В прошлом номере приложения «Финансист» мы начали публикацию материалов в рамках рубрики «Финансовая грамота», цель которой - максимально доступно и профессионально ответить на финансовые вопросы граждан. «Финансовый ликбез» в рамках газеты продолжается и сегодня в роли консультанта выступает начальник отдела розничного бизнеса Западно-Сибирского филиала ОАО «АК БАРС» банк» Гульнара Брейво.
- Можно ли взять ипотеку на квартиру в Тюмени при наличии прописки в другом городе?
- Да, такой вариант решения «квартирного вопроса» возможен, но при условии, что в регионе вашей постоянной регистрации есть филиал нашего банка. В этом филиале будет рассмотрена ваша ипотечная заявка, и при положительном ответе, уже здесь, в Тюмени, вы сможете получить ипотечный заем.
- Стоимость квартиры дешевле на стадии застройки дома. Выдаете ли вы ипотеку на долевое участие?
- Разумеется, такой вариант кредитования возможен, если выбранный вами застройщик располагает необходимой разрешительной документацией на ведение строительства. К тому же теперь процедура кредитования на долевое участие стала значительно проще. Банки и застройщики заключают договоры о сотрудничестве, что в свою очередь избавляет клиента от излишней суеты и сбора дополнительной документации по застройщику. Обращайтесь, постараемся помочь.
- Многие продавцы квартир желают получить хотя бы часть средств от сделки в день подписания договора. Что делать, если мы берем квартиру по ипотеке?
- Возможность решения о выдаче средств в день подписания договора оговаривается во внутренних документах банка и зависит от политики финансового учреждения. поэтому могу сказать только за наш банк: в такой ситуации мы выдаем средства в день подписания договора.
В следующем номере мы продолжим консультировать наших читателей по ипотечному кредитованию и напоминаем, что свои вопросы можно задать по электронной почте на адрес редакции приложения [email protected] или отправить sms-сообщение на тел.: 8-905-823-0655.