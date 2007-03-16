Теннисный центр международного уровня

И это уже становится традицией - турнир проводится в областном центре второй раз, побороться за Кубок приехали 32 спортсмена из 27 городов России. Власти города и области считают, что строительство новых теннисных центров, организация новых соревнований позволят поднять уровень тенниса в Тюмени и области на еще более высокий уровень. В унисон событиям на прошедшей градкомиссии говорили о строительстве многофункционального спортивного комплекса в районе улиц В.Гнаровской-Н.Федорова.
ГИП ГУП ТО «Архитектурно-градостроительный центр» Роман ХИСАМИЕВ представил проект спортивного комплекса. Будущий центр большого тенниса появится в 6-м микрорайоне. Как сказал докладчик, здание выполнено в стиле Хай-Тэк, несущий каркас – металлоконструкции, ограждающие – сэндвич-панели, балки, фермы и плиты перекрытия – сборный железобетон.
В нем разместятся четыре теннисных корта со вспомогательными помещениями, соответствующие последним международным стандартам. В комплексе будут сделаны мобильные трибуны на 120 посадочных мест. Общая площадь спортивного комплекса составит 3000 кв. метров. Предусмотрено 125 автостоянок, благоустройство с размещением малых архитектурных форм и с использованием ландшафтной архитектуры.
Проектированием здания занимается хорватская компания, которая специализируется на строительстве спортивных сооружений. На сегодняшний день на 100% закончен рабочий проект и пройдены все согласования и экспертизы. Инвесторы готовы уже начать строительство.
Как отметил Роман Анисович, в новом спортивном комплексе можно будет проводить соревнования не только российского, но и международного уровня. Объемно-планировочное решение позволяет использовать центр как многофункциональный. Строители берут обязательства ввести объект в эксплуатацию уже через год.
Глава города напомнил, что данный объект строится в рамках федеральной программы и предполагает бюджетное финансирование, в том числе господдержку. Власти заинтересованы, чтобы строители как можно быстрее вышли на площадку. «Не только администрация города, но и федералы будут пристально следить за ходом строительных работ спортивного комплекса. Необходимо, чтобы были соблюдены все международные нормы, и тюменцы в скором времени получили бы высококлассный теннисный центр», - подчеркнул Сергей СМЕТАНЮК.
Рядом, по ул. Гнаровской к 2008 году должен быть полностью реконструирован Центр дзюдо. Недалеко от спортивных сооружений фирма «ТУАНН» строит здание общественного назначения. «Необходимо все это учесть при работе над фасадами спорткомплекса. Для наглядности совместить все объекты в пространственной схеме, чтобы можно было представить общую картину. Спорткомплекс - серьезный объект и отнестись к нему надо серьезно – как проектировщикам, так и строителям», - подчеркнул Глава города.
Добавим, что в 2007 году планируется завершить реконструкцию стадиона и крытых помещений ДЮШ «Строймашевец», детского комплекса «Прибой», ДЮСШ «Олимпия», центра подготовки олимпийского резерва «Олимпиец». В микрорайоне «Тура» будет построен спортивный центр. К 2008 году в четырех образовательных учреждениях (в школах №62, 8, 36 и д/с №135) будут капитально отремонтированы бассейны. Таким образом, в областном центре уделяется достаточное внимание физкультуре и спорту для воспитания «здорового духа в здоровом теле» подрастающего поколения.
Также на градостроительной комиссии была представлена концепция застройки земельного участка по ул. Щербакова под размещение спортивно-оздоровительного комплекса (аквапарка). О том, что уже сделано в плане реализации грандиозной идеи, которая прозвучала впервые два года назад на Градостроительном совете при главном архитекторе города, докладывал руководитель ООО «ТУАНН» Владимир ШИРОКОВ. Подробности – в следующем номере «КВ».
На градкомиссии была С.АХМЕДНАБИЕВА