Подарите детям радость!

У меня на полке среди книг до сих пор живет плюшевый Микки Маус – подарок за участие в детском конкурсе. И эта игрушка дорога не потому, что я стала одной из «мисс», не потому, что диснеевский мышонок был действительно редкостью в деревне, а потому, что был праздник, была радость. И когда в жизни все переворачивается с ног на голову, я вспоминаю об этом мышонке, о счастливом миге награждения, о том, что я (не взирая на день сегодняшний) – коронованная принцесса. Вспоминаю детство и иду дальше по взрослой жизни. С гордо поднятой головой…