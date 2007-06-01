«КВ» - в помощь!»: район Студгородка

Кое-где взгляд натыкается на строительные площадки. Их не так много, и строить здесь пытаются по видимости те, в ком жива надежда на то, что многоэтажки украсят этот забытый уголок Тюмени и сделают его привлекательным для потенциальных покупателей жилья. Может быть, благодаря новостройкам, район, в котором есть такая чудная улица под названием Жигулевская, переживет вторую молодость и станет еще одним современным кварталом города.