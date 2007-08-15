Поздравляемс юбилеем! СМП-280 -50 лет! Стоят дворцы, стоят кварталы…

В «новых экономических условиях», которые наступили следом за «годами падения российской экономики», повлекшими за собой распад крупных организаций, ликвидацию министерств и ведомств, в том числе – строительных, существование фирм с историей, насчитывающей десятилетия, - особенно важно. Важно для города, региона, страны… Не так много в Тюмени подобных организаций, и тем они ценней. Ведь, история предприятия - неотъемлемая часть истории той местности, где оно создано и работает. И если это – строительная организация, то ее история исчисляется ни столько годами, сколько объектами – квадратными метрами жилья, соцкультбыта, общественными зданиями и сооружениями, архитектурой своей отражающими различные эпохи. Сегодня наш рассказ о тюменском предприятии с полувековой историей.