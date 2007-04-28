Квартиры в центре

Что касается жилых домов в Тюмени, расположенных в этом районе, то большая часть из них построена более 20 лет назад. Сегодня многим из них требуется капитальный ремонт, поэтому въезжая в «хрущевку» или брежневку» новым жильцам приходиться сталкиваются с изношенными коммуникациями, несовершенными разводками системы отопления и водоснабжения, забывшими о ремонте подъездами и т.п.