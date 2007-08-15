Градостроительная комиссия города: Границы города увеличиваются!

Утвержденный в 2006 году Генеральный план застройки города претерпевает корректировку ввиду перспективного развития областного центра. С данного документа снят гриф секретно и самым активным образом ведется доработка материалов для внесения в него изменений. Доработанный Генплан будет содержать новые территории. В настоящее время границы городского округа согласно новому проекту Генплана проходят рассмотрение согласующими инстанциями. Так, например, на текущую неделю назначена встреча глав муниципальных образований Тюменского и Нижнетавдиноского района с представителями Департамента градостроительной политики администрации Тюмени с целью подписания соответствующих документов о включении части территорий данных муниципальных образований в Генеральный план застройки города с учетом проведенного анализа. Как только все соответствующие документы будут подписаны, из Санкт-Петербурга приедет группа специалистов для внесения корректировок в существующий Генеральный план.