Молодая семья — квартира своя! (Продолжение)

Но и о тех, кому сейчас за 30 лет, тоже нельзя забывать. Они ущерблены тем, что в то время, когда им было 20–30 лет, в стране было сложное время. А сегодня, двигаясь по пути поступательного развития, мы идем не за счет заявлений, а за счет реальных дел. Разумеется, не все законы до конца продуманы, но я не пытаюсь оправдывать имеющиеся проблемы, я хочу, чтобы молодые семьи были причастны к этим проблемам».