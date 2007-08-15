Поздравляемс юбилеем! СМП-280 -50 лет! Стоят дворцы, стоят кварталы…

В «новых экономических условиях», которые наступили следом за «годами падения российской экономики», повлекшими за собой распад крупных организаций, ликвидацию министерств и ведомств, в том числе – строительных, существование фирм с историей, насчитывающей десятилетия, - особенно важно. Важно для города, региона, страны… Не так много в Тюмени подобных организаций, и тем они ценней. Ведь, история предприятия - неотъемлемая часть истории той местности, где оно создано и работает. И если это – строительная организация, то ее история исчисляется ни столько годами, сколько объектами – квадратными метрами жилья, соцкультбыта, общественными зданиями и сооружениями, архитектурой своей отражающими различные эпохи. Сегодня наш рассказ о тюменском предприятии с полувековой историей.
То, что Тюмень – бурно развивающийся в градостроительном плане город, признано не только в нашем регионе, но и за его приделами. Башенные краны над столицей Сибири означают, что город живет. Город звучит! И в этой «градостроительной симфонии» не последнюю скрипку играет ЗАО «СМП-280», коллектив которого 17 августа отмечает 50 лет с момента создания организации. Более десятка лет фирму возглавляет Виктор ОВСЯНКИН – ровесник своего предприятия, который вырос здесь от мастера до первого руководителя. Итак, заглянем в полувековую историю… Тюмени.
Родился 6 мая 1957 года в п.Маево Новосокольнического района Псковской области. Образование высшее – в 1979 году окончил Ленинградский ордена Ленина Институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика В.Н.Образцова по специальности «инженер-строитель». После окончания института год работал мастером, затем – служба в рядах Советской Армии. В декабре 1983 года пришел в СМП-280, и за 13 лет прошел все ступени – от мастера до руководителя предприятия.
17 августа 1957 года на основании приказа Министерства транспортного строительства СССР был основан Строительно-монтажный поезд №280. На сегодняшний день ЗАО «СМП-280» работает как организация по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности.
В основные виды деятельности предприятия входит: осуществление функций генерального заказчика-подрядчика, общестроительные работы, подготовительные работы, земляные работы, каменные работы, устройство бетонных и железобетонных конструкций, монтаж деревянных конструкций, монтаж легких ограждающих конструкций, кровельные работы, благоустройство территории, отделочные работы, устройство полов, специальные бетонные работы, монтаж стальных конструкций.
На строительно-монтажных работах за последние пять лет освоено 443,4 млн руб., в том числе в 2006 году – 158,9 млн руб. Доходы предприятия используются на оплату труда, строительство и приобретение собственных основных средств, так в 2003 году был введен в эксплуатацию новый офис, в 2005 году – бетонный узел. Не забыты и ветераны, которым систематически оказывается материальная помощь и к памятным датам вручаются ценные подарки. Среди них и первый начальник СМП-280 Юрий Михайлович РОГАЧЕВ, который заложил прочный фундамент предприятия и вложил свой опыт и душу в первые объекты, построенные строительно-монтажным поездом.
Коллектив ЗАО «СМП-280» в настоящее время, с рядом других строительных организаций города, работает над реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», принимает участие в строительстве жилых домов для молодых семей в квартале №4 малоэтажного коттеджного поселка в районе станции Подъем Тюменского района.
Коллектив ЗАО «СМП-280» не однократно награждался грамотами, Дипломами - Победителю областного конкурса на лучшую организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, и за вклад в развитие градостроительного комплекса города - за профессионализм, высокое качество работ при выполнении поставленных задач г.Тюмени.
Коллеги-строители и коллектив «КВ» от души поздравляют руководство и всех работников СМП-280 со славным юбилеем и желают новых объектов по интересным проектам, хороших партнеров и процветания фирме, чтобы можно было отметить и 100-летие предприятия. Доброго здоровья ветеранам строительного комплекса и долгих лет жизни!
ЗАО «СМП-280»
Тюмень, ул. Грибоедова, 15, корп. 1.
Тел.: 45-56-95, 39-95-22