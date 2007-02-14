Укрупнение – необходимая мера

В преддверии принятия федерального закона «О саморегулируемых организация» все актуальнее становится вопрос объединения отдельных строительных и проектных фирм, предприятий стройиндустрии в холдинги, союзы и ассоциации. И, действительно, с одной стороны в открытых земельных торгах могут участвовать любые организации, удовлетворяющие условиям торгов (в основном – инвестиционным): есть деньги – будет и земля… С другой же стороны, - через полгода на смену государственному регулированию строительной деятельности должно прийти «местное» - посредством Союзов строителей, которые, приняв в свои ряды предприятия и организации, допустив их до строительного рынка будут обязаны нести ответственность за этих «крестников». И, безусловно, предпочтение – за теми, у кого есть и материально-техническая база, и трудовой ресурс, и инвестиционный… Вот и тюменские предприятия понимают, что сила – либо в развитии внутри предприятия различных направлений деятельности, либо - в объединении на коммерческой основе разрозненных организаций под «одной идеей». В областном центре на сегодня действуют, по меньшей мере, полдюжины компаний, которые подпадают под категорию холдингов, объединений или ассоциаций. Наш рассказ – об одной из них – Строительной Ассоциации «Градостроитель».