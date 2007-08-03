Регистрация – просто и удобно

- исследование под таким девизом начинает в августе Управление Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.
Цель акции - определить мнение граждан о качестве услуг, предоставляемых при регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Опрос проводится согласно одному из шести административных регламентов, утвержденных приказами Министерства юстиции Российской Федерации.
Исследование будет проводиться весь месяц несколькими способами.
• Например, по телефонам. Специалисты службы каждый четверг с 9.00 до 13.00 часов, по телефонам в Тюмени (3452) 43-28-53, 43-26-18 готовы задать вам 10 вопросов и зафиксировать ответы.
• Третий вариант – вопросы опубликованы в большинстве средств массовой информации. Их можно вырезать и направить по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. М. Горького,74, с пометкой «Опрос».
• Четвертый вариант – вопросы можно получить в секретариате Управления, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького,74, кабинет 207.
Сегодня в Управлении делается всё, чтобы процесс государственной регистрации прав на недвижимое имущество проходил быстро и качественно. Данная акция поможет специалистам Управления беспристрастно взглянуть на свою работу, понять, как её оценивают жители региона и вместе с тюменцами сделать так, чтобы процесс регистрации прав собственности на недвижимое имущество стал максимально простым и удобным.
Итоги анкетирования будут обнародованы в сентябре. Тогда же стартует исследование, посвященное изучению мнения граждан о качестве государственных услуг, предоставляемых в соответствии с иными административными регламентами.