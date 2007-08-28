Этот район советуют другу

В «Партнёр-Инвесте» мы встретили полное понимание, менеджмент этой компании так же стремится в первую очередь к формированию положительной репутации компании. Ради этого они идут на очень серьёзные расходы, увеличивая себестоимость строительства. Прежде чем начать работу с компанией, мы всегда тщательно изучаем её бизнес, и потому я могу смело утверждать: «Партнёр-Инвест» вкладывает очень большие средства в повышение качества жилья, в строительные материалы, благоустройство, проектирование. Это хорошо видно на примере нежилых помещений первых этажей. Куда проще было бы продать эти площади, не думая об их дальнейшей судьбе. Вместо этого «Партнёр-Инвест» планомерно подбирает покупателей, отбирает лучшие предложения, стремясь сформировать в 3-м Заречном комфортную инфраструктуру. Такой подход лично у меня вызывает лишь восхищение и, главное, он полностью совпадает с политикой нашего банка.