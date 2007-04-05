Жилье эконом-класса по-тюменски

От лица риэлторов, теснее всего общающихся с клиентами, свой взгляд на проблему жилья эконом-класса выразила генеральный директор агентства недвижимости «ТМПОиК» Миля Ященко. По ее словам, покупатель, ориентированный на сегмент эконом-жилья, подбирает его не по стоимости квадратного метра, а по общей стоимости квартиры. И здесь немалую роль играет и площадь жилья, и его расположение в городской черте, и возможность приобрести квартиру с чистовой отделкой. «Люди берут кредитные средства на самый максимум, и дополнительных средств на проведение ремонта у них чаще всего просто нет». То, что вводят сегодня застройщики в массовом порядке – это жилье для людей «среднего класса», которые могут себе позволить купить квартиру большую по площади либо купить квартиру с черновой отделкой и за дополнительные средства доводить ее, что называется, до ума.