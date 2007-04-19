Андрей НИКИТИН: «Утвержденный Генплан города – основа градостроительного развития…»

Строительная отрасль является одной из наиболее привлекательных форм долгосрочного вложения денежных средств как населения, так и юридических лиц. Дисбаланс спроса и предложения привел только в 2006 году к увеличению стоимости продажи 1 кв.м жилья от 30 до 60%. Одной из составляющих мероприятий по снижению стоимости является увеличение вводимых площадей. В связи с этим в 2006 году администрацией города скорректирован комплексный план по вводу жилья на 2006-2009 годы в сторону увеличения. В 2006 году ввод составил 502,9 тыс. кв.м, на 2007 год намечен ввод 624 тыс. кв.м, на 2008 г. - 700 тыс. кв.м жилья.