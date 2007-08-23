По стройплощадкам города с пристрастием

В настоящее время комиссия подвела предварительные итоги конкурса и выделила восемь строительных организаций, достойных всяческих похвал – и чистота на площадках, и оформлены они надлежащим образом, да и объекты строятся с приличным качеством. Принято решение о том, что награждение пройдет чуть позже, ближе к окончанию летнего (теплого) строительного сезона. Кое-какие объекты к этому времени, возможно, будут сданы в эксплуатацию, где-то завершится благоустройство… Да и чтобы застройщики не расслаблялись, выполнив «программу минимум» ко Дню города и празднику строителей.
Первым объектом нашего внимания стала обширная строительная площадка в 3-м Заречном микрорайоне, на которой ведут комплексную застройку подразделения холдинговой компании «Партнер».
Строительство первой очереди жилого комплекса «На Муравленко» выходит на финишную прямую – начинаются работы по благоустройству территории. Напомним, что в декабре планируется закончить строительством первый жилой квартал, расположенный по улице Муравленко.
Не случайно электрики и сантехники начинали монтаж внутридомовых коммуникаций еще до того, как завершилась кладка последних этажей, а лифты и окна были установлены еще полгода назад. Благодаря этому работа не останавливается ни на час, а здания растут прямо на глазах. В этом мы смогли убедиться, побывав на объекте вместе с заместителем Главы администрации г.Тюмени Андреем НИКИТИНЫМ в преддверии Дня строителя.
Встретили нас на площадке генеральный директор ООО «Партнер-Инвест» Алексей КРУКОВСКИЙ и исполнительный директор ДЗАО «СК «Партнер» Андрей БАСОВ и, проведя по площадке первой очереди строительства, на подъемнике доставили на 16-й этаж жилого дома.
Предлагая качественное жилье, застройщик побеспокоился и о качественном обслуживании жителей микрорайона. На первых этажах жилых зданий предусмотрены объекты соцкультбыта, так сказать, «в шаговой доступности». «Здесь обязательно будет продуктовый магазин, аптека, магазин сопутствующих товаров, парикмахерские, химчистка, кафе. Арендаторы и владельцы уже определены», - рассказывает Алексей КРУКОВСКИЙ.
Безусловно, проживание не было бы комфортным, если бы в проекте не были заложены как минимум гостевые парковки. Как максимум – полуподземные и подземные паркинги. В третей очереди освоения площадки уже началось строительство полуподземного паркинга – с высоты дома хорошо видна стройка. Это тоже большой плюс – транспорт не будет ночевать во дворах, меньше будет беспокойства у родителей за своих чад, играющих на площадках возле дома.
Там же – на четвертом этаже – нам продемонстрировали квартиры с чистовой отделкой. Добротная отделка – линолеум на полу, потолки побелены, стены оклеены качественными обоями, установлены межкомнатные двери и сантехника. Квартиры небольшие, но хорошо спланированные. Это так называемое жилье эконом-класса для молодых семей. Заезжай и живи! Кстати, часть квартир по взаимному соглашению застройщик передал в область под реализацию социальных программ, в том числе – решения квартирного вопроса работников высших учебных заведений областного центра.
Всем этим хозяйством, которое нам показали «с высоты птичьего полета», будет управлять своя управляющая компания «Бином», которая уже успела положительно зарекомендовать себя, ведя комплексное обслуживание гипермаркетов «Южный» и «Зеленый берег», управляя системой магазинов «Пчелка».
Покидая площадку, мы еще раз окинули взором ее просторы. Что касается технологий, применяемых при застройке 3-го Заречного, то примерно 60% составляет монолит, 40% – кирпич. Как нам сказали «экскурсоводы», руководство холдинга «Партнер» считает, что будущее - за современными технологиями домостроения.
Все меняется к лучшему, изменилась и заречная часть города, основными минусами которой была затопляемость района - низкое место, везде стоит вода, комары. Чтобы этот вопрос закрыть раз и навсегда, компания «Партнер» заказала технические условия по отсыпке территории, и перед тем, как начать застройку, был поднят грунт на высоту от двух до четырех метров. Проблему решили. Более того, третий Заречный – один из немногих микрорайонов, в котором будет проведена ливневая канализация. Соответствующий проект прорабатывается властями. Недавние дожди показали, что город достаточно быстро наполняется водой. Чтобы этого не происходило в заречной части города, от пр. Солнечного до ул. Речной вдоль ул. Эрвье ляжет коллектор ливневой канализации. Дороги будут сухими.
Также можно забыть о хаотичной застройке. Сегодня Зарека превращается в современный район с развитой социальной инфраструктурой. Во многом этому способствуют строители. Удачи им в воплощении грандиозных планов!
На стройплощадке побывала С.АХМЕДНАБИЕВА