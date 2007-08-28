Этот район советуют другу

Система лояльности, разработанная компанией «Партнёр-Инвест» для своих клиентов, набирает обороты. Осенью будущие жители 3-го Заречного микрорайона получат первые имиджевые карты, обладателям которых будут предоставляться скидки и дополнительные услуги в компаниях - участниках программы. Своё мнение об этом, а также о самой компании «Партнёр-Инвест» и её проектах высказывает Константин Алексеевич Ганницкий, управляющий филиалом ОАО «МДМ-банк» в г. Тюмени.
- Наш банк за свою 15-летнюю историю принимал участие во многих программах, но предложение «Партнёр-Инвеста» представляется мне одним из наиболее интересных, созвучных нашей идеологии. «МДМ-банк» всегда отличал высокий уровень менеджмента, среди которого много иностранных специалистов высочайшей квалификации. В последнее время к этому добавился новый подход к определению целей и оценке результатов нашей работы. Если раньше во главу угла ставилась исключительно прибыль, то сегодня речь идёт о стратегических целях, достижение которых становится важнее сиюминутных результатов.
В «Партнёр-Инвесте» мы встретили полное понимание, менеджмент этой компании так же стремится в первую очередь к формированию положительной репутации компании. Ради этого они идут на очень серьёзные расходы, увеличивая себестоимость строительства. Прежде чем начать работу с компанией, мы всегда тщательно изучаем её бизнес, и потому я могу смело утверждать: «Партнёр-Инвест» вкладывает очень большие средства в повышение качества жилья, в строительные материалы, благоустройство, проектирование. Это хорошо видно на примере нежилых помещений первых этажей. Куда проще было бы продать эти площади, не думая об их дальнейшей судьбе. Вместо этого «Партнёр-Инвест» планомерно подбирает покупателей, отбирает лучшие предложения, стремясь сформировать в 3-м Заречном комфортную инфраструктуру. Такой подход лично у меня вызывает лишь восхищение и, главное, он полностью совпадает с политикой нашего банка.
Всесторонне изучив финансовые, юридические и прочие документы, мы убедились в том, что 3-й Заречный представляет собой надёжный проект с прекрасными перспективами. Более того, мы изучали документацию по каждому дому, строительство которого кредитует «МДМ-банк», и можем констатировать, что все необходимые документы имеются и оформлены должным образом. Первые кредиты были выделены «Партнёр-Инвесту» в начале года и с тех пор объёмы финансирования стремительно растут. На данный момент мы кредитуем строительство шести домов в 3-м Заречном и этот перечень будет расширяться.
Следующим шагом стало вхождение нашего банка в систему лояльности, разработанную «Партнёр-Инвестом». Хочу сказать, что подобная система взаимоотношений с клиентом в настоящий момент формируется в «МДМ-банке» и потому встретить единомышленников было особенно приятно. С 20 августа мы запустили ипотечное кредитование по объектам «Партнёр-Инвеста» в 3-м Заречном. Не секрет, что сделки такого рода всегда связаны с оформлением большого количества документов, которые обычному человеку понять и оценить очень сложно. Поэтому для клиентов «Партнёр-Инвеста» мы разработали специальную систему, позволяющую упростить и ускорить процедуру предоставления кредита. Мы хорошо знаем эту компанию, уверены в качестве и заявленных сроках строительства, а потому можем обойтись без лишних формальностей. После сдачи домов все клиенты «Партнёр-Инвеста» смогут получить в «МДМ-банке» кредит на ремонт, который также будет предоставляться на льготных условиях.
Если говорить о моём личном отношении к 3-му Заречному, то я считаю его одним из наиболее привлекательных районов для среднего класса. Расположенный фактически в центре города, рядом с рекой, озером и зелёными массивами, с новыми коммуникациями и отличной транспортной развязкой этот проект просто обречён на успех. Поэтому на вопросы друзей я всегда даю один и тот же ответ: рекомендую!