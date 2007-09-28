Cоюзы строителей на пике политических событий

Однако во все времена о перспективах любого государства, любого региона или субъекта Российской федерации судили по уровню развития строительной отрасли, по количеству работающих бешенных кранов. Всем известно, что если город строится – значит живет. Эта истина хорошо видна на примере Тюменской области и некоторых других субъектов Уральского федерального округа. Однако в строительном комплексе УрФО имеется немало нерешенных вопросов, которые не дают эффективно работать над реализацией жилищного нацпроекта. Поэтому, возникает необходимость более тесного взаимодействия региональных общественных организаций, входящих в состав Российского Союза строителей.
Леонид Александрович БЕРКОВИЧ, полномочный представитель Президента Российского Союза строителей в УрФО
Родился 28 марта 1966 года в г.Челябинске. Образование высшее - окончил инженерно-строительный факультет Челябинского политехнического института по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
После окончания института работал мастером Строительного управления «Гражданстрой», инженером, старшим прорабом треста «Челябинскгражданстрой».
В октябре 1991 года создал и возглавил строительную организацию – Акционерное общество «Массив». Сегодня «Массив» - это группа строительных предприятий с численностью сотрудников более тысячи человек, которые слаженно выполняют весь комплекс строительных работ, начиная от проектирования и заканчивая эксплуатацией объектов.
Под руководством Л.А.Берковича, силами возглавляемой им компании, началось осуществление одного из самых социально значимых проектов в городе Челябинске – снос и расселение ветхо-аварийного жилья.
Именно Леонид Беркович стал инициатором застройки целых микрорайонов города с объектами соцкультбыта, развитой инфраструктурой, подземными автостоянками, сервисными службами, благоустроенными дворовыми площадками.
За весь период деятельности ООО «Холдинговой компании «Массив» было сдано в эксплуатацию около 450 тысяч квадратных метров жилья. Начиная с 2001 года, компания прочно удерживает место в пятерке лидеров среди строительных организаций Челябинской области по сдаче объектов жилищного строительства.
Л.А.Беркович участвовал в проектировании и строительстве ряда значимых объектов на территории столицы Южного Урала, таких как здание УГИБДД Челябинской области, комплекс зданий УФСБ РФ по Челябинской области.
В 2003 году возглавил Союз строителей (работодателей) Челябинской области, являющийся региональным отделением Российского Союза строителей.
В настоящее время Леонид БЕРКОВИЧ - президент ООО «Холдинговая компания «Массив», а также: член правления Российского Союза строителей, полномочный представитель президента Российского Союза строителей в УрФО; член Совета Общественной палаты Челябинской области. Входит в состав комиссии по строительству и ЖКХ; член межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе; председатель Челябинского регионального общественного движения «Забота»; профессор Южно-Уральского Государственного Университета.
Награды: в 2000 году награжден Почетной грамотой государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу; в 2003 году стал победителем ежегодного конкурса «Человек года города Челябинска» в номинации «Архитектура и строительство»; в сентябре 2005 года награжден Почетным знаком Российского Союза строителей «Строительная слава»; в августе 2007 года получил благодарность Государственной Думы за существенный вклад в формирование законодательства Российской Федерации и активное содействие развитию российского строительно-промышленного комплекса, признан одним из лучших его руководителей.
На прошлой неделе в туристическом комплексе «Южное» Исетского района состоялось рабочее совещание, которое провел полномочный представитель президента Российского Союза строителей в Уральском федеральном округе Леонид БЕРКОВИЧ. В совещании приняли участие: от Союза строителей (работодателей) Тюменской области – президент ССТО Игорь СПИРИДОНОВ, исполнительный директор Владимир КОЛОМИЙЦЕВ, генеральный директор ОАО «Тюменская домостроительная компания» Николай ЩЕПЕЛИН и генеральный директор ООО «Мега Групп» Владимир НИКИФОРОВ; от Союза строителей (работодателей) Челябинской области – председательствующий, а также – исполнительный директор Виталий ПЕРШУКОВ.
Первоначально был определен более широкий круг участников, но по уважительным причинам на встречу не смогли прибыть представители общественных организаций строителей Свердловской и Курганской областей. Однако разговор состоялся, составлен протокол совещания, который будет доведен до всех руководителей организаций-участников РСС Уральского и Тюменского регионов.
Предприятия стройкомплекса УрФО, объединяйтесь!
Одним из организаторов данной специализированной выставки является РСС. Организаторы - Российский Союз строителей, Федеральное агентство по строительству и ЖКХ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Правительство Московской области, Торгово-промышленная палата РФ - планируют сделать эту выставку ежегодной. В следующем году в МВЦ «Крокус-Экспо» пройдут международные выставки проекта «RUSBUILD - профессиональные строительные выставки в России». Тематика всех выставок проекта находится на стыке строительства и промышленных технологий. Выставки носят исключительно профессиональный характер и предназначены только для специалистов.
Как рассказал Виталий Михайлович, до 2008 г. проект включал восемь профессиональных строительных выставок: MIXBUILD (сухие смеси, растворы и бетоны), METALBUILD (металл в строительстве), ALUMBUILD (алюминий в строительстве), GLASSBUILD (стекло в строительстве), WOODBUILD (дерево в строительстве), STONEBUILD (камень в строительстве), ROADBUILD (дорожное строительство и инфраструктура), PLASTBUILD (пластмасса в строительстве). Российским Союзом строителей принято решение об организации и проведении с 2008 года в рамках проекта «RUSBUILD» ежегодной специализированной выставки «REGIONBUILD - Международная выставка территориального планирования, градостроительства и архитектуры».
Целью выставки является демонстрация достижений регионов в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», а также других федеральных программ в части строительства; в территориальном планировании, разработке генпланов городов и поселений; комплексной малоэтажной застройке; в специальном строительстве; реконструкции и реставрации зданий и сооружений; представление лучших компаний-генподрядчиков; наиболее интересных проектных, архитектурно-планировочных решений и инженерных изысканий для жилищного, гражданского и промышленного строительства; современных строительных технологий и материалов; освещение деятельности территориальных союзов строителей.
В ходе обсуждения вопроса было отмечено, что Уральский федеральный округ обычно слабо представлен на столичных выставках и конференциях, а потому ни у кого не возникло сомнений в необходимости участия предприятий и организаций строительного комплекса УрФО в специализированной выставке.
Было решено сделать единую экспозицию (выступить комплексно), в которой каждый субъект округа представит свой блок. Леонид БЕРКОВИЧ предложил создать рабочую группу, в которую войдут представители общественных организаций строителей (по одному человеку). Выставочные силы каждой из областей известны, необходимо, чтобы кто-то возглавил подготовительные работы.
Справка: В Москве организация и проведение выставки поручены компании «Экспо РСС»: (495) 363-99-98, факс для подачи заявок (495) 157-49-11, e-mail: [email protected] В Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) организация поручена ССТО, заявки на участие можно подать: г.Тюмень, ул. Челюскинцев, 3; тел./ф. (3452) 24-53-70.
К СРО готовиться надо!
Второй вопрос повестки был посвящен закону о саморегулируемых организациях, который до сих пор не вступил в силу. Будет принят этот закон или нет – вопрос другой. Члены Российского Союза строителей решили, что готовиться к этому надо в любом случае. Не будет закона – научатся работать и жить по-новому, в других условиях.
Что касается Челябинской области, то ее предприятия вступают в эксперимент «по переходу от лицензирования к саморегулированию строительной отрасли». Об этом рассказали Леонид БЕРКОВИЧ и Виталий ПЕРШУКОВ, представив коллегам концепцию проведения этого эксперимента, а также обозначили ряд преимуществ для членов саморегулируемой организации перед действующей системой государственного регулирования в строительстве. При этом, полномочный представитель президента Российского Союза строителей в Уральском федеральном округе признался, что «действующая система» ему по душе больше.
На самом деле, вопрос «перехода» - очень серьезный вопрос, сложный в исполнении, так как не все понимают, «куда мы идем» и «зачем нам это надо». По словам челябинцев, только пять предприятий, входящих в Союз строителей (работодателей) Челябинской области переходят на систему сертификации ИСО, другие даже не думают. Та же проблема существует и у тюменских строителей – «надеются на русский авось». Тем более, что многие строители обновили недавно свои лицензии (которые действительны в течение пяти лет) и та же сертификация для них – что-то далекое и ненужное.
Как сказал Леонид БЕРКОВИЧ, в эксперимент они берут небольшое количество предприятий и организаций – пять или десять (по желанию). Существуют определенные критерии, по которым общественная организация может являться саморегулируемой, определены критерии и для фирм-участников. Однако необходим ликбез как по «переходному периоду», так и по работе в саморегулируемой организации. Челябинцы готовы предоставить возможность тюменцам бывать на их семинарах, которые будут проводить российские специалисты, «знающие, что к чему».
Преимущества для членов саморегулируемой организации перед действующей системой государственного регулирования в строительстве:
- правила и нормы саморегулирования, как правило, гибче норм, устанавливаемых государством, легче адаптируются к местным условиям и формируются самими членами СРО;
- члены СРО участвуют в исполнении ряда функций, которые государство передает (делегирует) в СРО;
- участники рынка (члены СРО) имеют больше легальных возможностей воздействовать на нормотворчество и на политику организаций саморегулирования, чем на политику государственных органов, в том числе путем выборов руководящих органов организаций саморегулирования;
- наличие органов контроля деятельности членов СРО создает действенные механизмы профессионального воздействия и применения к членам СРО административных и экономических санкций, вызывающих
меньшее отторжение среди участников рынка, чем санкции, применяемые государством;
- члены СРО устанавливают обязательные требования, которым должен соответствовать претендент на вступление в СРО (например, сертификационные требования к образованию, квалификации, опыту
работы сотрудников, наличию определенного оборудования, технологий и т.п.);
- члены СРО устанавливают обязательные единые общие технические требования к ведению деятельности в строительной сфере (параметры качества товаров или услуг, требования к методам, формам и объемам
подачи информации о товарах или услугах, требования к взаимоотношениям с контрагентами и конкурентами, требования к технологии и т.п.);
- юридическое равноправие членов СРО включает обязательные требования к юридической стороне деятельности участника СРО (типовые формы контрактов, обязательные условия, которые должны включаться в договоры с контрагентами или наоборот, не могут быть включены, требования к
организационно-правовой форме ведения деятельности, требование наличия третейской оговорки в договорах и т.п.);
- формируемые в СРО механизмы досудебного разрешения споров между потребителями и производителями товаров/услуг обычно дешевле для сторон и занимают меньше времени, чем судебное разбирательство. Процедуры разрешения споров лучше адаптированы к условиям конкретной сферы деятельности и особенностям взаимоотношений между участниками рынка, чем стандартные судебные процедуры;
- в целях недопущения нарушений принципов деятельности СРО ведется список недобросовестных участников строительной отрасли;
- для государства возможна экономия бюджетных средств на регулирование и снижение коррупции среди чиновников, так как определенные функции государственных органов передаются органам саморегулирования, финансируемым самим бизнесом.
Информация и обмен опытом
Третий вопрос касался создания общего информационного ресурса УрФО. Однако, что в конечном итоге хотелось бы видеть, должны определить участники региональных союзов.
В разделе «разное» был задет вопрос участия членов РСС в других подобных общественных организациях, в том числе – АСР. Безусловно, запретить входить в несколько союзов одновременно предприятиям никто не может – платили бы членские взносы... Но, если у общественных организаций имеются разногласия по принципиальным позициям, их «одновременным» участникам надо бы определиться с выбором – это этический вопрос. На совещании было принято решение обратиться к президенту Российского союза строителей Виктору ЗАБЕЛИНУ, чтобы он «расставил точки над i». Надо укреплять свои ряды, а не вносить раздор! «Надо сплачивать союзы строителей, которые хотят работать в УрФО», - резюмировал Игорь СПИРИДОНОВ.
Далее встреча перешла на неформальный уровень – Владимир НИКИФОРОВ показал гостям достопримечательности туристического комплекса, по большому счету созданного его руками, в том числе музей с «реликвиями» и трофеями, где висят портреты почетных гостей, хранятся редкие книги и утварь. Рядом с музеем расположился вольер с живыми медведями – Машка и Мишка живут на турбазе уже восьмой год, питаются кашей и яблоками. Гости комплекса неизменно везут с собой яблоки и морковку со своих дач… Челябинцам пришелся по душе тюменский прием. ССТО получил приглашение – посетить Челябинск с ответным визитом.
В работе совещания приняла участие С.АХМЕДНАБИЕВА