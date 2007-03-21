Молодая семья — квартира своя! (Продолжение)

(Окончание, начало в номере 9 за 13 марта.)
О реализации программы на территории ОМО «Нижнетавдинский район» рассказала Светлана Батяева, главный специалист отдела ЖКХ Нижнетавдинского района:
«Нижнетавдинское муниципальное объединенное образование граничит с территорией тюменского района. Имеет в своем составе 17 поселений с общей численностью жителей — 24000 человек. Из 17 поселений района — жители 15 поселений приняли участие в реализации программы. Многие молодые семьи не верили в реалистичность данного проекта, воспринимали на уровне «напишут, красиво расскажут, а результата не будет». Как и на всех территориях области, хотели участвовать в программе семьи, где возраст супругов был выше 30 лет: «Неужели мы не построим, если действительно нуждаемся?» Была подготовлена база данных по молодым семьям района.
Чтобы избежать ситуации, когда семьи отказываются от участия из-за утомительного сбора справок и прочих необходимых документов, заранее была достигнута договоренность с БТИ и прочими организациями, что на сбор пакета документов у молодой семьи не должно уходить больше двух дней. Сегодня 95 семей Нижнетавдинского района принимают реальное участие в программе.
На момент выдачи свидетельств 46 семей собирались строить индивидуальные жилые дома, 49 приобретать жилые помещения на вторичном рынке жилья. Однако по приобретению жилья возникло много вопросов. Дело в том, что на территории Нижнетавдинского района слишком мало жилья, износ которого не превышает 25%, а имеющиеся варианты сопоставимы по цене с городскими квартирами.
Учитывая данное обстоятельство, мы стали проводить специально для молодых семей дополнительные встречи, чтобы объяснить преимущества индивидуального жилого строительства. После проведенных встреч 71 молодая семья приняла решение строить индивидуальный жилой дом, и лишь 20 семей решили приобретать вторичное жилье. В дальнейшем за время работы программы только 8 молодых семей отказались от участия: шесть семей сдали полученные свидетельства, а две семьи перешли на другую программу («Жилье для молодых специалистов на селе»).
В настоящее время 69,2% участников программы получают денежные средства по свидетельству, 39 семей получили денежные средства в 100% размере. Из этих 39 семей 24 ведут строительство, 12 семей приобрели готовое жилье.
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области 190-п от 8.08.2006 г. за 2006 год оформлено 39 займов на сумму 10563.9 тыс. руб., на 2007 год уже оформлено 15 займов на сумму 3780.0 тыс. руб.
По 189- постановлению от 8.08.2006 г. («Молодые специалисты на селе») выданы 24 свидетельства на сумму 12.7 млн. рублей. Из них 13 семей решили строить свое жилье, 11 семей решили приобретать готовое. Сегодня по этой программе уже выдано 7,0 млн. рублей, 5 молодых семей приобрели готовое жилье. 13 семей начали строительство.
По данным на 1.01.2006 года в Нижнее Тавдинском районе проживало 699 молодых семей; в социальной очереди на жилье стояло 42 семьи. Но благодаря реализации данных программ намного больше семей, не вставая в социальную очередь, смогли найти решение свого «квартирного вопроса».
Работа с таким количеством молодых семей на территории отдельно взятого района помогла не только выявить администрации Нижнетавдинского района проблемы, возникающие при реализации программы, но и в максимально сжатые сроки найти решение этих проблем.
Первым быть всегда непросто, в том числе и среди участников программы. Поэтому глава Администрации ОМО «Нижнетавдинский район» постоянно говорит своим помощникам: «Найдите способ не помешать, помочь получить денежные средства!»
Завершало мероприятие выступление Вячеслав Тимченко, председателя политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», депутата государственной Думы. В своем обращении к собравшимся Вячеслав Степанович отметил, что: сегодня большое внимание уделяется молодежи в возрасте от 14 до 25 лет: «У каждой возрастной категории есть свои вопросы, которые требуют повышенного внимания. Для тех, кому сегодня 20–25 лет, наиболее актуален вопрос жилья. Сегодня за этим столом собрались самые активные представители молодежи. Те, кто на своем опыте проверил работу данной программы. Разумеется. При реализации такого масштабного национального проекта, как „Доступное и комфортное жилье — гражданам России“, в том числе его подпрограммы „Жилье для молодых семей“ возникают проблемы. И нужно вместе их решать. Если вы, сегодняшние молодые семьи, не возьметесь за решение проблем, их никто не решит. Именно от вашей инициативности и зависит решение ваших жилищных проблем».
В своем выступлении Вячеслав Тимченко постарался объяснить собравшейся молодежи, почему программа ограничивается именно 30-летним возрастом: «Есть государственный заказ именно на эту категорию, которая в настоящее время наиболее уязвима в решении жилищного вопроса. Мы не можем обещать больше, чем можем выполнить. Мы никого не хотим обманывать. Есть инициатива увеличить возрастной ценз, теперь считается бюджет. Не стоит забывать, что мы пока еще сырьевая страна, зависящая от цен на энергоносители. Снижение цены всего на 6 долларов, с 58 до 52, могло бы привести к уменьшению бюджета страны на 6 млрд. рублей. А это сумма кредита на программу в области.
Но и о тех, кому сейчас за 30 лет, тоже нельзя забывать. Они ущерблены тем, что в то время, когда им было 20–30 лет, в стране было сложное время. А сегодня, двигаясь по пути поступательного развития, мы идем не за счет заявлений, а за счет реальных дел. Разумеется, не все законы до конца продуманы, но я не пытаюсь оправдывать имеющиеся проблемы, я хочу, чтобы молодые семьи были причастны к этим проблемам».
Практически каждая семья, участвующая в проекте, сталкивается с дилеммой: покупать или строить. Сегодня многие молодые семьи просят увеличить процент износа жилья, приобретаемого на вторичном рынке. «Для нас увеличение существующего процента износа — 25% на 35–40 % была бы весомой помощью в приобретении квартиры, потому что новое жилье приобретать не каждому по силам, а с такой степенью износа найти очень сложно» — обращались с проблемой участники программы — жители районов.
Вячеслав Тимченко постарался доступно аргументировать собравшимся молодым семьям, почему в настоящее время лучше строить, чем покупать:
«Смысл данной программы — строительство. Давайте будем строить индивидуальное жилье. К тому же здесь особую роль играет человеческий фактор: когда строишь сам. К жилью относишься бережней, ты ценишь свой труд. Это культурное воспитание человека».
А по поводу увеличения процента износа жилья, приобретаемого семьями на вторичном рынке (сегодня допустимый программой уровень износа составляет 25%), заметил, что массовое приобретение жилья — это еще она ценовая волна на рынке недвижимости, которая ни к чему хорошему не приведет. «Жилье, имеющее более высокий процент износа, — резюмировал Вячеслав Степанович, — быстро приходит в ветхое состояние. Государство в свою очередь стремиться обеспечить вас жильем, а не оказаться в ситуации, когда через десять — пятнадцать лет ваше жилье будет ветхим и аварийным. Поэтому, какой бы весомой помощью не было на этапе приобретения квартиры разрешение на приобретение с большим износом, это неприемлемый вариант».
Присутствующая в зале молодежь не только задавала участникам мероприятия вопросы, спрашивала совета, как лучше поступить в той или иной ситуации. Но всем собравшимся запомнилось выступление молодой девушки из Нижнетавдинского района, которая представилась просто по имени — Алена: «Мы с супругом в числе первых молодых семей написали заявление на участие в программе, получили субсидии…и в декабре 2006 года мы, наконец, заехали в свой собственный дом. Если бы не эта программа, то строительство затянулось неизвестно, на сколько лет, а теперь у нас есть свой дом и мы счастливы. Большое спасибо нашему губернатору Владимиру Владимировичу Якушеву и всем его помощникам, которые помогают таким молодым семьям, как наша, строить свое жилье!»
На мероприятии присутствовала Е.Крючкова