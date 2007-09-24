Градостроительная комиссия: О проблемах разработки проектов планировки

Всего в городе 18 планировочных районов. В департаменте градостроительной политики на разных стадиях разработки находятся 65 проектов, уже согласованы пять эскизов застройки.
«В настоящий момент на территории Тюмени разработаны или разрабатываются 65 проектов планировок. За счет средств бюджета 20 проектов планировок, остальные - за счет средств заказчиков. Выполнены и согласованы эскизы застройки 30 проектов. Из-за отсутствия утвержденных документов территориального планирования ни один из проектов планировки не утвержден в соответствии с действующим законодательством», - доложила Ирина ДАРОВСКИХ.
На 2006 год было выделено из средств городского бюджета на разработку семи проектов планировок – 17,124 тыс. рублей. В 2007 году выплачено 9941,619 тыс. руб., в том числе аванс 2006 г. - 3959,346 тыс. рублей. В Департаменте градостроительной политики согласованы четыре эскиза застройки. Остальные проекты планировок победителями тендера не предоставлены. В 2007 году за счет средств областного бюджета проведен конкурс ГУ ТО «Архитектурно-градостроительный центр» на право разработки пяти проектов планировок в г.Тюмени, на что выделено 30000 тыс. руб., выданы градостроительные задания Управлением градостроительной политики Тюменской области.
Анализ по проектам планировок с 2000 года в г.Тюмени показал, что градостроительная документация выполнена или выполняется на 20% территорий, требуется разработка градостроительной документации на 35% территории в новых границах населенного пункта.
Ирина ДАРОВСКИХ обратила внимание членов градкомиссии на первоочередные разработки. Так, в первую очередь нужно выполнить проекты планировок в п.Док, трех промышленных зон, Утешевского планировочного района, проект планировки в границах улиц Мельникайте-Харьковская-Елизарова-П.Морозова, район ул. Интернациональная, район «Затюменка». В связи с чем необходимо увеличить размер финансирования в области градостроительства на 2008-2010 г. по 50 000 руб. ежегодно. Для эффективного использования проектов планировок необходимо в их составе разрабатывать проекты межевания территорий и градостроительные планы земельных участков.
Низкий уровень выполнения проектов планировок, задержка сроков выполнения требует изменения условий конкурса. Основное условие - профессиональный уровень и знания в области градостроительства, вместо коротких сроков и минимальной стоимости проектов. Проекты планировок, для эффективного использования, должны разрабатываться в границах планировочных районов. Изменения в утвержденные проекты планировок должны вноситься в исключительных случаях. «Это должно касаться не только переноса красных линий, посадки зданий, но и параметров объектов. Необходимо разработать местный норматив в области градостроительства по городу Тюмени, а не руководствоваться данными территориальных нормативов», - резюмировала начальник отдела реализации Генерального плана.
Заслушав и приняв к сведению сообщения докладчиков, члены градкомиссии традиционно рассмотрели ряд реестров, в том числе – разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Материал подготовила С.АХМЕДНАБИЕВА