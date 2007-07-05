Финансовая грамота.

- Да, такой вариант решения «квартирного вопроса» возможен, но при условии, что в регионе вашей постоянной регистрации есть филиал нашего банка. В этом филиале будет рассмотрена ваша ипотечная заявка, и при положительном ответе, уже здесь, в Тюмени, вы сможете получить ипотечный заем.