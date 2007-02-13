Законодательное обеспечение регулирования строительной деятельности

Конференция проводится по согласованию с председателем Комитета по собственности Государственной Думы Федерального Собрания РФ В.С.Плескачевским, президентом Российского Союза строителей В.Н.Забелиным и по просьбе участников парламентских слушаний, прошедших в Москве 22 января 2007 года.