Теннисный центр международного уровня

Рядом, по ул. Гнаровской к 2008 году должен быть полностью реконструирован Центр дзюдо. Недалеко от спортивных сооружений фирма «ТУАНН» строит здание общественного назначения. «Необходимо все это учесть при работе над фасадами спорткомплекса. Для наглядности совместить все объекты в пространственной схеме, чтобы можно было представить общую картину. Спорткомплекс - серьезный объект и отнестись к нему надо серьезно – как проектировщикам, так и строителям», - подчеркнул Глава города.