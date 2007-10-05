Пресс-клуб «КВ» - диалоги о недвижимости»: Для кого строим, господа?!

Изначально заявленная организаторами тема – из чего складывается цена квадратного метра, какова на сегодняшний день себестоимость строительства – была посчитана экспертами из числа застройщиков несколько некорректной. «По моему глубокому убеждению и коллеги наверняка меня поддержат, на стоимость квадратного метра влияет спрос и только спрос, - заметил Анатолий Ларионов, председатель Правления Союза тюменских строителей. - Почему-то в прошлом году, когда спрос на жилье был очень высок, никто не спрашивал нас о себестоимости строительных процессов, а сегодня, когда рынок фактически стоит, этим озаботились все. И если вести речь о том, из чего складывается цена кв.м, то надо в первую очередь обратить внимание на те факторы, которые негативно сказываются на покупательской активности. И, например, говорить о том, что мы, застройщики, отдаем себе отчет в том, какое количество «квадратов» мы в состоянии построить и сдать в этом году – а это не менее 600 тысяч кв.м, как в принципе и запланировано правительством области, но вот кто покупатель данных квадратов, для кого строим – вот тут есть определенные затруднения».
Но все-таки застройщики, в ходе заседания, признали, что себестоимость строительства на сегодняшний день довольно высока и львиную долю в этих затратах занимают расходные материалы. «Хлеб» строителя – цемент – с мая по октябрь 2007 года подорожал в 2,5 раза, средневзвешенный рост цен на основные строительные материалы, изделия и конструкции составил почти 22% за 9 месяцев этого года (по данным Ассоциации строителей России), а рост цен на первичном рынке жилья за этот же период времени составил всего 12,2%. «Если так дело пойдет и дальше, то выживание одних за счет ухода с рынка других станет реальностью», - заметил Анатолий Ларионов.
Особая тема, которую невозможно обойти, - высокая, порой необоснованная плата за получение технических условий, за подключение вводимых в эксплуатацию объектов к системам жизнеобеспечения. Это тяжелым бременем ложится на плечи застройщика, естественно включается в себестоимость строительства, и, как следствие – цена квадратного метра неуклонно растет.
Проблем много, решать их необходимо сообща и с помощью администрации города и области. Кроме того, Олег БУЗНИКОВ уверил присутствующих, что высокая рентабельность продаваемого жилья – ничто иное, как миф. Рентабельность не выше, чем у других промышленников. Да и корректно ли задавать вопросы о себестоимости и рентабельности? Думается, чтобы решить проблему доступности жилья, необходимо определить, востребовано ли то, что мы строим сегодня, для кого мы строим жилье, почему в городе огромное количество ветхого жилья при достаточно больших объемах вводимых в эксплуатацию жилых объектов.
«Если мы сможем ответить на два вопроса - Почему много ветхого жилья в Тюмени? и Для кого мы строим жилье? - уверен, сможем найти ответы и на другие вопросы, обозначенные устроителями пресс-клуба», - заявил Олег Александрович.
И.Михайлов: «Цена формируется спросом. Не надо рисковать, называя цифры. Спрос есть. Платежеспособность должна быть. Надо просто попасть в своего клиента»
А.Панасюк: «Цены будут изменяться. Время покажет, как это повлияет на рынок. А наша задача – строить и удовлетворять потребности»
И.Брежнев: «Проблема дефицита строительных материалов выходит на первое место. Завод даст уверенность предприятию в завтрашнем дне»
Т.Бячкова: «Каждый застройщик имеет свою схему расселения. Стоимость продаваемого жилья и возводимого – разные вещи»
И.Рубцова: «Рынок, как играл, так и будет играть. Жилищный вопрос – вечный. Человеку хочется всегда пещеру получше, чем у соседа»
«Все плачут, но платят», - с грустью подвел итог дискуссии Анатолий Ларионов, посетовав на то, что, принимая решения, властям было бы неплохо хотя бы иногда прислушиваться к советам строителей.
Чрезвычайно сказываются на себестоимости строительства и, следовательно, на рыночной стоимости квадратного метра и такие факторы как бюрократическая «тянучка» и стоимость сноса, в том случае если застройщик осваивает районы со сносом ветхого жилья. Как заметил Петр ЩЕПЕЛИН, «Сегодня быстрее и легче построить дом, чем оформить на него документы. Мы погрязли в согласованиях, экспертизах, комиссиях и т.д., и т.п. Компания вынуждена содержать многочисленную службу, которая занимается только этими вопросами».
«Производить будем силикатный кирпич разных цветов 70 млн шт. усл. кирпича в год; газобетон 1080 куб.м в сутки; сухие смеси - 35 тыс. тонн в год. Согласно заключенному контракту ввод завода в эксплуатацию намечен в начале 2009 года. Безусловно, наличие собственного производства позволит компании с уверенностью говорить о сроках строительства жилья, а также снизить себестоимость строительства», - сказал Игорь БРЕЖНЕВ.
Столкнувшись с наболевшей темой платы за подключение, холдинг всерьез подумывает о строительстве собственной мини-ТЭЦ. Кроме того, намеченные объемы производства строительных материалов позволят обеспечить не только собственные потребности (15% от общего объема выпускаемой продукции), но и осуществлять их реализацию предприятиям-застройщикам города (50%), регионам области (25%), а также населению (15%).
Итак, тема формирования себестоимости строительства жилья оказалась, безусловно, актуальной. Как отметили все собравшиеся, много нерешенных проблем, много препятствий. Каждый пытается решить возникающие проблемы по-своему, исходя из своих возможностей, многие проблемы необходимо решать сообща. Безусловно одно: обеспечение жильем и вопросы формирования его стоимости – проблемы вечные. И, как справедливо подметил Анатолий Ларионов, «постоянно хочется иметь пещеру лучше».
Проблема: Подключение – особая тема
Но тюменских застройщиков сегодня, даже больше чем рост цен на стройматериалы, волнует вопрос о подключении к коммуникациям (вода, канализация, электроэнергия) вводимых в эксплуатацию объектов и технические условия.
Пока общественным организациям строителей удалось отодвинуть сроки новых условий сотрудничества с данными организациями – но с первого января 2008 года, в соответствии с постановлением администрации г.Тюмени, за подключение сетей водоснабжения и водоотведения строители должны будут авансом заплатить до 1,5 тыс. руб. за кв.м вводимого жилья. Столько же придется выложить за подключение к тепловым сетям, наверняка не меньше – за электроснабжение. А это, как подсчитал и озвучил участникам заседания пресс-клуба Петр Щепелин, заместитель гендиректора Тюменской Домостроительной компании, «повлечет за собой удорожание строительства жилья, никак не меньше чем на 4,5-5 тыс. руб. на кв. метр. Все это, естественно, ложится на плечи покупателей, но тут же речь идет о конкурентоспособности застройщиков…»
На вопросе подключения к сетям вводимых в эксплуатацию объектов мы заострили внимание, так как в настоящее время он обсуждается во властных структурах города и области. Надеемся, что строители Тюмени будут услышаны.
Материал подготовили Г.ВАСИЛЬЕВА, А.МОРОЗОВА, С.АХМЕДНАБИЕВА