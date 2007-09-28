Cоюзы строителей на пике политических событий

На самом деле, вопрос «перехода» - очень серьезный вопрос, сложный в исполнении, так как не все понимают, «куда мы идем» и «зачем нам это надо». По словам челябинцев, только пять предприятий, входящих в Союз строителей (работодателей) Челябинской области переходят на систему сертификации ИСО, другие даже не думают. Та же проблема существует и у тюменских строителей – «надеются на русский авось». Тем более, что многие строители обновили недавно свои лицензии (которые действительны в течение пяти лет) и та же сертификация для них – что-то далекое и ненужное.