23 марта 2007 г. в С.-Петербурге состоится зональная конференция «Законодательное обеспечение регулирования строительной деятельности в стране: проблемы и решения», посвященная обсуждению законодательного обеспечения регулирования строительной деятельности (в основном – перехода на саморегулирование строительных бизнес-сообществ).
Конференция проводится по согласованию с председателем Комитета по собственности Государственной Думы Федерального Собрания РФ В.С.Плескачевским, президентом Российского Союза строителей В.Н.Забелиным и по просьбе участников парламентских слушаний, прошедших в Москве 22 января 2007 года.
К участию приглашаются руководители проектных, строительных организаций и предприятий стройиндустрии.
Цель конференции: Обсуждение проекта Федерального Закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части перехода к саморегулированию строительной деятельности.
Участники конференции: Депутаты Государственной Думы РФ, специалисты Фонда «Институт экономики города», руководители российского и региональных бизнес-сообществ, руководители и специалисты архитектурно-проектных, строительных, реставрационных и ремонтно-строительных компаний, компаний по инженерным изысканиям, производству строительных материалов и конструкций.
В программе конференции:
1. Законодательное обеспечение регулирования строительной деятельности.
2. Опыт и проблемы подготовки к переходу от государственного регулирования в строительстве к саморегулированию (выступления руководителей и специалистов региональных союзов и ассоциаций строителей).
3. Опыт профессиональной сертификации компаний в «Союзпетрострое».
4. Проблемы создания и некоторый опыт работы третейских судов.
5. Разработка правил и стандартов саморегулируемой организации.
6. Страхование гражданской ответственности членами саморегулируемых организаций за причинение вреда третьим лицам и за неисполнение договорных обязательств.
7. Дискуссия, принятие рекомендаций для органов государственной власти РФ, С.-Петербурга и компаний, подлежащих вхождению в саморегулируемые организации.
Участникам конференции будут розданы информационные и аналитические материалы по отдельным темам программы, а также предоставлена возможность выступления в дискуссиях, размещения рекламных и др. информационных материалов.
Конференция проводится в парадных залах Дома Архитектора (С.-Петербург, ул. Большая Морская, 52).
Справки и регистрация участия - по тел./факсу (812) 273-52-43, 275-46-69 или Е-mail: [email protected], www.souz.conon.ru;
в Тюмени информацию можно получить в Союзе строителей Тюменской области по тел. 24-53-70.