Пресс-клуб «КВ» - диалоги о недвижимости»: Микрорайоны: что мешает строить доступное жилье?

Не секрет, что наиболее активная, работающая часть общества проводит в своих квартирах незначительную часть времени – собственно, именно поэтому микрорайоны массового проживания и называются «спальными». Но, тем не менее, районы эти должны быть комфортны, уютны и удобны для проживания. По Генеральному плану Тюмени, особо бурное развитие микрорайонов массовой застройки ожидается в заречной части города и в районе ТЭЦ-2. Последняя территория, несмотря на довольно сложные исходные данные (заболоченность земель, отсутствие электроэнергии и т.д.) чрезвычайно интересна тюменским застройщикам – напомним, что именно территории микрорайона «Восточный-2» стали предметом первых земельных торгов в нашем городе, тогда определилось несколько победителей – ЗАО «Тюменинвестстрой», ОАО «Тюменская домостроительная компания», ООО «Тюменьгазстрой» и ряд компаний из Москвы. Однако тот же «ТИС» к освоению площадки приступил лишь недавно, а ТДСК и другие компании еще только планируют «зайти» на данные территории. Какие причины заставили строителей ждать почти год с момента победы на аукционе, как сегодня идет освоение территорий в районе ТЭЦ-2 – на заседании рассказали представители строительных компаний. Эксперты из числа представителей органов власти – первый заместитель начальника Управления градостроительной политики Главного управления строительства Тюменской области Валерий КУЛАЧКОВСКИЙ, советник Главы администрации г.Тюмени Олег БУЗНИКОВ и начальник отдела реализации Генерального плана Департамента градостроительной политики администрации города Ирина ДАРОВСКИХ - дали ответы на некоторые щепетильные вопросы застройщиков, аналитики озвучили «цену вопроса» приобретения квартир на первичном и вторичном рынке жилья «спальных» микрорайонов города. Итак…
Несмотря на трудности освоения территорий
Согласно Генеральному плану, строительство объектов жилья в Тюмени в ближайшие годы будет развиваться в восточном и северном направлении. В перспективе - развитие и южного направления города.
Как уже было сказано, именно территории микрорайона «Восточный-2» стали предметом первых земельных торгов в городе. Чиновники не отрицают, что при их освоении есть немало минусов. Поскольку эти территории - по большей части бывшие земли сельхозназначения, главной сложностью при освоении является отсутствие необходимых инженерных коммуникаций, а также большие объемы земляных работ в связи с заболоченностью местности. И только один большой плюс – отсутствие старой застройки, то есть – нет сноса, который ложится на себестоимость строительства в реконструируемых селитебных зонах Тюмени. Как отметил Олег БУЗНИКОВ, несмотря на минусы освоения, территории «спальных» микрорайонов сегодня дают больше 50% всего вводимого в эксплуатацию жилья в городе.
Так, в жилой комплексе «Радуга», представленном участникам пресс-клуба заместителем директора по финансам компании «Тюменинвестстрой» Максимом КРИВЦОВЫМ, предусмотрено возведение пяти 20-этажных и двух 10-этажных жилых зданий. На каждом этаже – по 8 квартир, их площадь – от 50 до 85 кв. метров. На первом этаже каждого 20-этажного дома разместятся торгово-офисные помещения. Во дворе - многоуровневые паркинги или гаражи. «Тюменская домостроительная компания» планирует выйти на собственный участок с новым проектом панельного 12-этажного дома. Предварительная документация на строительство подобных домов у компании уже есть. «Будут в Восточном-2 и дома ТДСК в кирпичном исполнении», - отметила начальник управления капитального строительства ТДСК Ирина ГОНЧАРЕНКО.
Стремление максимально уплотнить застройку каждого отдельного строительного участка привело к пересмотру инженерной нагрузки на микрорайон в целом. Поэтому сегодня все застройщики «застыли в ожидании» - нет возможности «привязать» здания на местности, так как, точно не известно, где пройдут магистральные сети и разместятся территории общего пользования – дороги, рекреационные зоны микрорайона, а также распределительные подстанции прочие инженерные объекты. Можно сказать, что «рабочка» по застройке отдельных участков данного района «зависла» до того момента, как будет разработан и должным образом утвержден (через публичные слушания) проект планировки всего микрорайона, произведены все необходимые расчеты по обеспечению территории инженерными коммуникациями. Но все это делается, безусловно, для того, чтобы увеличение плотности застройки не сказалось на комфортности проживания граждан.
О корректировке проекта планировки
Кое-какая работа по корректировке проекта микрорайона уже проведена институтом «Тюменькоммунстрой» и архитекторами отдела генплана МУП «ГАИЦ» по просьбе администрации. Однако, как рассказал первый заместитель начальника УГП ГУС ТО Валерий КУЛАЧКОВСКИЙ, Архитектурно-градостроительный центр (как заказчик) инициировал подрядные торги по определению исполнителя проектных работ по корректировке ПП «Восточный-2». Торги уже прошли, но… похоже, результаты торгов будут пересмотрены, так как победитель представил не полный пакет документов. В случае пересмотра, выбирать будут из других претендентов, заявивших себя на прошедших подрядных торгах. Так что, через три-четыре дня работа над проектом планировки продолжится. Валерий Николаевич успокоил застройщиков, сказав, что «сделанные наработки не пропадут, так как институт «Тюменькоммунстрой» может стать субподрядчиком нового генподрядчика или передать ему выполненную документацию на возмездной основе. Хорошо, если это так.
Хорошо, если подрядчик окажется профессионалом в том деле, за которое берется. Ведь, по российскому законодательству теперь критериями для победы на подрядных торгах являются сроки исполнения заказа и «цена вопроса» – кто меньше денег попросил, тот и выиграл. Профессионализм теперь генподрядчику не требуется. Расчет на то, что он найдет специалистов «на стороне» и выполнит работу в срок, с хорошим качеством и по сходной цене. Сомнения по этому поводу есть даже у областных чиновников. Как сказал Валерий Николаевич, ГУС ТО, как может, борется за то, чтобы в конкурсе на проектирование градостроительной документации участвовали организации, имеющие архитекторов-градостроителей. А у нас таковых немного – три-четыре и обчелся. А что если они в настоящее время (в связи с бурным развитием новых и реконструкцией старых городских территорий) все загружены, что называется «под завязку»? Генподрядчик будет вынужден обратиться к «менее загруженным», что может означать и «менее профессиональным» проектировщикам. В таком случае, какова гарантия качества продукта на выходе? Не окажутся ли бюджетные деньги выброшенными «на ветер»?
Вопрос серьезный, так как не один «Восточный-2» требует разработки проекта планировки. На очереди и другие микрорайоны… Как сказали чиновники, сама корректировка потребует три месяца. Будем надеяться, что архитекторы-градостроители не оставят «Восточный-2» без внимания, и через три месяца можно будет проводить публичные слушания по застройке этих территорий, а там, наконец-то выдадут нашим застройщикам долгожданные разрешения на строительство. Ведь, пока новый проект не будет утвержден, застройщики не смогут воспользоваться инвестициями дольщиков и вести строительство легально.
Например, у «Тюменинвестстроя» и ТДСК скоро начнется второй год аренды земельного участка. По условиям торгов и согласно российскому законодательству, земельный участок должен быть использован по назначению в течение трех лет. Если этого не происходит, включается механизм индексирования арендной платы в сторону увеличения, что никак не способствует удешевлению строящегося на данных участках жилья.
На счет этого застройщиков успокоил тот же Валерий КУЛАЧКОВСКИЙ, сказав, что договоры аренды подлежат пролонгации без увеличения платы, так как задержка выхода на площадки продиктована объективными причинами. Хотя, эти причины и спровоцированы самими застройщиками.
Валерий Николаевич обратил внимание на то, что проблемы, вынесенные на заседание пресс-клуба, общие и обсуждались на Совете главных архитекторов России, который состоялся в этом году в Казани. Работают все в едином правовом поле, которое далеко не совершенно, в том числе и касательно подрядных торгов.
А будет ли доступным то жилье?
Такой вопрос прозвучал со стороны представителей СМИ. Говорить о дешевизне будущего жилья, по мнению застройщиков, не приходится.
Как отметил Максим КРИВЦОВ, причина еще и в удорожании строительных материалов. Упущенное строителями время ударит по карману будущих жильцов «Восточного-2»: только с начала года строительные материалы уже подорожали в среднем на 40% (цемент – на 60%, кирпич – на 25-30%, металл – на 20%). В связи с этим тюменские застройщики в ближайшее время ожидают новый виток роста цен на квартиры.
Усугубляет ситуацию то, что пока не утвержден проект планировки застройки микрорайона в целом, проектная документация каждого застройщика не сможет пройти госэкспертизу. А это значит дополнительное упущенное время и удорожание проектов, - считает Ирина ГОНЧАРЕНКО. Правда, и на этот случай у чиновников нашлось утешение – Олег БУЗНИКОВ сказал, что можно на экспертизу отдавать рабочую документацию пообъектно в полном объеме, то есть, на дом или секцию (в зависимости от того, что по проекту считается объектом), но без привязки к магистральным инженерным коммуникациям.
Аналитики – о ценовой ситуации
Так, средняя стоимость 1 кв.м вторичного жилья в спальных микрорайонах Тюмени составляет 53 тыс. 116 рублей, отметила Валентина ТРОШИНА. Цены на первичном рынке несколько ниже. В среднем 1 кв.м в новой квартире стоит 40 тысяч 976 рублей.
Цена квадратного метра жилья на вторичном рынке в однокомнатных квартирах домов, построенных в спальных районах города, составляет в среднем 60 тысяч 263 рубля, в двухкомнатных - 52 тысячи 685 рублей, в трехкомнатных и более - 48 тысяч 676 рублей. В кирпичном доме «квадрат» обойдется покупателю в среднем в 52 тысячи 945 рублей, в панельном - в 53 тысячи 107 рублей.
Несколько ниже цены на первичном рынке жилья. Один квадратный метр однокомнатной квартиры в новостройке стоит в среднем 43 тысячи 125 рублей, двухкомнатной - 41 тысячу 92 рубля, трехкомнатной и более - 40 тысяч 911 рублей.
Финансовый портрет участника ипотеки
Специалисты группы компаний «Лекс» подсчитали необходимый доход семьи для приобретения квартиры в кредит и размер ежемесячных выплат по кредиту. Валентина ТРОШИНА отметила, что ставки по кредитам для проведения анализа составлены на основании данных пяти крупнейших банков Тюмени. Условия кредитования на вторичном рынке жилья в спальных микрорайонах следующие: срок кредитования - до 25 лет, средняя ставка по кредитам составляет 12,5% годовых при сумме кредита 90% от стоимости квартиры и 12,1% годовых при сумме кредита 50% от стоимости квартиры.
«Таким образом, для приобретения квартиры в кредит на вторичном рынке жилья (при условии, что потребитель располагает 10% первоначальным взносом) необходимый доход семьи должен составлять в среднем 48 тысяч рублей, 29 тысяч из которых составят размер ежемесячных выплат по кредиту при средней стоимости квартиры 2 миллиона 686 тысяч рублей, - пояснила Валентина Трошина. - В случае приобретения в кредит по тем же условиям однокомнатной квартиры, средняя стоимость которой в спальных микрорайонах города составляет 1 миллион 875 тысяч рублей, доход семьи должен быть не менее 33 тысяч рублей в месяц. Выплачивать по кредиту ежемесячно придется по 20 тысяч рублей».
Для приобретения двухкомнатной квартиры с первоначальным взносом 10% от ее стоимости (средняя стоимость в спальных районах города - 2 млн 915 тыс. рублей) доход семьи должен достигать 53 тысячи рублей в месяц. 32 тысячи рублей из них пойдут на ежемесячные выплаты по кредиту. Трехкомнатная квартира, средняя стоимость которой составляет 3 миллиона 562 тысяч рублей, обойдется тюменцам в 38 тысяч рублей ежемесячной выплаты по кредиту, при этом доход семьи должен достигать 63 тысяч в месяц и так далее.
«При условии, что потребитель располагает большей суммой для внесения первоначального взноса (для примера, 50% стоимости квартиры), банки предлагают сниженный процент по кредиту (около 12% годовых). Соответственно, в среднем финансовые возможности потребителя более благоприятны: 26 тысяч рублей - ежемесячный доход семьи и 16 тысяч рублей в месяц - ежемесячные платежи по кредиту при той же цене квартиры - 2,7 миллионов рублей», - подчеркнула Валентина ТРОШИНА.
Условия кредитования при приобретении квартиры на первичном рынке жилья, средняя стоимость которой составляет 2 миллиона 486 тысяч рублей, другие: 13% годовых при сумме кредита 90% от стоимости квартиры на срок до 25 лет и 12,6% годовых при сумме кредита 50% от общей цены квартиры.
Вместо эпилога
Заканчивая разговор о развитии «спальных» микрорайонов, застройщики пообещали, что первые новоселья состоятся через год от начала строительства. Те площадки, которые были приобретены ранее, тюменские строители осваивают успешно. Мы проехали по новостройкам «Восточного» мкр и заглянули в «Восточный-2»…
В «Восточном» мкр целый жилой квартал строит ОАО «ТДСК» - дома на разной стадии готовности. Любо-дорого смотреть на вращающиеся башенные краны. Там ведется кладка этажей… А там – монтаж плит перекрытия. Судя по мкр «Тюменский», где ТДСК ведет комплексную застройку с благоустройством территорий, то та же благодатная участь ожидает и «Восточный» микрорайон, и «Восточный-2».
Последний пока только начинает осваиваться – ведутся земляные работы, устанавливаются вагончики для персонала стройки и ограждается территория. Кое-где бьют сваи и закладывают фундамент (а что делать, время – деньги)… На площадке компании «Тюменинвестстрой» мы познакомились с начальником участка Фаезом ДАМИНОВЫМ, который общался с потенциальным покупателем квартиры будущего дома. Он рассказывал, как по проекту расположатся квартиры в жилой «свечке», которую планируют построить к концу этого года. На площадке шла разгрузка свай. Вокруг царили чистота и порядок. Застройщик зарекомендовал себя с положительной стороны, а потому клиента не смутило отсутствие проекта планировки мкр «Восточный-2», о чем он был предупрежден строителем. «Проблема-то общая, сейчас решается…» - ответила бывшая жительница Свердловской области, семья которой решила обосноваться в Тюмени.
Есть надежда, что здесь будет сделана единая вертикальная планировка и не повторятся ошибки соседней стройки, когда более расторопные застройщики, вышедшие на площадки первыми остались в проигрыше. Как было отмечено на заседании пресс-клуба Валерием КУЛАЧКОВСКИМ, тот, кто шел за «пионерами», делал отсыпку площадок и строил на более высоких отметках, провоцируя подтопление соседних территорий. «КВ» в курсе этой проблемы. До сих пор подтопление – головная боль председателя ТГД Сергея МЕДВЕДЕВА, ведь, мкр «Восточный» относится к его избирательному округу.
Остается пожелать застройщикам и чиновникам успешного решения проблем новых и старых «спальных» микрорайонов города.
Материал подготовили О.КРЮКОВА, С.АХМЕДНАБИЕВА, А.МОРОЗОВА. Фото – Д.ЗИНОВЬЕВА