Перспектива есть!

Александр Хлыстунов – директор по продажам в магазине «Эльдорадо», его супруга Виктория – молодой преподаватель в ТГСА. «Когда семья только образовалась, вспоминает Александр, - серьезно задумались о приобретении квартиры. Накопленных сбережений не хватало, а банковская ипотека была неподъемна. Решение пришло неожиданно. Супруга, узнав о существовании в Тюмени ипотечного кооператива, решила идти в ПИК «Наш город» на консультацию. Решение о вступлении в кооператив приняли не сразу. Я со своей стороны хотел все взвесить. Если честно, удивляла и настораживала низкая процентная ставка. Но когда мы вступили в кооператив, события стали развиваться стремительно. В апреле 2005 года мы написали заявление, и уже через пять месяцев начали искать подходящий нам вариант однокомнатной квартиры».