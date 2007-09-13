Градостроительная комиссия города: «ДОМ РЕКЛАМЫ» - для регионального бизнеса

Предполагаемое место застройки располагается в районе дома №39 по ул. Олимпийской. Площадь участка составляет 800 кв. метров. Согласно проекту в здании предлагается комплексно разместить: представительства и филиалы коммерческих банков, страховых компаний; субъекты рекламного бизнеса Тюмени и Тюменской области - это порядка 60-70 предприятий, задействованных в производстве, распространении рекламы и полиграфии; редакции и типографии периодических изданий (журналов, Интернет-ресурсов), что в свою очередь позволит рекламным компаниям аккумулировать свои возможности для работы с предприятиями нефтяной и газовой отрасли; постоянно действующую выставку инноваций и разработок в сфере производства рекламы и полиграфии для привлечения в регион высоких технологий; конференц-зал с возможностью проведения масштабных неформальных и деловых встреч, в том числе с участием крупных компаний в сфере нефтесервиса.