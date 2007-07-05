Актуальная тема: О новых технологиях и старых нормативах

29 июня город Тобольск праздновал свое 420-летие. Дата, безусловно, знаменательная и требующая того, чтобы ее отмечали на самом высоком уровне. Соответственно, на юбилейные торжества в духовную столицу Сибири отбыли и руководящие работники областных структур, и представители Тюменской областной Думы… По этой причине, круглый стол «Новые строительные технологии – старые СНиПы. Целесообразность создания территориальной нормативной базы» никак не мог состояться, поскольку проблема эта общая, и решать ее нужно сообща.
Встреча переносится, но уверяем вас, - не надолго. Приблизительно на месяц. Поскольку все потенциальные участники дискуссии солидарны в том, что «промедление смерти подобно» в вопросе технических регламентов строительной отрасли.
В прошлом номере «КВ» уже прозвучало несколько компетентных мнений «по поводу» и, чтобы тема не «затерлась» в результате праздников и грядущих перестановок во властных структурах города и области, мы регулярно будем печатать на страницах еженедельника мнения заинтересованных сторон. Сегодня свою точку зрения высказывают проектировщики, конструкторы, изыскатели…
Сергей ЛЕСКОВ, генеральный директор ООО «Геопроект»:
- Тема, заявленная на «круглый стол», очень актуальна, потому что старая система нормирования уходит и должна замениться новыми нормативами. Эта работа должна была вестись уже давно, и порядка двухсот нормативов необходимо разработать. Я считаю, что в этом вопросе «проваливаются» основные заказчики – это администрация, потому что на разработку ТСНов должны выделяться деньги, должен быть государственный заказ. И новые нормативы необходимо в ускоренном темпе принимать, потому что при их отсутствии нам будет очень сложно работать в ВТО.
Сергей УПОРОВ, главный конструктор ОАО «ГРАДЪ»:
- Проблема поставлена правильно. Нам требуются территориальные нормы. В первую очередь должны быть разработаны нормы по теплотехнике, по надежности стен, по пожарной безопасности. А потом уже и остальные подтянутся.
Леонид ГОФМАН, начальник Управления гражданского проектирования ОАО «ТДСК»:
- Разрабатывать территориальную нормативную базу крайне необходимо и целесообразно. Мне не нужно вам объяснять, сколько происходит заторов в нашей работе из-за СНиПов – между проектировщиками и строителями, с госэкспертизой – везде, на каждом шагу. Чуть отступишь от СНиПа – все, поступил неправильно, переделывай… Вопросов много и не только по нормам, но и по новому Градостроительному кодексу в целом, в который многое перешло из старого в худшем варианте.
Николай СТАИН, генеральный директор ЗАО «ТюменьПНИИИС»:
- Любой специалист в своей работе должен ориентироваться на какие-то нормативы: правильно он сделал – неправильно. Во всем должны быть оговорены правила игры. Мы должны работать с экспертными службами по каким-то единым правилам. Если их не будет, и каждая служба начнет требовать что-то свое – мы запутаемся, не будем знать, куда двигаться. Нормативная база должна быть обязательно.
Кроме того, у каждого региона своя специфика, свои климатические условия, следовательно, у каждого региона должны быть свои нормативные данные, а не общие для всей страны.
Блиц-опрос проводила Е.РЫНДИНА
P.S.: «КВ» приглашает к разговору всех заинтересованных в теме – застройщиков, проектировщиков, архитекторов и, конечно же, чиновников, ответственных за градостроительное развитие Тюмени и области, а также – депутатов, от которых в значительной степени зависит насколько скоро мы расширим «правовое поле» в рамках субъекта федерации.
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