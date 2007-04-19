Андрей НИКИТИН: «Утвержденный Генплан города – основа градостроительного развития…»

Заместитель главы города Андрей НИКИТИН познакомил участников форума с опытом Тюмени по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Доклад вызвал неподдельный интерес гостей – не в каждом муниципальном образовании разработана и принята градостроительная документация (Генеральный план и пр.), не у всех есть средства на реализацию нацпроектов, в том числе жилищного… Думаем, что и тюменцам интересно знать, как в областном центре обстоят дела с «доступным и комфортным», поэтому, остановимся подробнее на цифрах и фактах, озвученных Андреем Юрьевичем на заседании Координационного совета Союза представительных органов МСУ МО РФ. Итак…
Администрацией города разработана и утверждена Коллегией Программа «Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории г.Тюмени 2006-2008г.», в составе которой предусматривается комплекс мероприятий по обеспечению комфортных условий проживания жителей города и созданию доступных условий для приобретения жилья.
Создан Координационный Совет города по реализации национального проекта с ежемесячным режимом работы и утвержден состав Рабочей группы, в которых активно участвуют кроме представителей структурных подразделений администрации депутаты, строители и общественные организации.
Проведено 12 заседаний Координационного совета, на которых рассматривались наиболее актуальные проблемы, связанные с реализацией национального проекта. В частности, решен ряд вопросов предоставления субсидий и займов молодым семьям, модернизации коммунальной инфраструктуры, организации строительства индивидуальных жилых домов в д. Комарова и п.Березняки. В рамках применения современных технологий строительства внедрены конструктивная строительная система КУБ-2,5, технология «блок-секция «Гроздь» (малогабаритное жилье). Рассмотрены проблемы формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Всего на рынке банковских услуг города Тюмени присутствует 57 банков. Из них местных банков – 6; филиалы иногородних банков – 34. На начало 2007 года ипотечные кредиты выдают 25 банков. Из них в 2006 году на рынок вышли 6 банков. В 2007 году ожидается выход на ипотечный рынок Тюмени еще 7 банков.
В 2006 году Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) перешло на дифференцированную процентную ставку по своим кредитам в зависимости от срока займа и размера первоначального взноса, а также трижды за год снижало величину процентных ставок. По стандартам АИЖК в г. Тюмени выдают кредиты 11 банков.
На начало 2007 года процентные ставки по кредитам на 15-30 лет при первом взносе 10-30% находятся в диапазоне 12-14% годовых в рублях. Без первоначального взноса взять кредит возможно в 6 банках. Средний размер ипотечного кредита на юге Тюменской области составил 800 тыс. руб.
Строительная отрасль является одной из наиболее привлекательных форм долгосрочного вложения денежных средств как населения, так и юридических лиц. Дисбаланс спроса и предложения привел только в 2006 году к увеличению стоимости продажи 1 кв.м жилья от 30 до 60%. Одной из составляющих мероприятий по снижению стоимости является увеличение вводимых площадей. В связи с этим в 2006 году администрацией города скорректирован комплексный план по вводу жилья на 2006-2009 годы в сторону увеличения. В 2006 году ввод составил 502,9 тыс. кв.м, на 2007 год намечен ввод 624 тыс. кв.м, на 2008 г. - 700 тыс. кв.м жилья.
Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории города Тюмени на первом этапе связана с увеличением объемов строительства жилья по городу в целом, существенную долю (до 40%) в котором должны составлять малогабаритные квартиры.
Распоряжением Главы города Тюмени от 21.07.2006 №152-рг утвержден план реализации Генерального плана г.Тюмени, определены районы первоочередной застройки.
1. Формирование земельных участков под многоэтажное строительство.
Под многоэтажное жилищное строительство сформировано 60 земельных участков, общей площадью 43,11 га. В 2006 году проведено 32 аукциона по 32 земельным участкам.
Для индивидуального жилищного строительства в 2006 году сформировано 55 земельных массивов общей площадью 5,9 га. Разработана планировочная документация в п.Березняки - 130 га, д.Казарово – 134 га, д.Комарово – 801 га, п. Тарманы – 2, 8 га. В 2006 году проведено 34 аукциона по 34 земельным участкам.
Вопросы земельных отношений являются одними из наиболее актуальных в настоящее время. Подготовка земельных участков для поддержания высоких темпов строительства жилья на территории города является основной задачей муниципального образования. Кроме того, важно выявить и минимизировать неразграниченные и неосваиваемые земельные участки, определить им эффективного собственника, актуализировать в современных условиях кадастровую стоимость земель.
Намечены следующие направления работы: инвентаризация земель в пределах городского округа; формирование базы данных земельных участков и землепользователей с целью создания налогооблагаемой базы; подготовка пакета документов для оформления прав на земельные участки.
Одним из условий увеличения объемов жилищного строительства является инженерная подготовка площадок под строительство. В 2007 году на инженерное обеспечение площадок под жилищное строительство потребуется:
«Комарово» - 525 млн руб., что даст возможность ввести в 2007 году 1174 дома (214 842 кв.м); в 2008 году – 1591 дом (291 153 кв.м);
«Казарово-Березняки» - 385 млн руб., что даст возможность ввести в 2008 году 100 домов (10 000 кв.м);
Одним из направлений в создании условий для увеличения объемов строительства жилья в соответствии с ФЗ №232 от 18.12.06. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» является «Развитие застроенных территорий», что особенно актуально для города Тюмени. В целях реализации данного направления в настоящее время ведется подготовка нормативно-правовой базы, а также работа по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и его снос.
В целях улучшения жилищных условий граждан, а также развития застроенных территорий города ведется работа по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. В Тюмени создано МУ «Тюменский центр по обмену и сносу жилищного фонда» для отселения граждан из непригодного для проживания и попадающего в зону застройки жилья.
Отселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда осуществляется по нескольким направлениям: по целевым программам переселения; в связи с отводом земельных участков заказчикам-застройщикам; для муниципальных нужд.
По состоянию на 1 января 2007 года реестр ветхого муниципального жилищного фонда города Тюмени составляет 1126 домов, в т.ч: 59 домов ранее включены в планы переселения по целевым программам; 276 домов ликвидируются застройщиками; 48 домов подготовлены для включения в программы переселения на 2007 год.
Итого по 383 домам имеются конкретные сроки отселения. Кроме того, ориентировочно 221 дом попадает под муниципальные нужды для развития инфраструктуры и благоустройства территорий, 563 дома - под развитие застроенных территорий.
Особое внимание Администрация города уделяет вопросу обеспечения жильем молодых семей. В областной программе «Молодая семья» принимало участие в 2006 году года 118 семей, на 2007 год зафиксировано 646 семей, на 2008 год принято 468 заявлений.
За счет муниципальных средств в 2006 году жильем обеспечено 32 семьи ветеранов и инвалидов на общую сумму 49 млн 700 тыс. рублей.
В целях дальнейшего развития строительной отрасли по распоряжению Губернатора Тюменской области (№465-рк от 29.07.04.) разработана областная целевая программа развития базы стройиндустрии Тюменской области. В настоящее время отрасль объединяет около 25 видов производств и включает более 50 средних и крупных предприятий. Основной объем строительства объектов жилищной инфраструктуры обеспечивается полносборной и кирпичной системами.
Расширяется объем по каркасной и каркасно-монолитной системам. В малоэтажном строительстве основной объем занимает кирпичное и деревянное строительство. В общем объеме строительства доля полносборных домов составляет 25,3%.
В настоящее время в г. Тюмени функционируют 4 предприятия по выпуску сборного железобетона, 1 предприятие по выпуску кирпича и несколько предприятий по выпуску легких стеновых блоков. Продолжается внедрение технологических линий для производства плит пустотного настила (ОАО «Завод ЖБИ-1», ЗАО «Завод ЖБИ-3»), изготовления навесных стеновых панелей (ЗАО «Завод ЖБИ-3»), реконструкция бетоносмесительных цехов, складов цемента (ОАО «Тюменская домостроительная компания»), модернизация оборудования для выпуска лицевого кирпича (ОАО «Винзилинский завод керамических стеновых материалов»), развитие средних предприятий по выпуску мелкоштучных блоков с высокими теплоизоляционными свойствами.
Администрацией города Тюмени проводится изучение потребности предприятий строительного комплекса в строительных материалах. Привлекаются инвесторы для строительства. В настоящее время проводится работа по подбору земельных участков для строительства заводов сухих смесей, стекольного и цементного производств, выпуска кирпича с проектной мощностью до 100 млн шт. условного кирпича.
Реализация данных мероприятий по развитию промышленности строительных материалов позволит обеспечить строительный комплекс высококачественной конкурентоспособной продукцией, снизить стоимость строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов, повысить комфортность жилья и создать условия для необходимой надежности и долговечности сооружений.
Для журналистов была организована пресс-конференция, которую провели Сергей МЕДВЕДЕВ, Степан КИРИЧУК и Александр ДРОБОТОВ. После этого состоялось посещение новостроек города – Андрей НИКИТИН показал некоторые достопримечательности Тюмени, а также рассказал о строительстве жилого района Комарово. Участники экскурсии смогли лично оценить темпы и масштабы реализации жилищного нацпроекта.
В субботу гости области побывали в Тобольске, повстречались с председателем Тобольской городской Думы и главой администрации города, познакомились с культурными достопримечательностями древнего сибирского города – осмотрели Тобольский кремль, Тюремный замок, посетили Абалакский монастырь, Кабинет-музей Николая II и пр.
В воскресенье гости убыли в свои «страны и веси»… По высказываниям некоторых из них, поездка в Тюменскую область оказалась познавательной в плане изучения опыта регионов. Областная столица понравилась как гостеприимством, так и многочисленными кранами новостроек, символизирующих активное развитие жилищного строительства. Город строится – значит живет!
Материал для печати подготовила С.АХМЕДНАБИЕВА. Фото – М.ЗАХВАТКИНА. Продолжение темы – на стр. приложения «Финансист»