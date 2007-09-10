«Нам понравился этот район…»

- Мы только приступаем к выдаче ипотечных кредитов на покупку квартир в 3-м Заречном, поэтому с радостью откликнулись на предложение «Партнёр-Инвеста» съездить на стройку и посмотреть всё своими глазами. Наша группа – отдел ипотечного кредитования в полном составе, а также заместитель и помощник управляющего филиалом выехали из офиса на ул. Водопроводной в 14 часов, то есть в час пик. Несмотря на это уже через 5-7 минут мы были на месте. Это ещё раз убедило нас в выгодном месторасположении 3-го Заречного, который находится буквально в двух шагах от центра города – в отличие от большинства новых районов. Я сама некоторое время назад переехала из Южного микрорайона в Тарманы и на личном опыте убедилась в преимуществах транспортной развязки Заречной части города.