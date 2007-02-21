С юбилеем!: Мастера строительного дела

Одним из национальных проектов, на реализацию которых нацелены сегодня федеральные и региональные власти, является обеспечение населения доступным и комфортным жильем. Для этого разрабатываются мероприятия по перевооружению предприятий стройиндустрии, решаются вопросы с подготовкой строительных кадров, совершенствуются механизмы кредитования населения и т.д. И во всех этих процессах принимают активное участие застройщики, заинтересованные в развитии строительного комплекса Тюмени, Тюменской области, России, а значит – в развитии своего бизнеса, в процветании своего предприятия…
Много или мало – 15 лет строительной компании? Мнения гостей на юбилейном вечере, посвященном 15-летию со дня образования ОАО «Тюменская строительная компания», разделились. Одни говорили о том, что очень трудно жить в эпоху перемен, особенно представителям созидательной профессии, возводя здания и сооружения не благодаря, а, скорее, вопреки новому жилищному, земельному и градостроительному законодательству, когда можно считать «год строителя» за два. Другие рассуждали о десятилетиях, которые уже отметили некоторые тюменские предприятия стройиндустрии и строительные фирмы, история которых берет свое начало во времена главков и трестов советского периода…
В минувшую пятницу Михаила РОДИНА и его коллектив поздравляли с юбилеем фирмы городские и областные чиновники, депутаты, выступали коллеги-строители, шутили, желали всех земных и неземных благ, отмечая профессионализм виновников торжества, несмотря на их «молодой возраст».
Первый заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Александр СИДОРЕНКО, вручив Михаилу РОДИНУ Почетную грамоту Губернатора Тюменской области, поздравил коллектив фирмы со знаменательной датой и заметил, что 15 лет – тоже немало. Труд строителей заметен – построены жилые дома и объекты соцкультбыта, снесены силами компании дома старого жилищного фонда, то есть, ТСК внесла свой штрих в портрет новой Тюмени. Александр Николаевич пожелал процветания фирме, богатых заказчиков, своевременного финансирования, а также всего самого доброго строителям - непосредственным производителям конечного продукта – квадратного метра.
Заместитель главы города Андрей НИКИТИН также отметил мужество строителей, которые в начале трудных 90-х годов, когда отрасль пребывала в упадочном состоянии, с ноля создали фирму, чтобы заниматься созидательным трудом. «Трудно тогда было выжить и не изменить своим принципам, своей профессии. Мы стараемся проводить в жизнь идеи сотрудничества со строителями, стараемся, чтобы у нас было больше точек соприкосновения. Надо совместно внедрять новые наработки, направленные на решение жилищного вопроса граждан», - высказал пожелания администрации Андрей Юрьевич и вручил Грамоту главы города Евгению РОДИНУ. Строители подняли бокалы за преемственность поколений, за династии строителей.
От Общественного Совета города с приветственным словом выступила Светлана ЯРОСЛАВОВА. Она обратила внимание на личность Михаила РОДИНА не только как на руководителя строительной фирмы, но и как на координатора Коллегии строителей – самой действенной коллегии в Общественном Совете города. Светлана Борисовна охарактеризовала руководителя ТСК как харизматичного, энергичного и трудолюбивого. А подарила она не менее символичный подарок, чем президент ССТО – панно с изображением мечей и лат: «Они Вам понадобятся, так как сейчас идет борьба не только за комфортность, но и за доступность жилья!»
Следом вышли к микрофону друзья-соратники – руководители строительных организаций и предприятий стройиндустрии Тюмени во главе с генеральным директором ТСО «Тюменьстрой» Анатолием ЛАРИОНОВЫМ и председателем обкома профсоюза строителей Петром ЮРЧЕНКО. Анатолий Степанович назвал коллектив ОАО «ТСК» рожденными революцией: «Решительный шаг из администрации города в строительный рынок» сделал Михаил РОДИН в середине февраля 1992 года». Компания начала свою самостоятельную жизнь, и время показало, что этот шаг был сделан вовремя. ТСК крепко стоит на ногах и уверенно смотрит в будущее, идет к своему главному юбилею – 50-летию организации».
Петр Прохорович, говоря о Михаиле Ивановиче, отметил закалку «промстроевца» - не потерялся в трудное время, не растерялся. Он пожелал фирме больших объемов, высокой заработной платы не только ИТР, но и рабочим, а затем вручил профсоюзные награды аксакалам строительной компании – юбилейные медали, выпущенные к 100-летию профсоюзов, получили заместитель генерального директора ОАО «Тюменская строительная компания» Георгий МОЛОДКИН и главный инженер Петр ТОТОЛИН.
От «стола учредителей» выступил генеральный директор ОАО «Тюменьэнергострой» Марк СУРЧИН, пожелав строителям ТСК, «чтобы все спорилось и все строилось». От имени коллектива Тюменского филиала Федерального лицензионного центра поздравил юбиляров Владимир КАЛИНИН, сообщив, что и у его фирмы юбилей – она была образована 17 февраля 2002 года. «Мы вместе с вами пережили сложные годы становления. ТСК начала свою деятельность с чистого листа и за 15 лет достигла многого. Многое пришлось пережить – и снос старого жилья, и суды с жильцами, и конфликты с администрацией, и приостановление действия лицензии на строительство… Надо отметить, что Михаил Иванович умеет все вопросы решать достойно, вкладывая в работу всю свою жизнь. Желаю, чтобы ваш коллектив не останавливался на достигнутом. Пусть квадратные метры растут, ввод жилья увеличивается, фасады новых домов украшают улицы областного центра! Больших успехов вам во всем!», - от души пожелал Владимир Николаевич.
Много в тот вечер прозвучало поздравлений и пожеланий в адрес коллектива и руководителя ОАО «Тюменская строительная компания». Мы присоединяемся ко всем добрым словам и желаем коллективу строителей процветания, а Михаилу Ивановичу – много сил, чтобы не только строить, но и держать руку на пульсе тех изменений, что направлены на развитие строительного комплекса Тюмени и области.
С.АХМЕДНАБИЕВА