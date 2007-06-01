«КВ» - в помощь!»: район Студгородка

В рамках проекта «КВ» - в помощь!» мы побываем в восьмом избирательном округе, в районе Студгородка. Практически весь жилищный фонд находится на обслуживании около десятка организаций, предоставляющий жилищно-коммунальные услуги.
Депутатом данного округа является Н.Г.ЕГОРОВ. Он принимает по средам с 15 до 18 ч. по ул. Одесской, 14.
О ценах на жилье и планировках квартир в этом уголке Тюмени расскажет исполнительный директор «Управления по обмену и продаже недвижимости» И.Е.ЖУКОВ
На просторах старого района…
Сегодня старый район ул. Жигулевской и прилегающие к ней деревянные окраины улиц Холодильной и Промышленной выглядят не очень презентабельно: разбитые проезды, невысокие дома с облупленными подъездами, протекающими крышами, подтопленными или затопленными подвалами, и, потерявшие всякую привлекательность, дворы. Картина «надвигающейся старости» усугубляется зарисовками почерневших от времени домишек частного сектора и разливными лужами под ногами.
Застройка района велась таким образом, что дома разбросаны по окрестностям, а дворы простираются вдаль за пределы конкретного жилого здания. Обилие открытого пространства позволяет ветрам гулять по местности, поэтому здесь практически всегда свежо независимо от времени года.
Кое-где взгляд натыкается на строительные площадки. Их не так много, и строить здесь пытаются по видимости те, в ком жива надежда на то, что многоэтажки украсят этот забытый уголок Тюмени и сделают его привлекательным для потенциальных покупателей жилья. Может быть, благодаря новостройкам, район, в котором есть такая чудная улица под названием Жигулевская, переживет вторую молодость и станет еще одним современным кварталом города.
С рассказом о планировке квартир и ценах на жилье в районе улиц Холодильной-Жигулевской-Мельникайте выступает исполнительный директор «Управления по обмену и продаже недвижимости» Игорь Евгеньевич ЖУКОВ:
- Район, о котором сегодня пойдет речь, многие тюменцы знают как «Студгородок». Первые благоустроенные дома здесь появились еще в пятидесятые годы прошлого века – это так называемые «сталинки» (ул. Жигулевская, 4, 6, 8). В квартирах высокие потолки, но комнаты смежные и кухни маленькие, чуть более 6,6 кв. метров. Общая площадь 1-комн. квартиры составляет 33 кв. метра, 2-комн. – 48 кв. метров, 3-комн. – 54 кв. метра.
Позднее в этом районе стали возводиться кирпичные «хрущевки» (ул. Жигулевкая, 1, 2). Общая площадь 1-комн. квартиры в «хрущевках» равна 30-33 кв. метра, 2-комн. – 40-44 кв. метра, 3-комн. – 54-56 кв. метров.
В каждой квартире, за исключением нижнего этажа, находятся маленькие балкончики, кухни, как и в предыдущей серии, небольшие – 5,5-6 кв. метров. Под окном на кухне есть холодный шкаф, плиты – газовые. Комнаты в двух- и трехкомнатных квартирах смежные. В одних «хрущевках» вход в ванную комнату расположен на кухне, а в других – санузел совмещенный, и выход из него находится в коридоре. На сегодняшний день средняя цена 1-комн. «хрущевки» варьируется от 1700 до 1800 тыс. рублей, 2-комн. – 1900-2000 тыс. рублей, 3-комн. – 2200-2300 тыс. рублей.
Квартиры в так называемых «брежневках» по ул. Минской, 5а, Курской, 2 напоминают «хрущевки», но в двух- и трехкомнатных квартирах комнаты могут быть как изолированными, так и смежными. В «брежневках» на кухне установлены электрические плиты, а не газовые, как в «хрущевках». По стоимости квартиры в «брежневках» и «сталинках» на 100-150 тыс. рублей дороже, чем в «хрущевках».
Помимо старого жилищного фонда здесь находятся дома 86 серии (ул. Промышленная, 16, ул. Холодильная, 13а, ул. Мельникайте, 46а). Они построены 10-15 лет назад. Когда-то планировка квартир в кирпичных девятиэтажках считалась улучшенной. Сегодня понятия о комфортном жилье изменились, но квартиры 86 серии по-прежнему любимы покупателями недвижимости. Они больше, чем «хрущевки» и «брежневки», с изолированными комнатами и просторной лоджией около 6 кв. метров. Общая площадь 1-комн. квартиры 86 серии равна 33-35 кв. метров, 2-комн. – 49-52 кв. метров, 3-комн. – 64-67 кв. метров, 4-комн. - 70-74 кв. метра. Кухня – 8,5 кв. метра. Соответственно стоимость 1-комн. квартир 86 серии составляет 2400 тыс. рублей, 2-комн. –2700 тыс. рублей, 3-комн. –3000 тыс. рублей.
Сейчас в районе Студгородка возводятся новые дома, средняя цена квартир в них от 40 до 50 тыс. рублей за один квадратный метр. Стоимость складывается из ряда факторов - срока сдачи дома в эксплуатацию, этажности, площади жилья и т.д.
Несмотря на то, что этот район достаточно старый, инфраструктура здесь развита недостаточно: несколько небольших магазинов, детский сад №75 и гаражные кооперативы. В результате большую часть товаров приходится приобретать на рынке, расположенном на пересечении улиц Харьковской и Мельникайте. Там же находятся и остановки, с которых можно уехать практически в любую точку Тюмени. На близлежащей остановке «Студгородок» останавливается только автобус №54 и маршрутные такси, идущие из Заречной части города.
Если вам необходимо продать или приобрести жилье, то обращайтесь в «Управление по обмену и продаже недвижимости». Наши специалисты помогут вам найти оптимальный вариант квартиры и оформят сопроводительные документы для совершения любой сделки с недвижимостью.
29.05.2007