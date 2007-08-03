Регистрация – просто и удобно

Сегодня в Управлении делается всё, чтобы процесс государственной регистрации прав на недвижимое имущество проходил быстро и качественно. Данная акция поможет специалистам Управления беспристрастно взглянуть на свою работу, понять, как её оценивают жители региона и вместе с тюменцами сделать так, чтобы процесс регистрации прав собственности на недвижимое имущество стал максимально простым и удобным.