Началось благоустройство территории первой очереди 3-го Заречного микрорайона.

Строительство первой очереди ЖК «На Муравленко» выходит на финишную прямую – начинаются работы по благоустройству территории комплекса. Напомним, что в декабре планируется закончить строительством первый жилой квартал, расположенный по ул. Муравленко. В соответствии с фирменной концепцией «Комфортный дом», жильё должно сдаваться целыми кварталами, дабы избавить новосёлов от проживания на стройплощадке. Такой подход предъявляет особенно высокие требования к уровню организации работ, согласованности действий всех подразделений компании. Не случайно электрики и сантехники начинали монтаж внутридомовых коммуникаций ещё до того, как завершилась кладка последних этажей, а лифты и деревянные окна фирмы «Кедр» были установлены ещё полгода назад. Благодаря этому работа не останавливается ни на час, а здания растут прямо на глазах.
И вот новое сообщение со стройплощадки в 3-м Заречном – 18 июля начались работы по благоустройству первой очереди. Что именно планируется сделать? Какая территория будет охвачена благоустройством? Какие сроки установлены застройщиком для выполнения работ? С этими и другими вопросами мы обратились к Сергею Геннадьевичу Синельникову, главному инженеру СК «Партнёр».
- С 18 июля ведутся работы по благоустройству первой очереди строительства в ЖК «На Муравленко». Начинаем с территории, прилегающей к фасадам домов, в августе переместимся на дворовые площадки. За это время мы должны уложить бордюрный камень, подготовить к асфальтированию проезды для машин и пешеходные дорожки. Затем нас сменят наши субподрядчики, которые займутся озеленением территории и установкой малых архитектурных форм – скамеек, качелей, оборудованием детских площадок и т.д. Это профессиональные компании, специализирующиеся именно на благоустройстве. В высоком качестве работы наших партнёров мы уже убедились на наших предыдущих объектах – ТЦ «Зелёный Берег», жилых домах по ул. Малыгина и др.
Очень важно, что все внешние коммуникации уже проложены, и больше земляных работ на прилегающей территории производиться не будет. Завершается демонтаж башенного крана между ГП-2 и ГП-3, который переместится на вторую очередь строительства. В ближайшее время стройплощадку покинет вся тяжёлая техника и строители полностью сосредоточатся на отделочных работах. Благодаря этому мы уверены в том, что созданная нами комфортная среда не будет нарушена.
В конце августа планируется убрать ограждения на первой очереди строительства, а в сентябре завершится асфальтирование и будущие жильцы смогут в полной мере оценить нашу работу, прогулявшись по своему кварталу. Некоторое время сохранится лишь ограда вокруг ГП-4, где к концу года также предполагается закончить основные работы и перейти к отделке. Одновременно будет благоустроена вся прилегающая территория, включая проезды и пешеходные дорожки, ведущие к жилому комплексу. Тогда же начнутся работы по благоустройству второй очереди строительства – ГП-7, 8, 11.
Работа на стройке идёт полным ходом, без праздников и выходных. Первая смена выходит на работу в 8 утра, последняя покидает стройку в 1 час ночи. У нас есть жёсткий график, который мы должны выдержать, и красивый проект, который мы должны претворить в жизнь. Недавно вышел фильм про 3-й Заречный, показывающий каким будет этот район в недалёком будущем. Выглядит очень привлекательно, причём не только сами дома, но и прилегающая территория. Тем более что я-то точно знаю -именно так всё и будет. А тем, кто ещё сомневается, отвечаю просто: приходите осенью – сами всё увидите.