвижимости, доля интереса потребителей к возможности приобрести площади по ипотеке весьма незначительна: «В секторе загородной недвижимости бизнес-класса, в частности речь идет о возводимом компанией поселке таунхаусов на озере Цимлянском, ипотечные продукты весьма интересны покупателю. Но так как наша компания, на определенных условиях предоставляет рассрочку платежа, то ипотекой покупатель не воспользовался».
Появился «новый слой» потребителя
Присоединившись к разговору, начатому организаторами и экспертами пресс-клуба «КВ» - диалоги о недвижимости», президент НП «ОРТ» Олег КАСЬЯНОВ, отметил, что только на этой площадке мог состояться такой живой диалог.
По мнению Олега КАСЬЯНОВА, все, что прозвучало в начале заседания, отнюдь не противоречит друг другу, это как раз подтверждение меняющегося рынка. Просто появился некий «новый слой» потребителя. С ним лучше знаком риэлтер, поскольку к застройщику идет все же более опытный и материально обеспеченный покупатель. Кроме того, застройщик ведь продает только свое жилье, а вот как обойтись без поддержки риэлтера в так называемых «пакетных» сделках? Такие сделки без участия риэлтера просто рухнут.
Итак, сегодняшний покупатель многолик. Без сегментации рынка никак не обойтись. И все же, кто сегодня основной покупатель, можно ли говорить о процентном соотношении присутствия того или иного покупателя на рынке?
Эконом-класс - основная доля приобретаемого сегодня жилья. Так Сергей СУХАРЕВ определил главного покупателя. Олег КАСЬЯНОВ добавил, что ипотека в Тюмени сегодня дает возможность вовлечь большее количество людей, приобретающих жилье эконом-класса. Причем покупатель того же сегмента «эконом-класс» старается приобрести жилье повышенной комфортности. И мы сегодня уже говорим о процентном соотношении жилья, приобретаемого с помощью ипотечного кредитования.
Все участники пресс-клуба согласились с тем, что сегодня наиболее востребовано жилье эконом-класса, что, конечно же, не исключает наличия других сегментов рынка недвижимости. Причем «эконом-класс» значительно пополняется и его можно структурировать: это люди, чей достаток не назовешь средним, это в основном участники государственных программ, они идут на рынок за «крышей над головой». Далее – покупатели среднего стабильного достатка. Они стремятся улучшить свои жилищные условия. И вот как раз такой покупатель расширяет свои возможности с помощью ипотеки. Роль ипотечного кредитования сегодня очень важна. Ведь 30-50% продаваемого жилья реализуется посредством ипотеки. Кроме того, в основной сегмент сегодняшнего рынка включаются и те, кто приобретает жилье для выросших детей, студентов и т.п. Это тоже, как правило, жилье эконом-класса.
Строители выживут в любом случае!
Обсуждение темы ипотечного кредитования, наличия различных видов государственной поддержки в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – жителям России» заставило участников затронуть и наболевшую тему стоимости жилья. Как удовлетворить потребности потребителя, ведь цена на жилье достаточно высока?
Как тенденцию охарактеризовал рост цен на недвижимость на селе вследствие вливания различного рода жилищных сертификатов генеральный директор ОАО «Тюменская строительная компания» Михаил РОДИН. Но при этом он также отметил, что «спрос вертикали» привел к активизации строительства не только в областном центре, но и «в забытых богом уголках». Тем не менее, проблему Михаил Иванович видит в том, что сельское население зачастую не может воспользоваться помощью в виде сертификатов, поскольку им «нечего к ней добавить» из-за низкого уровня зарплаты.
Инженерная подготовка участков под строительство за счет бюджетных средств значительно снижает себестоимость квадратного метра, и такая помощь необходима везде, где ведется разговор о социальных программах. Сергей СУХАРЕВ добавил к этому, что нельзя смешивать рыночные понятия с социальными аспектами – из этого получается плохо работающий симбиоз. По мнению Елены ЛАРКИНОЙ, в работе с сертификатами много зависит от того, как сработают властные структуры – как те, которые их выдают, так и те, которые их принимают.
Михаил РОДИН поделился опытом с коллегами, каким образом ТСК ищет и находит способы привлечения покупателей. «Их и привлекать особо не нужно. Дольщики порой стоят в очередь. Сложился, можно сказать, свой круг. Это люди, имеющие опыт работы с компанией, они, как правило, приобретают уже не первую квартиру.
Много покупателей с Севера. А так как цену квадратного метра снизить никак невозможно (по объективным и субъективным причинам, о которых неоднократно говорилось на различных площадках), своим дольщикам мы предоставляем рассрочки, так сказать, кредитуем вовсю. Сегодня начали строить на селе, потихоньку осваиваем Север области. Разговоры о доступном жилье встрепенули всех, поэтому жилищную проблему начали решать повсеместно. Посмотрите, как сегодня развернулись стройки в Ялуторовске, в Тобольске! Трудно. Но строители выживут в любом случае!», - оптимистично заявил Михаил Иванович.
Московская тенденция «клубности» загородной недвижимости становится все более актуальной
Разговор о тенденциях сегодняшнего рынка был бы неполным без освещения темы все возрастающего интереса потребителя к загородной недвижимости.
Светлана КНЯЖЕВА отметила, что потребитель меняется и в сегменте загородной недвижимости. Если вчера приобретались отдельные загородные дома достаточно большой площади (порядка 500-700 кв.м) с обязательным земельным участком соток на 15, то сегодня основной покупатель загородной недвижимости хочет видеть дом площадью квадратов в 300-350, с небольшим земельным участком. Причем, московская тенденция «клубности» загородной недвижимости становится все более актуальной и в Тюмени. И еще – если недавно было востребовано жилье с черновой отделкой, то сегодня покупатель хочет приобретать уже готовый дом, что называется «купил – и живи». Особенно актуально это для северян, которым трудно произвести отделочные работы, не зная, где нанять отделочников, где купить материалы, да и наблюдать за ходом выполнения работ затруднительно на расстоянии. Им хочется получить готовое во всех отношениях жилье.
Отделочные работы вновь востребованы потребителем
Фирма «Капитель», к примеру, чтобы уменьшить количество заявлений от дольщиков с просьбами провести отделочные работы, пришли к тому, что сегодня все жилье сдается с «полуфабрикатной» отделкой. Это значит, что в квартирах делается то, что невозможно сделать покупателю без привлечения рабочих бригад. Удорожание стоимости происходит ненамного и в целом устраивает все стороны. «Ищем новые технологии, позволяющие сократить расходы – вместо мокрой штукатурки используем сухие строительные смеси на основе гипса. Покупатель получает белые ровные стены. Таким образом, количество заявлений от дольщиков удалось значительно уменьшить», - резюмировала Елена ЛАРКИНА.
Активно поддержали идею застройщиков и риэлтеры, напомнив присутствующим, что еще года два-три назад за этим же круглым столом они призывали именно к тому, что жилье должно сдаваться как раз с «полуфабрикатной» отделкой.
Все согласились, что в данном вопросе любые формы имеют право на существование. Главное – чтобы все были довольны.
Комфорт в сочетании с доступностью – редкий вид!
Еще об одной тенденции развития рынка в Тюмени было предложено поговорить участникам пресс-клуба - тенденции комплексного освоения территорий. Так сказать, перейти от частных вопросов к более общим…
Сегодня явное предпочтение отдается массовой масштабной и глобальной застройке города. Насколько это выгодно опять-таки для города, для его жителей? Так застраиваются только «пампасы» (Зарека, Лесобаза), а что же делать с центром города? Пример – уходит промзона (ЖК «Даудель»), но может быть, была бы более эффективна точечная застройка? Почему не развивается центр города? Ветхие деревянные здания по-прежнему портят общий вид…
На эти вопросы взялся ответить архитектор Олег БУЗНИКОВ. Включившись в беседу о тенденциях сегодняшнего рынка, он заметил, что эти тенденции каждый (застройщик, риэлтер) оценивает по-своему. Есть свой взгляд и у архитекторов. Их в первую очередь в вопросах застройки территорий интересует инфраструктура. Это школы, вид из окна, транспортные развязки, парковки и прочее. По мнению архитекторов, комплексная застройка предпочтительней. Застройщики же продолжают строить массово, а не комплексно. Думается, сегодняшнее «затаривание» рынка от этого и происходит. Очень мало предложений по пакету инфраструктуры. Сегодня призыв о комфортном и доступном жилье очень далек от реальности. Совместить эти два понятия очень сложно. Комфорт и доступность в едином воплощении – редкий вид.
«Что же касается реконструкции центра города, Генеральный план есть и в откорректированном состоянии проходит процедуру обсуждения (на сайте администрации города есть вся информация). Однако темпы его реализации зависят от потребительского рынка. Плановые цифры объемов строительства жилья в областном центре известны – 1 млн кв.м к 2012 году, но очень многое зависит от застройщика. Реконструкция центра предусмотрена, однако она должна затронуть множество «живых участков», подлежащих изъятию. А что такое изъятие земель для государственных нужд, осуществление сноса и расселения - не мне вам рассказывать, как это сложно и затратно. Сложно строить в центре по многим причинам: это и снос, и высокая арендная плата, и сложная транспортная инфраструктура. Кроме того, перегрузка, изношенность, сложности реконструкции инженерных сетей. Думаю, пока есть земельные участки, которые можно застраивать с наименьшими издержками, центр будет реконструироваться медленно. Ближайшие лет пять реконструкция будет идти теми же темпами, как сейчас. Темпы же освоения площадок будут зависеть от потребности рынка. Каждый ищет своего покупателя. Проблема в другом – готовы ли площадки к освоению», - высказал мнение Олег Александрович. На вопрос Сергея СУХАРЕВА, будет ли к 2040 году Тюмень «миллионником», Олег БУЗНИКОВ ответил, что к этому надо быть готовым. А уж будет ли Тюмень городом с миллионным населением, покажет время.
Подвести черту попытался Михаил РОДИН. «Да, на рынок пришел новый покупатель. Вернее, сегодня мы выделили три основных его разновидности. Первый - тот, кто желает получить «крышу над головой», он еще не очень задумывается над качеством жилья, его местонахождением, недостаточно просвещен в вопросах приобретения жилья. Второй – покупатель, имеющий средний достаток, желающий с помощью своих сбережений либо с помощью ипотеки улучшить жилищные условия. Это не новичок на рынке. Он более требователен и к качеству, и юридически подкован, он уже имеет право выбирать. Третий – покупатель, желающий не просто улучшить жилищные условия, они у него и без того хороши. Он желает жить комфортно во всех отношениях. И вот сегодня он хочет жить наверху, чтоб была возможность обозреть город, ему необходим охраняемый двор, места для парковки, развитая инфраструктура. Это, безусловно, не все участники. Сегментировать рынок можно по-разному. Тенденции рынка необходимо фиксировать, принимать в расчет и следовать запросам покупателей. Только так можно выжить», - сказал Михаил Иванович.
Тема тенденций развития рынка недвижимости затронула каждого участника, вопросов было множество, мнений не меньше, за столом подчас создавались мини-группы, ведущие одновременно перекрестные беседы. Были споры, разногласия, но очевидно, что за столом собрались не противники, а единомышленники. Различия их в том, что они по-разному участвуют в процессе, следовательно, имеют свой взгляд на реалии сегодняшнего рынка. Общение же на пресс-клубах позволяет оценить работу другого, вникнуть в проблемы каждого, тем самым искать и находить точки соприкосновения, возможности сотрудничества.
Материал подготовили Г.ВАСИЛЬЕВА, Е.РЫНДИНА, С.АХМЕДНАБИЕВА