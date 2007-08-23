По стройплощадкам города с пристрастием

Все меняется к лучшему, изменилась и заречная часть города, основными минусами которой была затопляемость района - низкое место, везде стоит вода, комары. Чтобы этот вопрос закрыть раз и навсегда, компания «Партнер» заказала технические условия по отсыпке территории, и перед тем, как начать застройку, был поднят грунт на высоту от двух до четырех метров. Проблему решили. Более того, третий Заречный – один из немногих микрорайонов, в котором будет проведена ливневая канализация. Соответствующий проект прорабатывается властями. Недавние дожди показали, что город достаточно быстро наполняется водой. Чтобы этого не происходило в заречной части города, от пр. Солнечного до ул. Речной вдоль ул. Эрвье ляжет коллектор ливневой канализации. Дороги будут сухими.