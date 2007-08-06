Началось благоустройство территории первой очереди 3-го Заречного микрорайона.

Работа на стройке идёт полным ходом, без праздников и выходных. Первая смена выходит на работу в 8 утра, последняя покидает стройку в 1 час ночи. У нас есть жёсткий график, который мы должны выдержать, и красивый проект, который мы должны претворить в жизнь. Недавно вышел фильм про 3-й Заречный, показывающий каким будет этот район в недалёком будущем. Выглядит очень привлекательно, причём не только сами дома, но и прилегающая территория. Тем более что я-то точно знаю -именно так всё и будет. А тем, кто ещё сомневается, отвечаю просто: приходите осенью – сами всё увидите.