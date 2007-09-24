Градостроительная комиссия: О проблемах разработки проектов планировки

На 2006 год было выделено из средств городского бюджета на разработку семи проектов планировок – 17,124 тыс. рублей. В 2007 году выплачено 9941,619 тыс. руб., в том числе аванс 2006 г. - 3959,346 тыс. рублей. В Департаменте градостроительной политики согласованы четыре эскиза застройки. Остальные проекты планировок победителями тендера не предоставлены. В 2007 году за счет средств областного бюджета проведен конкурс ГУ ТО «Архитектурно-градостроительный центр» на право разработки пяти проектов планировок в г.Тюмени, на что выделено 30000 тыс. руб., выданы градостроительные задания Управлением градостроительной политики Тюменской области.