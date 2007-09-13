Градостроительная комиссия города: «ДОМ РЕКЛАМЫ» - для регионального бизнеса

В минувший четверг под председательством заместителя Главы администрации города Андрея НИКИТИНА состоялось очередное заседание Градостроительной комиссии г.Тюмени. На повестку дня был вынесен вопрос о рассмотрении проекта строительства 16-этажного здания в Восточном микрорайоне – ООО «Зеленая Улица» собирается строить там офисно-деловой центр «ДОМ РЕКЛАМЫ». По вопросу доложил директор фирмы-застройщика Алексей ПИНИГИН.
Предполагаемое место застройки располагается в районе дома №39 по ул. Олимпийской. Площадь участка составляет 800 кв. метров. Согласно проекту в здании предлагается комплексно разместить: представительства и филиалы коммерческих банков, страховых компаний; субъекты рекламного бизнеса Тюмени и Тюменской области - это порядка 60-70 предприятий, задействованных в производстве, распространении рекламы и полиграфии; редакции и типографии периодических изданий (журналов, Интернет-ресурсов), что в свою очередь позволит рекламным компаниям аккумулировать свои возможности для работы с предприятиями нефтяной и газовой отрасли; постоянно действующую выставку инноваций и разработок в сфере производства рекламы и полиграфии для привлечения в регион высоких технологий; конференц-зал с возможностью проведения масштабных неформальных и деловых встреч, в том числе с участием крупных компаний в сфере нефтесервиса.
По мнению застройщика, вариант комплексного размещения различных субъектов, действующих в указанной сфере, позволит сконцентрировать усилия регионального бизнеса, в том числе для продвижения новых услуг на рынки автономных округов и рынки близлежащих регионов Уральского федерального округа, наиболее глубоко раскрыть инвестиционный потенциал отрасли.
В случае положительного решения вопроса, строительство такого комплекса даст возможность городу дополнительно создать 200-250 рабочих мест, значительно повысить имидж региона, активизировать деятельность структурных субъектов бизнеса, включая предприятия нефтяной и газовой отрасли. «Цена вопроса» реализации проекта, по словам докладчика, ориентировочно составит 400 млн рублей.
В ходе заседания градостроительной комиссии были внесены предложения по корректировке данного проекта в плане увеличения количества мест подземных и наземных автостоянок. Как отметил Андрей НИКИТИН, сооружение такого плана должно располагать большим количеством парковочных мест, чем есть сейчас по проекту. Незамедлительно со стороны тюменских архитекторов были внесены интересные предложения относительно корректировки подземного и наземного паркинга.
Несомненно, такое сооружение, как «ДОМ РЕКЛАМЫ» станет достойным украшением нашего города и позволит решить часть вопросов, связанных с осуществлением типографских услуг в областном центре. В настоящее время проект офисно-делового центра находится на рассмотрении в городском Департаменте градостроительной политики.
На градкомиссии присутствовала Е.КРЮЧКОВА