Градостроительная комиссия города: Границы города увеличиваются!

Традиционно были рассмотрены вопросы взаимодействия городских властей с застройщиками, результаты анализа строительных площадок и заслушаны отчеты руководителей структурных подразделений администрации города о проделанной работе. В этот раз на повестку дня было вынесено две темы: экология развивающегося мегаполиса и внесение изменений в Генеральный план застройки областного центра. В приоритете, все-таки, были вопросы экологии.
Еще раз о вопросах экологии
В ходе градостроительной комиссии было уделено внимание вопросу сохранения парковых зон на территории города. Земельные участки под строительство некоторых объектов, разрешения на застройку которых были выданы ранее, действительно, приходятся на часть существующих ныне городских парковых зон. Андрей Никитин обратился к градостроительной комиссии с просьбой уделить максимальное внимание последующего озеленения застраиваемой территории.
«Только проведя полный анализ строительных объектов, и сопоставив полученные данные с отчетами компаний по уборке мусора на территории города, мы будем иметь четкую картину относительно тех застройщиков, благодаря которым мусорные свалки образуются в близлежащих лесах, водоемах, а то и просто остаются на территории города», - подытожил экологический блок председатель градостроительной комиссии.
О внесении изменений в Генплан
Вторым не мене важным для жизни нашего города стал вопрос о корректировке Генерального плана города в связи с принятием решения о расширении границ городского округа.
Тюмень – активно развивающийся город, характеризующийся одними из наивысших по стране показателями по инвестициям в производственную и непроизводственную сферы, темпам жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры. Вместе с тем значительная часть пойменных территорий оказалась не вовлечена в освоение под строительство объектов жилья и соцкультбыта. Велики ресурсы реконструкции, тяготеющей к центру города усадебной застройки. В процессе активного преобразования находятся производственные территории.
Утвержденный в 2006 году Генеральный план застройки города претерпевает корректировку ввиду перспективного развития областного центра. С данного документа снят гриф секретно и самым активным образом ведется доработка материалов для внесения в него изменений. Доработанный Генплан будет содержать новые территории. В настоящее время границы городского округа согласно новому проекту Генплана проходят рассмотрение согласующими инстанциями. Так, например, на текущую неделю назначена встреча глав муниципальных образований Тюменского и Нижнетавдиноского района с представителями Департамента градостроительной политики администрации Тюмени с целью подписания соответствующих документов о включении части территорий данных муниципальных образований в Генеральный план застройки города с учетом проведенного анализа. Как только все соответствующие документы будут подписаны, из Санкт-Петербурга приедет группа специалистов для внесения корректировок в существующий Генеральный план.
Впереди у Департамента градостроительной политики ответственная и очень сложная работа: необходимо не просто подготовить все соответствующие распоряжения и прочие документы, но выдержать напряженный график по корректировке Генплана. Окончательно согласовать и обнародовать обновленный вариант главного градостроительного документа, по которому областной центр будет развиваться в ближайшие десятилетия, планируется в начале декабря 2007 года.
На градкомиссии присутствовала Е.КРЮЧКОВА