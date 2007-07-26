«Эксклюзив»: вчера, сегодня, завтра

Для самих агентов такая работа - колоссальная практическая школа: эксклюзивный договор требует индивидуального подхода к клиенту. Покупка/продажа квартиры для рядового тюменца, который меняет жилье не более трех-пяти раз в жизни, это, безусловно, стресс. И в этом случае задача агента, работающего по эксклюзиву, создать максимально благоприятную для клиента обстановку. Так, например, одному клиенту хочется досконально знать, какая работа ведется по подписанному договору, а другой нацелен на достижение поставленной цели в короткие сроки, и не заинтересован в том, чтобы тратить время на прослушивание отчетов агента. Но в том и в другом случае индивидуальный подход будет соблюден и каждый из клиентов получит такую форму работы с агентом, какая будет для него более комфортна.