Жилье эконом-класса по-тюменски

Животрепещущую тему подняли участники прошедшего в Тюмени заседания пресс-клуба «КВ» – диалоги о недвижимости». Напомним, темой этой встречи стало строительство в Тюмени жилья эконом-класса. За круглым столом собрались чиновники, застройщики, банкиры и риэлтеры. В общем, те, кто прямо или косвенно имеет отношение к решению квартирного вопроса граждан.
Четкой классификации жилых объектов на российском рынке недвижимости не выработано до сих пор. Отсутствие единого категориального аппарата делает типизацию жилья весьма условной, основанной на субъективных представлениях участников рынка. Такое положение затрудняет работу специалистов-оценщиков. «Чревато» оно и для покупателя, лишенного возможности должным образом оценить качество и стоимость предлагаемой ему квартиры.
Сегодня риэлторы и застройщики используют различные подходы к классификации. В их основе как российские, так и англо-американские схемы. Наибольшее распространение у нас получила схема деления на три категории - «элит», «бизнес» и «эконом».
Как правило, под строительными объектами категории «эконом» подразумеваются высотные панельно-блочные и кирпичные дома со всеми достоинствами современного комфортного жилья. Термин «эконом» отнюдь не указывает на низкое качество. Для домов «эконом-класса» характерно преобладание количества 1-комнатных квартир. Наиболее распространенное соотношение 1-, 2-, 3-комнатных квартир в таких объектах составляет соответственно 45%, 35%, 20%. Площадь 1-комнатных квартир в этой категории жилья составляет от 25 до 42 м, 2-комнатных - от 49 до 62 м., 3-комнатных - от 72 до 85 кв. метров. Инженерия дома «эконом-класса» достаточно стандартная: современные лифты российского производства, стандартные металлопластиковые окна и простая отделка холлов. Как правило, эти дома сдаются с подготовкой «под чистовую отделку»: выравнивание бетонных стен, штукатурка кирпичных стен, на полу - цементно-песчаная стяжка.
География возведения домов «эконом-класса» достаточно обширна. Такие дома редко строятся в престижных районах и центре города. В спальных районах такое жилье зачастую располагается в зонах, недостаточно обеспеченных транспортной и социальной инфраструктурой. С повышением статуса района – развитием инфраструктуры и улучшением дорожно-транспортной ситуации, доля вновь сооружаемых объектов «эконом-класса» уменьшается.
Квартиры именно категории «эконом» соответствуют требованиям наиболее многочисленной группы населения. Строительство серийного панельно-блочного и кирпичного жилья общей площадью до 85 кв.м является профильным направлением деятельности большинства крупных девелоперов.
Повышенным спросом у тюменцев пользуются и объекты эконом-класса на вторичном рынке. Очевидно, что для риэлтеров эконом-класс - весьма прибыльное направление бизнеса. Но что такое жилье эконом-класса, а также насколько выгодно строительство таких домов самим застройщикам и что могут предложить строительные компании.
Первая проблема, с которой столкнулись эксперты, приглашенные на пресс-клуб, – размытость терминологии. Что такое «жилье эконом-класса по-тюменски»? Ответ на этот вопрос у каждого из выступавших был свой.
Заместитель генерального директора по коммерции ЗАО «Тюменинвестстрой» Светлана Тюкова отметила, что застройщик с таким понятие в своей практике столкнется впервые – после выхода на новую площадку, право владеть которой «ТИС» получил в рамках одного из земельных аукционов. «Сейчас в сегментировании рынка нет таких четких критериев, по которым можно было бы судить, что такое жилье эконом-класса, - считает Светлана Тюкова. – Ни применяемые в строительстве технологии, ни материалы не могут с четкостью указать нам на этот сегмент. В сознании и потребителя, и застройщика существует путаница, нет четкого понимания, из чего должны быть стены, какие должны быть окна и т.д., чтобы причислить жилье к эконом-классу».
Несформированность сегмента приводит к тому, что жилье достаточно низкого качества некоторые застройщики в погоне за дополнительной прибылью выдают за более качественное и, как следствие, более дорогое.
«До сих пор мы занимались строительством жилья в дорогих сегментах рынка, и та площадка, на которую в скором времени планируем выйти в микрорайоне «Восточный-2» – это нечто разительно отличающееся от того, что мы делали. Однако говорить о том, что жилье эконом-класса – это жилье более низкого качества, нельзя, - считает представитель компании «Тюменинвестстрой». – Мы хотели бы уйти от подобных понятий, потому что стандарты качества строительства жилья должны быть выдержаны везде. Думаю, что в первую очередь жилье эконом-мласса – это жилье с меньшей площадью квартир, построенное с использованием недорогих строительных материалов. Такое жилье не предусматривает возведения дополнительной социальной инфраструктуры и благоустройства – в общем, всего того, что, делая жизнь будущих собственников более комфортной, значительно удорожает стоимость квадратного метра».
Заместитель генерального директора по жилой недвижимости холдинга «Сибинтел-Девелопмент», куратор проекта «ЖК Даудель» Игорь Михайлов отметил, что главным для определения жилья эконом-класса сегодня становится не его локейшн - расположение, не технологии, а цена. «Жилье эконом-класса - это жилье соответствующего ценового диапазона. Это жилье, которое стоит меньше, чем в среднем по данному сегменту рынка», - отметил Игорь Михайлов. Все остальные моменты - лишь составляющие, из которых складывается стоимость этого жилья. Между тем, важнейшим в ценообразовании квадратного метра становится расположение земельного участка. «Один и тот же дом в центре города будет стоить на порядок больше, чем на окраине города. Главное здесь – его локейшн, расположение», - считает Михайлов.
По мнению руководителя проекта «Александровский сад» Управляющей компании «Статус» Елены Путиловой, сегментация рынка происходит по уровню доходов, ценовому параметру. Покупатели жилья эконом-класса – люди с достаточно низким уровнем дохода. Отсюда и уровень жилья – подбор материалов, расположение в городской черте. Построенное в спальных микрорайонах на окраине города, для покупателя жилье эконом-класса привлекательно благодаря более низкой стоимости, которая может быть почти на порядок ниже, чем стоимость жилья в исторической части города, для застройщика – меньшими затратами на приобретение земельного участка и, следовательно, снижением себестоимости строительства дома.
Под вопрос Елена Путилова поставила лишь решение социальных проблем с помощью малоэтажной застройки. Такое строительство, по ее мнению, недостаточно рентабельно: «Взять хотя бы Комарово. Сам по себе проект достаточно привлекательный, однако стоимость каждого дома в итоге оказалась высокой. Это значит, что параметры были изначально заданы не совсем верно. Малоэтажная застройка, да еще и в городской черте не может быть дешевой».
Жилье эконом-класса, по мнению генерального директора компании «Тюменьспецстрой» Анны Чижовой, - это квартиры малой площади. Спрос на такое жилье в Тюмени пока не удовлетворен. Самыми востребованными на рынке сегодня являются однокомнатные квартиры до 42 кв.м и двухкомнатные – до 60-65 кв. метров. При этом важную роль для покупателей жилья играет площадь кухни. Даже в малогабаритном жилье тюменцы хотят, чтобы кухня была не менее 12-14 метров. Таким жильем и необходимо, по словам Анны Марковны, насытить сегодня рынок. Однако застройщик посетовала на ажиотажную завышенность стоимости квадратного метра жилья в Тюмени. По словам Анны Чижовой, за последние полгода сегмент «эконом» значительно подорожал - с 25 тысяч рублей за квадратный метр его цена выросла до 45 тысяч.
«Рынок сегодня непредсказуемый, он дает неправильную оценку стоимости жилья», - отметила Анна Марковна. Причина тут и в большом количестве ипотечных денег на рынке жилья, и в стремительном удорожании квадратного метра, которое ведет к еще большему спросу на малогабаритное жилье.
Однако застройщик вынужден идти в ногу с тенденциями рынка, поддерживать цены на свое жилье на уровне. В противном случае у потребителей могут возникнуть сомнения по поводу правомерности и законности проекта. По мнению Анны Чижовой, низкая цена сегодня скорее оттолкнет, нежели привлечет покупателей к жилью. Пока ажиотаж не спадет, говорить о сформированности сегмента жилья эконом-класса, по мнению застройщика, не приходится.
Тенденции по формированию стоимости квадратного метра сегодня одинаковы во всех крупных городах России. Ценовая политика в строительной сфере каждого населенного пункта напрямую зависит от возможностей города, горожан. Чем крупнее город, тем выше в нем цены на недвижимость в Тюмени, тем дороже в нем обходится и жилье эконом-класса, отметил представитель «Тюменьэнергобанка» Виталий Аксенов.
От лица риэлторов, теснее всего общающихся с клиентами, свой взгляд на проблему жилья эконом-класса выразила генеральный директор агентства недвижимости «ТМПОиК» Миля Ященко. По ее словам, покупатель, ориентированный на сегмент эконом-жилья, подбирает его не по стоимости квадратного метра, а по общей стоимости квартиры. И здесь немалую роль играет и площадь жилья, и его расположение в городской черте, и возможность приобрести квартиру с чистовой отделкой. «Люди берут кредитные средства на самый максимум, и дополнительных средств на проведение ремонта у них чаще всего просто нет». То, что вводят сегодня застройщики в массовом порядке – это жилье для людей «среднего класса», которые могут себе позволить купить квартиру большую по площади либо купить квартиру с черновой отделкой и за дополнительные средства доводить ее, что называется, до ума.
Проблема в том, что рынок в настоящее время растет, а на растущий рынок, надо понимать, строители вряд ли будут заниматься дополнительными работами, на которые, по новому законодательству, надо будет давать гарантию в течение пяти лет. Однако когда рынок встанет и будет достаточно насыщен предложениями, возможно, многие пересмотрят свое отношение, в том числе и к сдаче квартир с чистовой отделкой.
В этом смысле, по словам Мили Борисовны, очень интересен проект компании «Партнер-Инвест», предлагающей квартиры в одном из домов в строящемся третьем Заречном микрорайоне с чистовой отделкой. По словам директора отдела продаж компании Андрея Панасюка, застройщик в этом следует европейской тенденции. В рамках комплексной застройки микрорайона застройщик ориентируется на возведение квартир-студий. По словам Андрея Петровича, такое жилье (площадь однокомнатной квартиры - 30-35 кв.м, двухкомнатной - 49-52 кв.м) более чем востребовано.
Причем, если раньше квартиры эконом-класса передавались лишь с черновой отделкой, то сейчас застройщики отмечают потребности покупателей в отделке. «Естественно, отделка квартиры будет произведена очень качественными материалами, так что жильцам не придется думать о ремонте», - отметил Андрей Панасюк.
Если человек покупает жилье эконом-класса, он подыскивает себе такой вариант, при котором не приходилось бы тратить дополнительные средства на ремонт жилья, на чистовую отделку, о которой тюменские застройщики уже немного подзабыли, стандартно перекладывая эту заботу на плечи дольщиков. Сегодня большая часть покупателей жилья на рынке значительно ограничена в собственных средствах. Покупка жилья идет в основном за счет кредитных средств, потому даже то удорожание, которое накладывает дополнительно предлагаемая чистовая отделка квартиры не столь важно. Человеку главное купить, оформить и начать жить без дополнительного вложения средств.
Для себя понятие жилья эконом-класса Андрей Петрович определяет ассоциативно: жилье эконом-класса – это те квартиры, которые составляют большую часть продаж в городе. Это массовое жилье, максимально востребованное на рынке жилой недвижимости.
Сейчас же жилье подобного класса в Тюмени очень востребовано и дефицитно. Это отметил и столкнувшийся непосредственно с проблемой заместитель генерального директора агентства по экономике и финансам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области Александр Зайцев. Месяц назад АИЖК выступило с предложением к риэлтерам о покупке малогабаритного жилья под нужды отселения из ветхого жилья, однако найти такое жилье достаточно сложно.
Между тем, понятие жилья эконом-класса неразрывно связано с понятием социального жилья, о котором много говорится в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Особенно остро его отсутствие сказывается на реализации программы поддержки молодых семей. Молодые тюменцы, даже получив субсидии на покупку жилья и имея определенные накопления, часто не могут позволить себе купить жилье. Проблема – в отсутствии достаточного числа предложений и завышенных ценах. Это не последний разговор на тему малогабаритного жилья, так как в городе еще немало ветхого жилфонда, который необходимо снести для создания современного облика областного центра. Представители городских властей на этот раз были не столь активны. Выслушать чужую точку зрения, услышать проблему, осмыслить и найти выход из сложной ситуации – эта важная миссия в данном случае должна лечь на плечи руководителей Комитета по строительству, Комитета по жилью и Городского центр по сносу…
На заседании побывала О.Крюкова