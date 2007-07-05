Актуальная тема: О новых технологиях и старых нормативах

- Тема, заявленная на «круглый стол», очень актуальна, потому что старая система нормирования уходит и должна замениться новыми нормативами. Эта работа должна была вестись уже давно, и порядка двухсот нормативов необходимо разработать. Я считаю, что в этом вопросе «проваливаются» основные заказчики – это администрация, потому что на разработку ТСНов должны выделяться деньги, должен быть государственный заказ. И новые нормативы необходимо в ускоренном темпе принимать, потому что при их отсутствии нам будет очень сложно работать в ВТО.