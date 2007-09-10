«Нам понравился этот район…»

3-й Заречный микрорайон – один из наиболее перспективных и надёжных проектов на тюменском рынке недвижимости. В начале сентября на стройке побывала группа сотрудников «МДМ-банка», которые будут заниматься оформлением ипотечных кредитов на возводимое здесь жильё. Впечатлениями от увиденного мы попросили поделиться Валентину Ивановну Бутову, заместителя управляющего филиалом ОАО «МДМ-банк» в г. Тюмени.
- Мы только приступаем к выдаче ипотечных кредитов на покупку квартир в 3-м Заречном, поэтому с радостью откликнулись на предложение «Партнёр-Инвеста» съездить на стройку и посмотреть всё своими глазами. Наша группа – отдел ипотечного кредитования в полном составе, а также заместитель и помощник управляющего филиалом выехали из офиса на ул. Водопроводной в 14 часов, то есть в час пик. Несмотря на это уже через 5-7 минут мы были на месте. Это ещё раз убедило нас в выгодном месторасположении 3-го Заречного, который находится буквально в двух шагах от центра города – в отличие от большинства новых районов. Я сама некоторое время назад переехала из Южного микрорайона в Тарманы и на личном опыте убедилась в преимуществах транспортной развязки Заречной части города.
Стройка на ул. Муравленко производит впечатление огромного муравейника. Очень много современной техники, строителей в фирменной одежде, постоянно прибывают машины со стройматериалами. Ситуация меняется буквально на глазах. Когда мы заходили в один из домов, нас встречали голые стены, а когда покидали его, строители уже затирали плитку на площадке. В одном из кварталов уже началось благоустройство придомовой территории, прорисовываются контуры уютного двора. Среди строителей мы встретили бригады хорватов – это довольно дорогая, хотя и квалифицированная рабочая сила.
Посмотрели мы и квартиры, которые будут сдаваться с отделкой. Они производят хорошее впечатление, в них действительно можно заселяться без дополнительных затрат на ремонт. Высокое качество отделки можно назвать общей чертой, присущей всем домам «Партнёр-Инвеста». Идеально ровные полы и потолки не нужно выравнивать, стены достаточно затереть и можно красить или наклеивать обои. Стяжки полов выполнены качественно, менять их также не придётся. Хорошие стояки и внутренняя разводка, деревянные окна «Кедр», надёжные двери – могу поручиться, что никто из будущих жильцов не станет менять ни один из этих элементов. Часть балконов уже остеклены и я могу подтвердить, что качество этих работ также на высоте. У новосёлов обычно много других расходов, так что экономия на ремонте придётся весьма кстати.
Мы посмотрели разные квартиры, но во всех случаях планировку можно назвать удачной. Думаю, большинство тюменских семей устроят эти площади и их компоновка. Понравилось мне и серьёзное отношение застройщика к формированию инфраструктуры района. Показывая нам помещения первых этажей, представители «Партнёр-Инвеста» каждый раз называли конкретное предприятие, которое будет здесь находиться: банк, кафе, отделение связи, продуктовый магазин, аптека и т.д. Видно, что в компании очень много внимания уделяют этому проекту, рассматривая его как имиджевый. При этом «Партнёр-Инвест» действительно открыт для общения: нам показывали абсолютно всё, отвечали на любые вопросы.
Одним словом, поездка была очень убедительной и поэтому первым, кто воспользовался ипотечным кредитом «МДМ-банка» для покупки квартиры в 3-м Заречном стала… я сама! Заодно убедилась в том, что выстроенная нами схема взаимодействия работает отлично – все документы были оформлены в течение трёх дней. Думаю, для стороннего покупателя этот срок вряд ли превысит неделю. С тех пор девять клиентов получили согласие банка на выдачу кредита, две сделки были полностью оформлены. Кстати, для покупателей квартир от «Партнёр-Инвеста» в нашем банке предусмотрены специальные скидки!
Что касается выездов в 3-й Заречный, то мы решили совершать их еженедельно, чтобы всегда владеть самой свежей информацией. А в ближайшее время наш банк совместно с «Партнёр-Инвестом» запустит серию еженедельных бесплатных семинаров по вопросам приобретения жилья в 3-м Заречном. Нам понравились этот район и эта компания; уверена, что они понравятся и нашим клиентам.