Пресс-клуб «КВ» - диалоги о недвижимости»: Микрорайоны: что мешает строить доступное жилье?

Хорошо, если подрядчик окажется профессионалом в том деле, за которое берется. Ведь, по российскому законодательству теперь критериями для победы на подрядных торгах являются сроки исполнения заказа и «цена вопроса» – кто меньше денег попросил, тот и выиграл. Профессионализм теперь генподрядчику не требуется. Расчет на то, что он найдет специалистов «на стороне» и выполнит работу в срок, с хорошим качеством и по сходной цене. Сомнения по этому поводу есть даже у областных чиновников. Как сказал Валерий Николаевич, ГУС ТО, как может, борется за то, чтобы в конкурсе на проектирование градостроительной документации участвовали организации, имеющие архитекторов-градостроителей. А у нас таковых немного – три-четыре и обчелся. А что если они в настоящее время (в связи с бурным развитием новых и реконструкцией старых городских территорий) все загружены, что называется «под завязку»? Генподрядчик будет вынужден обратиться к «менее загруженным», что может означать и «менее профессиональным» проектировщикам. В таком случае, какова гарантия качества продукта на выходе? Не окажутся ли бюджетные деньги выброшенными «на ветер»?