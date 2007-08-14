Дайджест. Ипотека в валюте подорожает

Представляем Вашему вниманию обзор сегодняшней утренней прессы, составленный по оригинальным материалам ведущих печатных средств массовой информации.
Надеемся, Вы найдете в нем именно ту информацию, которая Вам нужна и наиболее интересна.
Автор: Татьяна Воронова
Американский ипотечный кризис, из-за которого захворала мировая финансовая система, докатился до России. Один из крупнейших кредиторов россиян — Москоммерцбанк повысил на 1% ставки по займам людям без справки о доходах. Другие банки не собираются повышать тарифы заемщикам с серыми зарплатами, но предупреждают, что рост процентных ставок на мировых рынках может привести к удорожанию ипотечных кредитов в валюте.
Повышение ставок по ипотечным кредитам — крайне редкое для российского рынка явление. Опрошенные “Ведомостями” сотрудники банков припомнили лишь прошлогоднее повышение ставок Сбербанком. Только вчера о снижении ставок по ипотеке объявили Альфа-банк и “Возрождение”.
Москоммерцбанк объясняет свое решение кризисом на американском рынке высокорискованных ипотечных кредитов и его влиянием на глобальный рынок капитала. На клиентов с неподтвержденным доходом приходится 80% кредитного портфеля банка, или 23 млрд руб., рассказывает Хисаметдинов. “Доходность последней июльской сделки по секьюритизации не оправдала ожиданий банка, ставка составила LIBOR + 1,75%, что на 0,5% выше, чем мы рассчитывали, — говорит банкир. — Из-за американского кризиса в ближайший год фондирование вряд ли станет для нас дешевле, в конце июля ставка по аналогичным займам составляла уже LIBOR + 3-3,5%”.
Автор: Ирина Склярова
Развести по двум разным управлениям контроль за физическими и юридическими лицами намерен глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мокрецов. В ведомстве обсуждается возможность объединения управлений администрирования единого социального налога, налога на прибыль и косвенных налогов в управление налогообложения юридических лиц. Об этих планах реформирования ФНС сообщили вчера информационные агентства. Фактически это станет самой значительной концептуальной реформой налоговой службы с момента ее появления в нынешнем качестве (раньше, как известно, существовало Министерство налогов и сборов) в новой структуре правительства весной 2004 года.
Идею радикальной реорганизации ведомства руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мокрецов выдвинул практически сразу после своего назначения на его нынешний пост в начале нынешнего года. В апреле в ФНС было создано управление администрирования налогов физических лиц. Этой структуре передали контроль за уплатой не только подоходного налога, но и других налогов, которые платят частные лица, - земельного, имущественного и транспортного.
Вскоре были объединены управления налогового контроля и управление крупнейших налогоплательщиков. Одновременно было упразднено сводно-аналитическое подразделение, его функции разделили между юридическим управлением и управлением делами. Неожиданностью тогда стала ликвидация управления контроля и лицензирования регулируемых государством видов деятельности, в функции которого входил контроль за алкогольной и табачной отраслями, а также игорной деятельностью. Функции ликвидированного управления распределены между несколькими другими подразделениями, в частности управлением контрольной работы, управлением делами и управлением информационных технологий.
В скором времени, вероятно, объединение налоговых управлений продолжится. В управление налогообложения юридических лиц могут быть переданы функции по администрированию единого социального налога, налога на прибыль и косвенных налогов (НДС, акцизы). Этому же управлению могут быть переданы функции администрирования имущественных и ресурсных налогов, уплачиваемых компаниями. Создана и специальная внутриведомственная комиссия, которая занимается вопросами реорганизации структуры ФНС.
Рядовым налогоплательщикам, стоящим в очередях на прием к инспектору, особых перемен от слияния и поглощения управлений налоговой службы ждать не стоит. На полках ведомства возникнет разве что бумажная неразбериха, а в кабинетах -- проблемы субординации сотрудников упраздненных и вновь появившихся управлений.
Автор: Михаил Махлин
На прошлой неделе минрегион презентовал проект долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех категорий граждан. В правительство этот документ должен поступить до 20 сентября.
Жилой фонд насчитывает сейчас примерно 3 миллиарда квадратных метров. За период с 2008 по 2025 год, исходя из стратегии, надо ввести не менее двух миллиардов квадратных метров жилья. Уже к 2015 году необходимо обеспечить ввод целого квадратного метра на душу населения и в дальнейшем не опускать эту планку.
Мониторинг реализации нацпроекта показал, что в 2006 году сдано на 15 процентов больше жилья, чем в 2005-м. Не менее впечатляют итоги истекшего полугодия. Вместе с тем, по экспертным оценкам, до 90 процентов ввода достается всего 14 процентам высокообеспеченных семей.
Бесплатная приватизация, а затем увеличение коммерческой застройки последних лет породили иллюзию, что государство решило всех сделать собственниками жилья. Однако не каждому дано вырастить дерево, воспитать сына и построить дом. В некоторых региональных центрах тем не менее практически свернуто возведение социального жилья. Более того, отставание с разработкой схем территориального планирования делает по закону как массовое жилищное, так и строительство вообще весьма проблематичным во многих местах.
По расчетам, если с 2015 года Россия будет вводить не менее квадратного метра на душу населения, а это более 140 миллионов квадратных метров в год - к 2025 году прирастим еще 2 миллиарда "квадратов", то среднестатистический российский гражданин будет обеспечен как минимум 40 квадратными метрами общей площади. Не хуже, чем у других.Только это относится к приобретению жилья в собственность или коммерческому найму. Что касается социального найма, то получается не менее 18 квадратных метров на одного.
Разработчики стратегии постарались определить критерий доступности как время, в течение которого семья в состоянии улучшить свои жилищные условия. По всему выходит - 3 года. Это после десятков лет ожидания для нашего и предыдущего поколений.Доступность ипотеки "стратеги" определяют ежемесячными платежами, не превышающими 40 процентов от дохода семьи.
Автор: Александр Жеглов
Роман известного адвоката Павла Астахова "Рейдер" стал поводом для прокурорской проверки. Начальник Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД Москвы Иван Глухов попросил столичного прокурора Юрия Семина возбудить уголовное дело в отношении адвоката Астахова и руководства ООО "Издательство 'Эксмо'", выпустившего книгу. Генерал Глухов посчитал роман "злонамеренной" клеветой, "порочащей репутацию всей правоохранительной системы РФ".
В обращении к прокурору Москвы Семину генерал-майор юстиции Глухов просит возбудить в отношении Павла Астахова и руководства "Эксмо" уголовное дело сразу по двум статья УК РФ: 129-й ("Клевета") и 298-й ("Клевета в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание"). "Большой негативный общественный резонанс среди сотрудников ГСУ при ГУВД Москвы вызвала публикация ООО 'Издательство "Эксмо"' так называемого адвокатского романа Павла Астахова 'Рейдер', - отмечает генерал Глухов. - Данное издание содержит многочисленные оскорбительные и клеветнические измышления о деятельности и сотрудниках ГСУ и ложные сведения, порочащие честь и достоинство офицеров ГСУ, а также и репутацию всей правоохранительной системы РФ".
Роман Павла Астахова "Рейдер" был издан в марте этого года общим тиражом 25 100 экземпляров. Предполагаемые сборы - 4 млн 392 тыс. руб. Это история о том, как главный герой произведения бизнесмен Петр Спирский с помощью рейдерской атаки пытается захватить в несуществующем городе Тригорске некое оборонное НИИ "Микроточмаш". Рейдерскому захвату противостоит молодой адвокат Артем Павлов.
Особое неудовольствие генерала Глухова вызвали два места в романе. На 5-й странице, где автор повествует: "Уютные пятничные вечера в почете не только у мирных граждан. Именно в пятницу вечером чаще всего арестовывают и задерживают подозреваемых по громким делам. Именно в пятницу приглашают на допрос тех, кто особо рьяно отстаивает свои права. И именно в эти часы, полные расслабляющей надежды на отдых, приходят с обыском 'врасплох' к строптивым свидетелям, чей статус тут же меняется, а свобода ограничивается. Немудрено, что именно пятница традиционно и заслуженно называется у нас Днем следственных работников". А также 14-я и 15-я страницы, где главный герой романа рейдер Петр Спирский высказывает свое сожаления о том, что к очередному своему захвату ему не удалось привлечь следователей ГСУ: "Обычно для подобной работы Петр Петрович нанимал ребят из Главного следственного управления, прозванного в предпринимательской среде ГэСэУ. За вполне умеренную плату они могли завести уголовное дело, провести обыски и совершенно разрушить всю систему защиты компании-жертвы. Причем нанять этих молодых, активных и жадных до денег парней можно было и для решения вопросов с иногородними 'клиентами'... Между Петей и гэсэушниками сложились настолько прочные отношения заказчика и исполнителей, что никто из ГэСэУ уже давно не задавал ему никаких вопросов".
По словам помощника прокурора Москвы Валентины Титовой, по заявлению начальника ГСУ начата проверка. Ее проводят следователи Коптевской межрайонной прокуратуры столицы. По мнению самого Павла Астахова, "требование возбудить уголовное дело по художественному роману - это верх абсурда". "Конечно, этот роман частично основан на моей профессиональной деятельности. За годы адвокатской практики у меня накопилось много материала о реальных событиях, который и вылился в эту книгу. Но прежде всего 'Рейдер' - это художественное произведение, написанное в форме вымышленной истории, и сотрудники правоохранительных органов упоминаются там либо с искаженными фамилиями, либо вообще без фамилий", - сказал он.
Автор: Петр Гельтищев
По опубликованным вчера данным исследования, проведенного аналитическим агентством PM Group, российские системы электронной торговли показали себя более эффективными, чем их западные аналоги. Такого же мнения придерживается и большинство отечественных экспертов сетевого рынка. Другое дело, что эффективность электронных продаж не надо путать с их объемами. Здесь мы находимся в седьмом мировом десятке, уступая даже Белоруссии.
Исследование электронного сегмента мировой коммерции показало, что отечественные сетевые торговые системы приносят на 7–10% больше отдачи, чем интернет-площадки в Евросоюзе и Америке. Специалисты связывают это с тем, что благоприятный климат для развития этой отрасли создается в первую очередь государством. Как отмечают эксперты, в России правовая база в этой сфере прописана очень четко и даже обязывает органы власти использовать электронные площадки для закупки необходимых ведомствам товаров и услуг.
«Отставание» Запада на этом поприще специалисты объясняют тем, что там для госзакупок существуют специальные торги, организуемые по специально прописанным процедурам. Тем не менее, отмечают эксперты, будущее все равно за электроникой. Использование онлайн-торговли положительно влияет на стоимость товаров и услуг. Так, дисконт на российских интернет-биржах порой достигает 11%, в то время как на европейском рынке электронной торговли этот показатель не превышает 8%.
В этой отрасли есть такое понятие, как «коэффициент покупаемости», то есть количество сделавших покупку из общего числа посетителей сайта. В нашей стране он составляет 5–6%, в то время как в Европе едва достигает 4%. Сравнивать с зарубежными обороты российских платежных систем, таких, как Webmoney, MoneyMail и Яндекс Деньги, сложно, но можно. Наши сограждане только за прошлый год произвели через них различных выплат на 7 млрд. долларов. Могло бы быть и больше, если бы было проще платить за покупки. По словам исполнительного директора Национальной ассоциации участников рынка электронной торговли (НАУЭТ) Антона Никольского, на Западе гораздо более популярно производить оплату товаров и услуг через пластиковую карточку. В этом случае деньги списываются с банковского счета, а не с виртуального интернет-кошелька, который по большому счету и не нужен. У нас пластик, к сожалению, не принимается даже в каждом не виртуальном, а вполне реальном магазине.
Поэтому по обороту интернет-коммерции РФ сильно уступает не только Западу, но и Востоку. Так, Всемирный банк ставит Россию по уровню развития электронной торговли на 62-е место. В этом рейтинге нас опередила даже Белоруссия.
Центробанк считает маловероятным номинальное укрепление рубля к бивалютной корзине до конца года. Как напомнил вчера первый зампред Банка России Алексей Улюкаев, ЦБР 9 августа снизил нижнюю границу поддержки бивалютной корзины на 15 копеек, что обеспечивает укрепление номинального рубля к корзине валют примерно на 0,6% . «Дальнейшее укрепление крайне маловероятно», – добавил Улюкаев. Это связано как с необходимостью поддержания конкурентоспособности российских производителей, так и с тем, что быстрый рост импорта, который за последние полгода сохраняется на уровне 40%, приводит к быстрому сокращению положительного сальдо текущего счета платежного баланса. Поэтому в среднесрочной перспективе не исключается вероятность ослабления курса рубля относительно бивалютной корзины. Правда, «в условиях такого большого объема золотовалютных резервов мы не допустим никакого резкого ослабления рубля», – заверил чиновник.
Повышение ставки LIBOR затронет большинство российских банков, рассуждает Игорь Дуда, зампред правления Собинбанка, который более года назад перестал выдавать ипотеку без справки 2-НДФЛ. Если кризис в США усугубится, банки могут повысить ставки по ипотеке в долларах, полагает Дуда. Это возможно в случае ухудшения мировой конъюнктуры, соглашается директор управления стратегического планирования Сбербанка Дмитрий Тарасов. Собственную кредитную политику Сбербанк не комментирует. В первую очередь повысят ставки банки, работающие с непроверенными заемщиками, считает Зибарев.
Удачного дня!