Перспектива есть!

Когда появляется молодая семья, вместе с радостью возникает множество вопросов, главный из которых – квартирный. В семье Хлыстуновых этот вопрос решили посредством участия в ипотечном кооперативе. «На сегодня это практически единственный вариант для молодых семей приобрести собственную квартиру!» - уверена супружеская пара.
Александр Хлыстунов – директор по продажам в магазине «Эльдорадо», его супруга Виктория – молодой преподаватель в ТГСА. «Когда семья только образовалась, вспоминает Александр, - серьезно задумались о приобретении квартиры. Накопленных сбережений не хватало, а банковская ипотека была неподъемна. Решение пришло неожиданно. Супруга, узнав о существовании в Тюмени ипотечного кооператива, решила идти в ПИК «Наш город» на консультацию. Решение о вступлении в кооператив приняли не сразу. Я со своей стороны хотел все взвесить. Если честно, удивляла и настораживала низкая процентная ставка. Но когда мы вступили в кооператив, события стали развиваться стремительно. В апреле 2005 года мы написали заявление, и уже через пять месяцев начали искать подходящий нам вариант однокомнатной квартиры».
Виктория, как инициатор участия в кооперативе, рада за принятое решение, поскольку результат уже налицо: свое жилье. «Когда ты снимаешь квартиру, - говорит Виктория, - нет никакого желания менять обои, подбирать интерьер. Все желания уходят вместе с той суммой, которую приходится платить за аренду. А здесь совершенно другие ощущения. Ты выплачиваешь практически такие же деньги, как при найме, но уже за собственную квартиру».
Если есть своя квартира, на многие вещи смотришь иначе. Многое становится проще. Уже не стоит переживать о том, что может позвонить хозяйка и предложить поискать новый вариант жилья, а эту квартиру освободить через месяц. Да и отношение к квартире, как к собственности, совсем другое. Наверное, в каждой семье, которая успела пожить в съемных пансионатах и общежитиях, с появлением собственной квартиры просыпаются дизайнерские таланты. Свои жилые квадраты хочется холить, лелеять и украшать.
В купленной однокомнатной квартире молодая семья сделала ремонт. А в сентябре 2006 года у Александра и Виктории появилась дочка Валерия. Перегородка из гипсокартона, установленная во время ремонта, удачно вписалась в планировку комнаты, и у маленькой Лерочки есть своя уютная детская. Пусть небольшая, но своя. А пока дочка подрастает, родители уже строят планы на будущее: «Снова будем через кооператив приобретать квартиру, теперь уже трехкомнатную».
Е.Крючкова