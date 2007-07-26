«Эксклюзив»: вчера, сегодня, завтра

Немного истории
Чтобы не мудрствовать лукаво об истории возникновения эксклюзивных продаж в Тюмени, я беру первую подшивку издания – «КВ» в формате А4, черно-белый информационно-аналитический ежедневник за 1994 год. В №6 за 14 октября встречаю рекламный модуль следующего содержания: «Фирма «Технополис» заключает договоры на эксклюзивное право продажи Вашей квартиры».
Фактически с момента формирования рынка недвижимости каждый уважающий себя маклер понял «цену» решения квартирного вопроса и сделал соответствующие выводы: работать только по договору, а еще лучше - по эксклюзивному! Об эксклюзиве и его преимуществах рассуждают руководители тюменских агентств недвижимости.
Генеральный директор ЗАО «Тюменская недвижимость» Анатолий ХОЛОША:
«Само понятие «эксклюзива» тесно связано с началом риэлтерской деятельности в регионе. В мае 1994 года была создана Ассоциация риэлтеров Тюмени. И уже тогда одна из основных задач, реализуемых в ходе деятельности ассоциации, сводилась к тому, чтобы «создать единое информационное поле и не дублировать деятельность друг друга». Учитывая все возрастающую конкуренцию на рынке недвижимости, эксклюзивный договор стал принципиальным условием рентабельного функционирования компании. Осознав преимущества работы в положении «единственный риэлтер по объекту», участники рынка стали стремиться к такой форме работы с клиентами. И если в девяностые годы реализации «эксклюзива» не всегда способствовала существовавшая культура работы в данной сфере бизнеса, то теперь эксклюзив прочно вошел в арсенал риэлтерских компаний. Выработанный за эти годы риэлтерским сообществом механизм агентской работы по эксклюзиву дает возможность компаниям оказывать качественную услугу.
Если констатировать те преимущества, что получает клиент при подписании эксклюзива,
то в первую очередь стоит отметить тот факт, что вместе с сотрудничеством на договорной партнерской основе, выстраиваются равноправные взаимоотношения участников рынка со строгим соблюдением ответственности сторон друг перед другом. Кроме этого эксклюзивный договор обеспечивает стабильность в введении работы агентом, что особенно важно при выстраивании цепочек сделок.
Говоря о человеческом факторе при подписании «эксклюзива», имеет смысл выделить для клиента-продавца такой момент: помимо экономии времени ( в договоре-«эксклюзиве» указываются сроки продажи), на просмотр объекта недвижимости к человеку приходят только от имени агента, ведущего эксклюзивную продажу, что существенно сокращает риски продавца в плане его личной безопасности. В противном случае, когда квартира выставлена на продажу во все агентства города, на просмотр идут все подряд, и ни одно агентство не возьмет на себя ответственность в случае обнаружения кражи вещей и так далее.
Разумеется, работа по эксклюзиву дает весомые преимущества в обеспечении жизнедеятельности агентства, начиная от планирования рекламных затрат и заканчивая выстраиванием стратегического плана развития компании.
Эксклюзивные продажи (покупки) – залог стабильности компании и уверенной позиции на рынке риэлтерских услуг.
Учитывая, что эксклюзивный договор входит в число факторов, стимулирующих цивилизованное развитие рынка недвижимости, можно сделать вывод, что тюменский рынок движется в верном направлении. А массовый переход на работу по эксклюзиву не только укрепит достигнутые в этом направлении результаты, но также приведет к цивилизованным отношениям на уровне клиент-агентство».
Директор АН «Жилищная инициатива» Александр Русляков:
«Наша компания с первого дня работы на тюменском рынке недвижимости поставила себе цель – работать именно с эксклюзивами, так как это тот оптимальный вариант, который в равной степени защищает и права продавца/покупателя, и права агента по недвижимости.
Как руководитель агентства, я хочу донести до читательской аудитории: самый оптимальный вариант продажи/покупки квартиры – при подписании эксклюзивного договора. При этом помимо документально закрепленных отношений большую роль играет личное доверие к агентству и к агенту в частности. Настоящий эксклюзив можно сформулировать так: все вопросы по реализации квартиры к моему агенту.
Конечно, есть категория населения, которая стремится при продаже дать объявление в максимальное количество агентств, надеясь, что сделка пройдет быстрей и успешней. Но с позиции человека, который не первый год работает в этом бизнесе, хочу заметить: от ста агентств - сто клиентов не появится. Лучше работать с конкретным агентом. Это не только проще, но и надежней и спокойней: из квартиры не создается проходной двор.
Преимущества агента при работе по эксклюзиву заключаются в том, что он может работать спокойно, образно выражаясь, с открытым забралом, не переживая, что объект «уведут» конкуренты. Перед агентом раскрывается очень широкое поле деятельности, в том числе и рекламное. Он может открыто позиционировать объект.
В принципе, в настоящее время эксклюзивный договор это самый надежный вариант работы, дающий компании стабильное существование, актуальность и востребованность на рынке недвижимости».
«Эксклюзив – это наше будущее, только в этом направлении стоит развиваться компаниям, работающим на тюменском рынке.
Лично я всегда, говоря об эксклюзивном договоре, выделяю пять плюсов – пять преимуществ.
Два плюса для покупателя:
Если документы делали агенты, клиент может быть спокоен относительно юридической чистоты сделки. И, что не менее важно, он может свободно выбирать квартиру, зная, что его предупредят, если квартирой, которую он выбрал, но пока не принял окончательного решения, заинтересовались другие покупатели. При стандартном договоре оказания риэлтерских услуг при купле/продаже недвижимого имущества агент не имеет возможности получить своевременную и достоверную информацию о предстоящих сделках, и следовательно предупредить своего клиента. Поэтому нередко понравившийся вариант ускользает прямо из рук к более расторопному покупателю. А когда подписан эксклюзив, агент не просто курирует просмотренные и одобренные клиентом варианты квартир, но ставит в известность клиента, если квартирой заинтересовался кто-то другой.
Два плюса для продавца:
Вместе с подписанием эксклюзивного договора на продажу жилой недвижимости, клиент подписывает и доверенность на подготовку агентством полного пакета документов, а это, согласитесь, весомое преимущество. Помимо того, что твою квартиру продвигают на рынке с большей активностью, дают хорошую рекламу, плюс ко всему еще и снимают все заботы по сбору бумаг.
Еще один плюс - максимально выгодная цена, рекомендуемая профессионалом.
Для агентства при эксклюзиве самый главный плюс - спокойная и уверенная работа, выполняя которую агентство стабильно получает гарантированную прибыль, что вдохновляет сотрудников на качественную работу и более внимательное отношение к клиентам».
Директор АН «Антей» Анна Казека:
«Подписывая эксклюзивный договор, клиент получает гарантию безопасности и надежности проводимой операции с недвижимостью. В нашем агентстве мы не просто гарантируем юридическую чистоту сделки, но сопровождаем клиента вплоть до получения документов о праве собственности.
Для самих агентов такая работа - колоссальная практическая школа: эксклюзивный договор требует индивидуального подхода к клиенту. Покупка/продажа квартиры для рядового тюменца, который меняет жилье не более трех-пяти раз в жизни, это, безусловно, стресс. И в этом случае задача агента, работающего по эксклюзиву, создать максимально благоприятную для клиента обстановку. Так, например, одному клиенту хочется досконально знать, какая работа ведется по подписанному договору, а другой нацелен на достижение поставленной цели в короткие сроки, и не заинтересован в том, чтобы тратить время на прослушивание отчетов агента. Но в том и в другом случае индивидуальный подход будет соблюден и каждый из клиентов получит такую форму работы с агентом, какая будет для него более комфортна.
В награду за долготерпение, тактичность и профессионализм, агент имеет гарантированное вознаграждение.
Агентство же помимо заработка получает хорошую репутацию. Довольный клиент – приводит в агентство еще как минимум трех, плюс ко всему рассказывает всем знакомым о том, как ему повезло, как с ним работали в агентстве. А это стоит дорогого».
«Клиенту, продавцу в частности, эксклюзив дает уверенность, что его квартирой занимаются серьезно: это и доверенность на сбор документов, и реклама, и юридическое сопровождение. Эксклюзивы идут чаще от клиентов, которые обращаются по рекомендации.
Риэлтеру работа по эксклюзивному договору дает практически 100%гарантию заработка, уверенность во взгляде, повышение профессионализма. С таким агентом приятно общаться и работать. Если квартира выставлена без эксклюзива, агент не заинтересован в ее реализации. Отсюда вытекают такие последствия, как неточности в описании объекта, порой приводящие к серьезным недоразумениям: запрашиваешь информацию по однокомнатной квартире, а при просмотре выясняется, что она двухкомнатная. А эксклюзив исключает такие промахи. Агент, работающий с квартирой по эксклюзивному договору, знает все до мелочей. Эксклюзив – это то, к чему надо стремиться.
Говоря о том, что дает эксклюзив агентству, вспоминаются слова вице-президента РГР Константина Апрелева: «Есть эксклюзивы – есть деньги!» Соответственно, чем больше эксклюзивов, тем больше успех агентства.
Благодаря эксклюзиву влияешь на продавцов. И квартира выставляется на продажу конкурентная по цене. При индивидуальном подходе чаще всего клиент прислушивается к советам/рекомендациям своего агента».
«Можно долго и правильно рассуждать о преимуществах работы по эксклюзивному договору. А рассуждая важно понимать, что эксклюзив на тюменском рынке недвижимости - дело нужное, но общее. И здесь большую роль играет работа команды. Совершенствовать работу по эксклюзиву в одиночку невозможно.
Если каждое агентство возьмет за правило подписывать эксклюзивный договор, то в плане цивилизации рынка мы продвинемся на несколько ступеней вперед.
Когда квартира продается без подписания эксклюзива, она зачастую предлагается сразу во всех агентствах города. В результате чего агенты бегают толпой, надеясь на удачу. Самое грустное в такой ситуации, что квартира может не достаться никому: клиент без объяснения причины просто снимет ее с продажи оттого, что к нему в гости приходят толпы незнакомых людей с целью просмотра.
Актуальность данного вопроса, его остроту подогревает постоянно меняющаяся ситуация на рынке. Сократившееся по сравнению с концом прошлого года количество продаж порой заставляет агентов бежать за любой квартирой, позабыв о правилах цивилизованной работы.
Поэтому, говоря об эксклюзиве, хочется сказать не только о преимуществах клиента (Если работать с профессионалами – получаешь только плюсы от сотрудничества!), но и о том, как важен процесс для самих участников рынка. Агентство вместе с эксклюзивом получает стабильность. Поэтому от лица президента НП «ОРТ» мне хочется пожелать всем агентствам, входящим в партнерство, ассоциированным членам, а также тем, кто планирует вступить в объединение плодотворной работы в этом направлении и как можно больше эксклюзивных договоров».
Эксклюзивный договор… Истина, на которой держится риэлтерский бизнес. Пусть эта истина стара как мир, без нее сложно себе представить нормальную работу риэлтерской компании. И время здесь отнюдь не показатель застоя. К слову, таблицей Дмитрия Менделеева химики всего мира пользуются уже более двух веков, и это изобретение русского ученого не утратило всей актуальности, а только дополняется год от года новыми элементами. Так и эксклюзивный разговор: по мере развития рынка становится все более совершенным. А совершенству, как известно, нет предела.
Е.КРЮЧКОВА