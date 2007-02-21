С юбилеем!: Мастера строительного дела

От «стола учредителей» выступил генеральный директор ОАО «Тюменьэнергострой» Марк СУРЧИН, пожелав строителям ТСК, «чтобы все спорилось и все строилось». От имени коллектива Тюменского филиала Федерального лицензионного центра поздравил юбиляров Владимир КАЛИНИН, сообщив, что и у его фирмы юбилей – она была образована 17 февраля 2002 года. «Мы вместе с вами пережили сложные годы становления. ТСК начала свою деятельность с чистого листа и за 15 лет достигла многого. Многое пришлось пережить – и снос старого жилья, и суды с жильцами, и конфликты с администрацией, и приостановление действия лицензии на строительство… Надо отметить, что Михаил Иванович умеет все вопросы решать достойно, вкладывая в работу всю свою жизнь. Желаю, чтобы ваш коллектив не останавливался на достигнутом. Пусть квадратные метры растут, ввод жилья увеличивается, фасады новых домов украшают улицы областного центра! Больших успехов вам во всем!», - от души пожелал Владимир Николаевич.