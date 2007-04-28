Квартиры в центре

. Во второй половине прошлого века их потеснили пятиэтажки, а сегодня здесь уже строятся многоэтажные дома с квартирами повышенного комфорта. Сколько стоит жилье в этом уголке Тюмени, и почему покупатели хотят приобрести здесь недвижимость в Тюмени, рассказывает заместитель директор агентства недвижимости «ДОМИНО» Марина Вячеславовна БЕЛОВА:
- Каждый тюменец знает, что улицы Таймырская, Малыгина и Холодильная находятся в самом центре города. Покупатели жилья любят этот район, их привлекает хорошая инфраструктура, обеспечивающая высокий уровень комфорта живущим здесь горожанам. В отличие от новых микрорайонов в этом уголке города решен вопрос с медицинским обслуживанием, с дошкольными и школьными образовательными учреждениями, с досуговыми организациями для подростков и молодежи.
Что касается жилых домов в Тюмени, расположенных в этом районе, то большая часть из них построена более 20 лет назад. Сегодня многим из них требуется капитальный ремонт, поэтому въезжая в «хрущевку» или брежневку» новым жильцам приходиться сталкиваются с изношенными коммуникациями, несовершенными разводками системы отопления и водоснабжения, забывшими о ремонте подъездами и т.п.
В новостройках все иначе – асфальтированные дорожки, охраняемые стоянки для личного автотранспорта и прекрасно оборудованные детские площадки.
Такое разнообразие в застройке позволяет покупателям жилья выбрать квартиру по вкусу и сообразно своим доходам.
Кому нужна маленькая и сравнительная недорогая квартира, можно посоветовать «хрущевку» (ул. Мельничная, 79). Квартиры там небольшие по размеру. Общая площадь 1-комн. «хрущевки» составляет 30-33 кв. метра, 2-комн. – 40-44 кв. метра, 3-комн. – 54-56 кв. метров. Маленькие балкончики, маленькие кухни– 6 кв. метров. Под окном на кухне есть холодный шкаф, плиты – газовые. Комнаты в двух- и трехкомнатных квартирах смежные. Некоторые жильцы делают перепланировку, и все комнаты получаются изолированными, появляется дополнительный коридор. Санузел может быть совмещенным и раздельным. Сегодня средняя стоимость 1-комн. квартиры в «хрущевке» равна 1700 тыс. рублей, 2-комн. – 2000 тыс. рублей, 3-комн. – 2300-2500 тыс. рублей.
Кирпичный девятиэтажный дом по ул. Холодильная, 136 корп.1 построен по проекту типовой 86 серии. Общая площадь 1-комн. квартиры 33-35 кв. метров, 2-комн. – 49-52 кв. метров, 3-комн. – 64-67 кв. метров, 4-комн. - 70-74 кв. метра. Кухня – 8,5 кв. метра. В квартирах есть большие лоджии – 6 кв. метров.
Стоимость квартир 86 серии и «ярославок» одинаковая. Цена 1-комн. квартиры достигает 2000 тыс. рублей, 2-комн. – 2700 тыс. рублей, 3-комн. – 3000 тыс. рублей и больше.
Также в данном районе находятся дома, возведенные по «киевскому проекту». Квартиры отличаются просторными коридорами и высокими потолками – 2,7 метра. Общая площадь 1-комн. квартиры - от 40 кв. метров, 2-комн. – 60-65 кв. метров, 3-комн. – 80-83 кв. метров. Средняя стоимость 1-комн. квартиры равна 2500 тыс. рублей, 2-комн. – 3200 тыс. рублей, 3-комн. – 4000 тыс. рублей.
Помимо типового жилья несколько лет назад в этом районе стали возводиться дома с квартирами индивидуальной планировки. Их стоимость зависит от цены одного квадратного метра жилья, который сегодня равен 45-50 тыс. рублей.
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