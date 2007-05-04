Подарите детям радость!

Полсотни тюменцев в возрасте до 14 лет предоставили на суд жюри работы, рассказывающие о городской и сельской жизни, о тихих лесах и городской инфраструктуре, реалистичные, фантастичные, яркие, наполненные позитивной энергетикой. 21 апреля в рамках Выставки недвижимости – 2007 прошло награждение победителей.
Пока мамы и папы при помощи профессиональных участников рынка недвижимости искали ответ на «квартирный вопрос», подрастающее поколение ожидало подведения итогов конкурса – награждения. Но прежде чем были озвучены имена победителей, каждый участник получил пакетик со сладостями и воздушные шары – поощрение за участие от организаторов.
После того, как имена победителей объявило НП «ОРТ», поздравления и призы представили банки, газеты, кооператив и агентства недвижимости.
Когда есть лауреат и тройка призеров - это конкурс, когда есть поощрительные места – соревнование. Но когда количество подарков максимально приближено к числу участников конкурса - это уже праздник, настоящий праздник, где нет победителей и проигравших. Праздник, который в будущем останется с тобой.
У меня на полке среди книг до сих пор живет плюшевый Микки Маус – подарок за участие в детском конкурсе. И эта игрушка дорога не потому, что я стала одной из «мисс», не потому, что диснеевский мышонок был действительно редкостью в деревне, а потому, что был праздник, была радость. И когда в жизни все переворачивается с ног на голову, я вспоминаю об этом мышонке, о счастливом миге награждения, о том, что я (не взирая на день сегодняшний) – коронованная принцесса. Вспоминаю детство и иду дальше по взрослой жизни. С гордо поднятой головой…
После вручения ко мне подошла одна маленькая девочка:
- Жди, сейчас будет, - ответила я и отправилась за воздушными шарами. Городской Ипотечный Банк, узнав, что гостья выставки ждет «шарик на ножке» выдал три. Радости девочки не было предела. Ну, когда еще будут вот так просто выдавать шары, да еще и на ножке!
Каждую секунду на земле случается чудо – рождается человек. Рождается для того, чтобы жить, любить, творить… быть самым счастливым на свете. Но судьба не всегда справедлива. И как часто именно от нас с вами зависит это хрупкое детское счастье? Можно дарить детям дорогую одежду, оплачивать лучших гувернанток и репетиторов, можно просто покупать на перспективу заводы и пароходы… Но попробуйте дать ребенку главное – подарите ему радость, радость от того, что его любят, ценят, в него верят, в нем нуждаются. Поверьте, это под силу каждому. Стоит только захотеть творить добро!
Екатерина КРЮЧКОВА