Пресс-клуб «КВ» - диалоги о недвижимости»: Для кого строим, господа?!

Изначально заявленная организаторами тема – из чего складывается цена квадратного метра, какова на сегодняшний день себестоимость строительства – была посчитана экспертами из числа застройщиков несколько некорректной. «По моему глубокому убеждению и коллеги наверняка меня поддержат, на стоимость квадратного метра влияет спрос и только спрос, - заметил Анатолий Ларионов, председатель Правления Союза тюменских строителей. - Почему-то в прошлом году, когда спрос на жилье был очень высок, никто не спрашивал нас о себестоимости строительных процессов, а сегодня, когда рынок фактически стоит, этим озаботились все. И если вести речь о том, из чего складывается цена кв.м, то надо в первую очередь обратить внимание на те факторы, которые негативно сказываются на покупательской активности. И, например, говорить о том, что мы, застройщики, отдаем себе отчет в том, какое количество «квадратов» мы в состоянии построить и сдать в этом году – а это не менее 600 тысяч кв.м, как в принципе и запланировано правительством области, но вот кто покупатель данных квадратов, для кого строим – вот тут есть определенные затруднения».