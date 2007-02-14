Укрупнение – необходимая мера

В преддверии принятия федерального закона «О саморегулируемых организация» все актуальнее становится вопрос объединения отдельных строительных и проектных фирм, предприятий стройиндустрии в холдинги, союзы и ассоциации. И, действительно, с одной стороны в открытых земельных торгах могут участвовать любые организации, удовлетворяющие условиям торгов (в основном – инвестиционным): есть деньги – будет и земля… С другой же стороны, - через полгода на смену государственному регулированию строительной деятельности должно прийти «местное» - посредством Союзов строителей, которые, приняв в свои ряды предприятия и организации, допустив их до строительного рынка будут обязаны нести ответственность за этих «крестников». И, безусловно, предпочтение – за теми, у кого есть и материально-техническая база, и трудовой ресурс, и инвестиционный… Вот и тюменские предприятия понимают, что сила – либо в развитии внутри предприятия различных направлений деятельности, либо - в объединении на коммерческой основе разрозненных организаций под «одной идеей». В областном центре на сегодня действуют, по меньшей мере, полдюжины компаний, которые подпадают под категорию холдингов, объединений или ассоциаций. Наш рассказ – об одной из них – Строительной Ассоциации «Градостроитель».
в Тюмени образована Строительная Ассоциация «Градостроитель»
Строительная Ассоциация «Градостроитель» была зарегистрирована в октябре прошлого года. Учредителями стали четыре профильные фирмы: ООО «Фирма «Сантас», отвечающая в ассоциации за «земельную составляющую»; ЗАО «Строительная компания «Промжелдортранс-Тюмень», выполняющая функцию генерального подрядчика; ОАО «Промжелдортранс-Тюмень», имеющая в своем распоряжении железнодорожные составы и ветки, строительные машины, подъемно-транспортные механизмы, производственные мощности; ЗАО «ТАМР», имеющее в Богандинке собственный завод по производству керамзито-бетонных блоков (КББ), мощностью 600 тыс. штук в год.
Каждое из предприятий СА «Градостроитель» выполняет свою функцию в общем деле – строительстве объектов жилья и соцкультбыта на территории Тюмени и области. Мы побеседовали с руководителями двух фирм – участников ассоциации: Владимиром САЛОМАТИНЫМ, генеральным директором ОАО «Промжелдортранс-Тюмень», и Сергеем ФЕОКТИСТОВЫМ, генеральным директором ООО «Фирма «Сантас», о целях и задачах, перспективах и сегодняшнем дне…
- Возраст предприятия – одна из характеристик, которая будет учитываться при грядущей сертификации в рамках работы саморегулируемых организаций. Владимир Петрович, как давно Ваша фирма работает на тюменском рынке?
- Тюменское предприятие промышленного железнодорожного транспорта организовалось в 1986 году на базе железнодорожного цеха ТЭЦ-1, Северного парка станции Войновка в составе Министерства путей сообщения. В 1993 году предприятие акционировалось и вышло из состава МГТС.
В настоящее время ОАО «Промжелдортранс - Тюмень» оказывает железнодорожные услуги по подаче-уборке вагонов 150 предприятиям и организациям Тюмени, имея в активе 100,4 км железнодорожных путей, 188 стрелочных переводов, 12 тепловозов. Так в числе крупнейших потребителей - Тюменская домостроительная компания, Завод ЖБИ-1, Завод ЖБИ-5 и другие предприятия строительного комплекса Тюмени.
В 2004 году объем переработанных грузов составил 1 971 651,5 тонны. В 2005 году этот показатель был около 2365,6 миллионов тонн, в минувшем – 2652. Инертных материалов (песок, щебень, цемент и др.) мы реализовали предприятиям в 2004 году 90723,74 тонн. Итоги 2005 года – 205,06 тонн, 2006 года – 197,08 тонн. Снижение произошло за счет производства бетона, то есть, часть продукции было использовано на собственные нужды. Кроме инертных материалов в прошлом году реализовано 84884 кубических метров бетона.
Мы непрерывно анализируем информацию о новых предложениях на рынке товаров и услуг, а также следим за набором и качеством собственной производимой продукции, что дает нам возможность расширять сферы деятельности нашего предприятия.
Развиваем материально-техническую базу, закупая новую технику. Так сегодня мы имеем: семь экскаваторов, два из которых – «Хитачи» и «Коматцу» - приобретены в 2006 году; восемь бульдозеров, два из которых – «Коматцу» среднего и легкого класса – также куплены в минувшем году; в течение последние пару лет были приобретены два бензонасоса производства Германии; 15 миксеров, десять из которых приобретены в 2006 году; парк самосвалов составляет 16 единиц, половина из них – приобретение прошлого года.
В хозяйстве предприятия также: семь автокранов грузоподъемностью 25-30 тонн; четыре гусеничных крана РДК; четыре железнодорожных крана; шесть башенных кранов последних модификаций (КБ-408а), большинство из которых были приобретены в 2006 году. Теперь можно без проблем с их помощью строить здания высотой в 16 этажей…
Имеется технологический транспорт и механизмы: восемь единиц ММЗ-555; виброкаток (8 тонн) для проведения благоустроительных работ; восемь тягачей, четыре из которых – производства Германии приобретены в прошлом году; спецтехника представлена двумя единицами ПРМ и аппаратом «Эстромат» производства Германии для отделочных работ.
- То есть, к транспортным услугам прибавилась строительная и производственная составляющая?
- Совершенно верно. Наше предприятие имеет в своем составе: завод по выпуску стеновых керамзито-бетонных блоков, работающий на импортном оборудовании с производительностью 5000 штук в смену;
- бетонный узел, производительностью 100 м3 бетона в час, оснащен оборудованием «КАМЕТ - 60» SteeL-Kamet Oy – финской фирмы-производителя, на полигоне изготовляются практически все железобетонные конструкции, необходимые для строительства жилья;
- арматурный участок позволяет полностью покрыть собственные потребности в арматуре и кладочной сетке;
- ведется строительство завода по производству пустотной плиты по стендовой технологии, производительностью более 50 тыс. куб.м/год.
Картину производственной деятельности дополняет завод по производству сухих строительных смесей с программой 15 тонн в смену. С введением второй очереди завода по выпуску товарного бетона объем производства его в сутки достигнет 1 000 м3. Начат монтаж несущих конструкций завода по производству железобетонных плит перекрытия.
- А как обстоят дела с кадровым потенциалом? Многие строительные организации и предприятия города испытывают дефицит в молодых рабочих кадрах и ИТР…
- Надо отдать должное коллективу ОАО «Промжелдортранс - Тюмень», в составе которого высококвалифицированные специалисты, которым есть, что передать молодому поколению. Молодежь ежегодно пополняет коллектив предприятия, только ИТР – выпускников тюменских вузов приходит на производство человек по десять, не говоря уже о рабочих кадрах. В составе строительной компании трудятся около двухсот человек, стаж работы которых - от 2 до 35 лет.
- ЗАО «СК «Промжелдортранс» позиционирует себя как застройщика. Расскажите немного о строительной деятельности предприятия.
- Действительно, приоритетным направлением нашей деятельности является строительство жилья. ОАО «Промжелдортранс - Тюмень» придерживается политики непрерывного развития. Мы поставили перед собой сложную задачу, и продвигаемся в направлении ее реализации. Если в 2004 году было введено 6 000 м2 жилья, то в 2005 году этот показатель составил 15 000 м2. Объем 2006 года доведен до 25 000 м2. В перспективах двух ближайших лет – строительство и сдача в эксплуатацию до 100 м2 жилья.
- Владимир Петрович, назовите объекты жилищного строительства, которые построены или возводятся в Тюмени при участии ЗАО «СК «Промжелдортранс».
- На сегодняшний день наша фирма принимала и принимает участие в строительстве следующих объектов: комплексы жилых домов в районе улиц Амурская-Транспортная и Толстого-Пролетарская (заказчик ООО фирма «Сантас»). Здесь за нами - полный объем работ. Также комплексно компания подошла к строительству комплекса жилых домов с объектами соцкультбыта в первом-втором этажах в микрорайоне Тюменский (заказчик-застройщик ОАО «Тюменское региональное агентство экономической безопасности»). На строительстве жилого дома индивидуальной планировки по улице Ленина (заказчик-застройщик ЗАО «Горжилстрой») нами выполнено устройство нулевого цикла. Те же работы проведены на строительстве жилого дома по улице Харьковская (заказчик ООО Калинов Мост»). А при возведении комплекса жилых домов по улице М.Горького-Щорса (заказчик ООО «Калинов Мост») осуществлен полный комплекс работ. Полностью нашими силами практически построен (осталось выполнить входную группу) жилой дом индивидуальной планировки по улице Немцова (заказчик ООО «Тюменская компания по промышленному и жилищному строительству»). Начата реконструкция спорткомплекса «Динамо».
И это далеко не полная картина производственной деятельности нашего стабильно работающего коллектива. Все виды товаров нашего предприятия имеют необходимые сертификаты, все виды деятельности лицензированы. Таким образом, подразделения ОАО «Промжелдортранс - Тюмень» и ОАО «Промжелдортранс - Тюмень» могут производить работы на всех этапах - от нулевого цикла до сдачи объектов «под ключ».
Все сказанное руководителем говорит о надежности и большом потенциале ОАО «Промжелдортранс - Тюмень» и ЗАО «СК «Промжелдортранс - Тюмень», подкрепленном сотрудничеством с другими фирмами, входящими в Строительную Ассоциацию «Градостроитель». О перспективах строительства нам рассказал Сергей Александрович ФЕОКТИСТОВ, генеральный директор ООО «Фирма «Сантас»:
- Несмотря на то, что ассоциация – молодая, мы уже смогли почувствовать силу и реализовать ряд совместных проектов. Строятся жилые дома в районе улиц Амурская-Транспортная: первая очередь строительства – многоквартирный кирпичный дом (9 тыс. кв.м) – завершена; рядом поднимаются этажи двух 14-этажных домов второй очереди (7 тыс. кв.м), ввод которых ожидается в конце этого года; третья очередь подразумевает строительство еще 22 тыс. кв. метров жилья с вводом в 4-м квартале 2009 года.
В районе улиц Толстого-Пролетарской начато строительство первой очереди комплекса жилых домов общей площадью 28,5 кв.м с вводом в эксплуатацию в 4-м квартале 2009 года. Вторая очередь этого комплекса рассчитана на ввод 33,5 кв. метров жилья. В настоящее время ведется рабочее проектирование.
Кроме объектов жилищного строительства мы занимаемся проектированием многоярусных гаражей в 3-м Заречном микрорайоне. Здесь планируется построить 420 закрытых боксов для легкового автотранспорта жителей этого микрорайона и 200 погребов в овощехранилище. В общем, все для удобства горожан…
Вместо эпилога
Надо сказать, что с С.А.ФЕОКТИСТОВЫМ мы познакомились пару лет назад, на одном из Градостроительных советов города, когда архитектурное сообщество областного центра рассматривало концепцию застройки и благоустройства тюменского оврага, расположенного в районе областного краеведческого музея. Тогда зодчие говорили о рощах и соловьях, склонах и водоемах, то есть – «зеленом культурном наследии», желая сохранить кусочек природы и в то же время – принести цивилизацию, наполнив овраг объектами социально-культурной сферы. Через некоторое время уже на Координационном совете при губернаторе области архитектор Сергей АЛЕКСЕЕВ озвучил данную концепцию перед другой аудиторией, и… она была одобрена.
Члены Координационного совета согласились с необходимостью обустройства территории склонов оврага в районе улиц Коммунистическая-Нагорная-Полевая-Перекопская с сохранением существующего рельефа местности. Главному управлению строительства Тюменской области и администрации города рекомендовано было сформировать рабочую группу по подготовке проекта планировки территории оврага и разработке технического задания. Сложный, но интересный для применения творческого потенциала архитекторов участок города. По мнению специалистов, данная площадка также должна привлечь и инвесторов строительства.
Руководители ОАО «Промжелдортранс - Тюмень» и ООО «Фирма «Сантас» рассматривают территорию оврага как перспективную площадку для деятельности Строительной Ассоциации «Градостроитель». Пожелаем им удачи в реализации намеченных планов и масштабных проектов!
С.АХМЕДНАБИЕВА