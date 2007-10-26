По итогам выставки: Андрей НИКИТИН: «Нам нужны простые и дешевые технологии строительства жилья»

Продолжение.
В Выставочном зале 9–12 октября прошла специализированная выставка «Строймаркет-2007», организованная ОАО «Тюменская ярмарка» при поддержке Правительства Тюменской области. В выставке приняли участие 130 предприятий и организаций из городов Уральского федерального округа, Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Более 60 экспонентов представили Тюмень и Тюменский район. Открыли выставку начальник ГУС ТО Андрей НИКИТИН и президент ССТО Игорь СПИРИДОНОВ, а затем прошли по стендам и познакомились с экспонатами и экспонентами, обратив особое внимание на новые строительные технологии и материалы.
В последний день работы специализированной выставки были подведены ее итоги. Открывая итоговое заседание, первый заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Александр СИДОРЕНКО заметил, что проведение подобных выставок стало доброй традицией, поблагодарил за внимание к строительной отрасли Тюменской области профессионалов сопредельных территорий. Пожелал всем дальнейших успехов. Далее Александр Николаевич вручил медали и дипломы участникам, чьи товары и услуги были отмечены конкурсной комиссией, традиционно работавшей на выставке. Мы же, в свою очередь, поздравляя номинантов, попросили их поделиться своими впечатлениями о днях, проведенных в тюменском Выставочном зале. В прошлом номере «КВ» прозвучали мнения тюменских производителей строительных материалов. Сегодня даем слово не только землякам, но и гостям города. Итак, продолжаем разговор…
Продукцию ООО «ТЕПЛОСТЕН СИБИРЬ» из Новосибирска комиссия оценила по достоинству — на заключительной конференции была вручена медаль за разработку технологий, обеспечивающих энергоресурсосбережение и высокий профессионализм в презентации продукции.
В феврале 2006 года ООО КСДС «Новый Дом» внедрило в производство новейший стеновой строительный материал — теплоэффективный блок ТЕПЛОСТЕН. Производство теплоэффективного блока позволяет осуществлять строительство быстровозводимого, теплого и недорогого каменного дома. Линия по выпуску этого продукта разработана научно-исследовательским институтом «Теплостен» (г. Москва) совместно с учеными и специалистами проектных институтов, конструкторских бюро, машиностроительных предприятий.
Коммерческий директор Данила Петрович ТАРАНКОВ отметил хороший уровень организации выставки, а ему есть с чем сравнить, поскольку за последние полгода комбинат скоростного домостроения побывал в пяти городах. «Только места маловато. На выставке в Тюмени компания впервые, продукция завода привлекла большое внимание. Насколько плодотворно прошла презентация нового продукта, покажет время», — сказал наш собеседник. Возможно, производители блоков ТЕПЛОСТЕН посетят наш город и в феврале и примут участие в выставке «Строительство и архитектура».
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА» из Челябинска комиссия удостоила диплома за продвижение на рынок Тюменского региона новых товаров, технологий, оборудования и услуг.
Компания является производителем пенополистирольной несъемной опалубки. Технология позволяет возводить монолитные бетонные стены одновременно с двойной тепло- и звукоизоляцией из блоков-модулей. С применением данной технологии можно строить как коттеджи, сельские дома и дачи, так и многоэтажные жилые дома, административные здания и спорткомплексы, промышленные объекты, овощехранилища и склады. Себестоимость строительства с применением несъемной опалубки уменьшается в 1,5–2 раза по сравнению с традиционными материалами. Специальная конструкция замков позволяет быстро и точно соединять блоки, подобно сборке кубиков в детской игре «Лего» и препятствует вытеканию бетона.
Менеджеры компании отметили интерес посетителей к представленной новой технологии, однако ожидали они от выставки большей активности посетителей. Возможно в феврале, когда строительный сезон будет «еще впереди», интерес к компании возрастет.
ООО «ФЕЛИЦА» Ателье красок «ДОМИНО» из Тюмени представило на выставке декоративные покрытия из Италии, что было отмечено дипломом первой степени в номинации «За высокое качество продукции и ее дизайн».
Красивые стены в вашем доме скрасят любую непогоду за окнами. Фасад — лицо здания, его визитная карточка, поэтому к выбору краски для него надо подходить очень серьезно. Подтверждение этих нехитрых истин мы нашли у стенда Ателье красок «ДОМИНО». Нашли и загляделись… Но, к делу. Виталина МИРОНЧУК с большой радостью посвятила нас в секреты мастерства и историю своей фирмы.
С 1994 года Ателье красок «Домино» работает с итальянскими фабриками-производителями и является официальным дистрибьютором итальянской лакокрасочной продукции на отечественном рынке. Это фасадные краски, краски для внутренних работ, краски декоративные, венецианские и декоративные штукатурки. В Тюмени ателье обосновалось в сентябре прошлого года, поэтому на выставке впервые. Несмотря на молодость, есть чем похвастаться: интерьеры ресторанов «Посейдон», «Максимилиан», «Чум» стали такими привлекательными и неповторимыми благодаря участию ателье «ДОМИНО». «Отделка стен и фасадов нашими материалами требует творческого подхода, очень трудоемка. Каждая работа неповторима. Зато гарантия 5–13 лет, кроме того, случайные повреждения могут быть отреставрированы. Участие в выставке принесло нам много интересных встреч, радости, потому, что наша продукция вызывает живой интерес», — поделилась впечатлениями Виталина. Как и у руководства ООО «КАРСИККО ДОМ», у руководителей ателье «ДОМИНО» есть большое желание продолжать выставочную деятельность — в ноябре ожидается поездка в Сургут и Новый Уренгой, затем — участие в выставке «Строительство и архитектура» в феврале.
ОАО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» представляла на выставке приобретенный в 2005 году завод ЖБИ в г. Тобольске.
Гости с Ямала посетовали на то, что мало представлено строительных организаций, холдингов, хотелось бы обменяться с ними опытом, поделиться достижениями, поговорить о насущном. На выставке же представлены в основном поставщики, производители новых технологий и строительных материалов. «Однако свое участие не считаем напрасным — представлена продукция Тобольского завода ЖБИ, есть планы принять участие в выставке „Строительство и архитектура“ в начале следующего года», — сказал Николай Иванович ГОРЕЛЫЙ.
Живой интерес посетители выставки проявили к люкам-невидимкам, представленным Игорем УТКИНЫМ из Омска. Оценила новинку и комиссия, присудив диплом за высокие потребительские свойства продукции и продвижение ее на рынок Тюменского региона.
Всем было любопытно, в чем секрет облицованного плиткой улыбающегося квадрата. Секрет прост — что хочешь, то и прячешь. Кроме того, предприниматель может предложить складные чердачные лестницы, флюгера, указатели ветра. Игорь УТКИН очень дорожит общением с каждым заинтересовавшимся. Выставка принесла ему много положительных эмоций, полезных знакомств, продукция заинтересовала людей. Как сказал собеседник, «с одним из предпринимателей Тюмени обещает получиться совместная работа по обоюдному продвижению товаров друг друга». Опыт участия в выставках у гостя из Омска — небольшой. Тюменская выставка понравилась тем, что нашлось много заинтересованных людей. Есть желание побывать и в Сургуте.
ООО МПФ «НЕОНСВЕТ» из Тюмени получило диплом первой степени за разработку технологий, оборудования, обеспечивающих энергоресурсосбережение и продвижение на рынок Тюменского региона своей продукции (энергосберегающая светотехника).
Технический директор Вячеслав Иванович ЛАЗАРЧИК посетовал на то, что не увидел на выставке руководителей, которым смог бы предложить новые продукты — энергосберегающие антивандальные светильники, экономическая выгода которых в масштабах области может составить более 5 млрд рублей в год. «Умные светильники» работают только тогда, когда это нужно. Новинка для наружного освещения — светильник «День-Ночь» реагирует только на освещенность: на улице светло — выключается, темно — автоматически включается.
МПФ «НЕОНСВЕТ» готово помочь городу и в освещении табличек с названиями улиц, согласитесь, в этом есть необходимость. Сколько раз каждый из нас бродил в темноте в поисках нужного дома… Привлекла наше внимание и «светящаяся труба», которая может, например, являться хорошим осветительным прибором при строительстве дорог и мостов (вместо тусклых лампочек на реконструкции путепровода по ул. М.Тореза в Тюмени). Причем, эта «труба» может варьироваться по высоте от двух до семи метров, в соответствии меняется и ее «дальнобойность». Как отметил Вячеслав Иванович, кроме экономии, новое поколение осветительных приборов дает высокий экологический эффект: сохранение природных ресурсов для производства электроэнергии, сохранение окружающей среды.
Вячеслав ЛАЗАРЧИК уверен: «Достойное освещение улиц, подъездов домов создает необходимый комфорт, меняет к лучшему сознание и настроение людей и в целом улучшает нашу жизнь! Свою продукцию МПФ „НЕОНСВЕТ“ выставляет давно. Она так нужна городу! Пора от слов о необходимости экономить электроэнергию, переходить к делу».
ООО «КАРСИККО ДОМ» получило диплом первой степени за использование новых технологий в производстве продукции — за деревянный панельно-каркасный дом.
Компания представляет новейшую технологию строительства панельно-каркасных деревянных домов. Это принципиально новое для России, теплое и экологичное жилье европейского класса. Завод по производству домов построен, запуск планируется на ноябрь. Мощность завода в одну восьмичасовую смену составит 100 домов в год. Продукция предприятия — комплекты панельно-каркасных деревянных домов в комплектации, позволяющей монтировать на строительной площадке конструкции дома в течение 5–7 дней.
Разработано несколько типовых проектов коттеджей, есть возможность работать и по индивидуальному заказу. Кроме того, в работе — проекты многоквартирных домов на 12–18 семей. Именно в таких домах проживает значительная часть населения Германии, Норвегии, Финляндии. Компания готова выполнить все виды работ от проектирования до чистовой отделки.
Экспонат, представленный на выставке, пользовался большой популярностью. Впечатлениями от выставки поделилась Яна МАКАРОВА, менеджер компании: «Ожидания наши оправдались, довольны и результатами, и организацией. К представленному макету очень большой интерес, уходим с выставки пустыми — не рассчитали с рекламными материалами. Опыт участия небольшой, макет выставляем первый раз, в апреле выставлялись, но макета еще не было… Приглашаем всех на открытие завода. Готовимся посетить выставки в Ханты-Мансийске, Сургуте, в феврале обязательно будем на выставке «Строительство и архитектура».
Интересная экспозиция была у Торгово-строительной компании «ТЕРРАКОТ» из Тюмени, которая демонстрировала потенциальным потребителям керамический искусственный камень. Результат — диплом первой степени в номинации «За высокие потребительские свойства продукции».
Чем занимается компания? Как рассказали нам на стенде, — производством, продажей и монтажом керамического искусственного камня «ТЕРРАКОТ», предназначенного для отделки фасадов и цоколей, интерьеров, каминов и печей. Есть еще одно направление — производство и продажа клеевых смесей, затирок, смесей для кладки каминов и печей.
По словам специалистов, отделка фасадов искусственным камнем может производиться и в зимнее время с применением теплового оборудования. Отделка фасадов деревянных и каркасно-щитовых домов искусственным камнем подразумевает возможность монтажа дополнительной теплоизоляции.
Директор Тюменского представительства фирмы Владимир КОКОРЕВ отметил не очень большую активность посетителей выставки (ожидали большего). В Тюмени выставляются впервые, но опыт участия в выставках имеется, есть и награды (2001 г. — медаль за успехи в продвижении отечественных товаров на российском рынке). И эта фирма собирается принимать участие в выставке «Строительство и архитектура» в феврале.
Итак, участники выставки «Строймаркет-2007» в целом остались довольны, многие ожидания оправдались. Быть может, не совсем удовлетворила их активность посетителей. Наверное, это связано с тем, что пик строительного сезона, благодаря хорошей погоде, еще не спал, и многие строители и руководители организаций просто не смогли найти время, чтобы посетить выставку. Конструктивными кажутся и предложения о необходимости расширять выставочные площади, активнее проводить рекламные кампании, оживлять выставки проведением круглых столов, семинаров. По примеру многих участников выставки, демонстрирующих новые технологии в строительной отрасли, внедрять новые технологии и в организацию выставочного процесса. Ведь и сами экспоненты могут внести массу предложений для того, чтобы процесс шел живее и динамичнее. Выставка Строймаркет-2007 завершена. Демонтируются экспозиции, затихает шум, все разъезжаются… Впереди — новые встречи, дальнейшая работа. Новые выставки.
С экспонентами беседовала Г. ВАСИЛЬЕВА