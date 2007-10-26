По итогам выставки: Андрей НИКИТИН: «Нам нужны простые и дешевые технологии строительства жилья»

С 1994 года Ателье красок «Домино» работает с итальянскими фабриками-производителями и является официальным дистрибьютором итальянской лакокрасочной продукции на отечественном рынке. Это фасадные краски, краски для внутренних работ, краски декоративные, венецианские и декоративные штукатурки. В Тюмени ателье обосновалось в сентябре прошлого года, поэтому на выставке впервые. Несмотря на молодость, есть чем похвастаться: интерьеры ресторанов «Посейдон», «Максимилиан», «Чум» стали такими привлекательными и неповторимыми благодаря участию ателье «ДОМИНО». «Отделка стен и фасадов нашими материалами требует творческого подхода, очень трудоемка. Каждая работа неповторима. Зато гарантия 5–13 лет, кроме того, случайные повреждения могут быть отреставрированы. Участие в выставке принесло нам много интересных встреч, радости, потому, что наша продукция вызывает живой интерес», — поделилась впечатлениями Виталина. Как и у руководства ООО «КАРСИККО ДОМ», у руководителей ателье «ДОМИНО» есть большое желание продолжать выставочную деятельность — в ноябре ожидается поездка в Сургут и Новый Уренгой, затем — участие в выставке «Строительство и архитектура» в феврале.