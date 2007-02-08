Анализ ипотечных продуктов банков Тюменского региона

2 февраля в конференц-зале гостиницы «Прометей» собрались риэлтеры тюменских агентств недвижимости и представители двух банков, оказывающих услуги ипотечного кредитования на территории Тюменской области – ОАО «Запсибкомбанк» и Городского ипотечного банка.
Семинар начался с аналитического обзора ипотечных продуктов, представленных сегодня на тюменском рынке. Член Совета НП «Объединение риэлтеров Тюмени», директор АН «Домино» Ирина Семенова прочла доклад по сравнительному анализу ипотечных продуктов, предлагаемых тюменскими банками.
Аналитику по банкам подготовил и систематизировал в табличный вариант комитета по ипотеке НП «Объединение риэлтеров Тюмени».
В таблице, которая была роздана всем участникам, зафиксированы не только процентные ставки, срок кредитования и возраст заемщика, но и выделила особенности некоторых банков при работе с физическими лицами.
Так, банк «Агропромкредит» продлил возраст заемщика на момент расчета с выданным кредитом до 75 лет, а МДМ-Банк в качестве подтверждения имеющихся доходов принимает документы, подтверждающие стабильно высокие расходы, – например, билеты от ежегодных поездок за границу и пр.
Выступления специалистов из Городского ипотечного банка и ОАО «Запсибкомбанк» не только проинформировали собравшихся об изменениях в ипотечном кредитовании в их банке, но и ответили на существующие вопросы.
Особый интерес вызвала система снижения процентных ставок по кредитованию в «Забсибкомбанке».
Свои комментарии по поводу прошедшего мероприятия высказали непосредственно докладчики и организаторы семинара.
Руководитель комитета по ипотеке НП «Объединение риэлтеров Тюмени», генеральный директор АН «ТМПО-недвижимость» Миля Ященко:
«Сегодня в своем большинстве потребитель находится в состоянии «дремучести» относительно ипотечного кредитования. да и культура кредитования как таковая в принципе была уничтожена в начале ХХ века. Таким образом, практически весь двадцатый век наши граждане не слышали ни о кредитных историях, ни о системах ипотечных выплат в принципе. Это не могло пройти бесследно: человек, ни разу не выплачивавший большие суммы во многом морально не готов к процедуре ипотечного кредитования.
А если учесть, что при банках институт ипотечного брокера не столь эффективно работает, как этого бы хотелось, функции ипотечного брокера в большей (меньшей) степени ложатся на агентов по недвижимости. Сегодня НП «Объединение риэлтеров Тюмени» и комитет по ипотеке готовы сотрудничать с тюменскими банками с целью организации подобных образовательных семинаров. Для нас, риэлтеров, это возможность узнать о новинках рынка кредитования из первых уст, обговорить проблемность некоторых ситуаций, возникающих при ипотечном кредитовании, а также наладить профессиональные контакты, которые помогут в конечном итоге работать более динамично, не снижая при этом уровень качества работы».
Член Совета НП «Объединение риэлтеров Тюмени», директор АН «Домино» Ирина Семенова:
«Изначально аналогичные лекции я читала в «Школе риэлтеров». Теперь мы пересмотрели программу обучения для начинающих агентов по недвижимости и пришли к выводу, что такой сравнительный анализ нужен не только новичкам риэлтерского бизнеса, а сколько агентам, которые выполняют в фирме функции ипотечного брокера. Именно они консультируют клиентов по вопросам получения кредита для совершения сделки, именно на них ложится ответственность за верность выбора кредитного предложения.
Принимая во внимание тот факт, что «кредитное» образование населения сегодня мало развито и порой вместе с клиентом приходится выбирать не только квартиру, но и посильные для него кредитные обязательства, актуальность и востребованность таких семинаров неоспорима.
Со своей стороны мы сегодня дали анализ кредитных продуктов, предлагаемых в настоящее время на рынке, а представители тюменских банков ответили на вопросы риэлтеров и проинформировали о новшествах ипотечного кредитования в своих банках. А такая аналитическая информация позволит не только хорошо ориентироваться в существующих кредитных продуктах, но и эффективно работать на профессиональном поприще».
Руководитель Кредитно-кассового офиса Городского Ипотечного Банка в Тюмени Светлана Шмидт:
Наверное, одна из самых серьезных покупок в жизни человека – это приобретение квартиры. Поэтому и отношение ко всему, что с данным процессом связано – выбор агентства недвижимости, выбор банка, предоставляющего оптимальные условия кредитования – должно быть самым серьезным.
К сожалению, в погоне за немедленным осуществлением мечты (в условиях сегодняшнего роста цен на жилье как нельзя более уместна поговорка – «Время – деньги!») человек не склонен внимательно изучать условия кредитования, вчитываться в каждый пункт кредитного договора, закладной. Порой он даже «забывает» предупредить банк о действующих обязательствах по кредитным договорам в других кредитных учреждениях. Такая забывчивость впоследствии чревата очень негативными последствиями, ведь в залог по кредиту оформляется приобретаемое или имеющееся жилье!
Процесс получения ипотечного кредита является одним из самых сложных с точки зрения как технологии процесса, так и по количеству его участников. Покупатель квартиры (он же заемщик), риэлтер, сотрудник банка, оценщик, страховщик и нотариус должны действовать слаженно, чтобы обеспечить скорость проведения сделки и максимум комфорта.
Одной из основных задач при работе с клиентом мы считаем создание максимально комфортных условий для всех участников сделки в части подготовки кредитной документации, сжатых сроков рассмотрения заявки, обеспечения неразрывности цепочки сделок у риэлтера.
В нашем кредитно-кассовом офисе имеются три переговорных комнаты для того, чтобы клиент мог прийти с агентом по недвижимости, сопровождающим сделку, в спокойной деловой обстановке обсудить условия сделки, подписать все необходимые документы. При необходимости мы приглашаем сотрудников страховой компании для заключения комплексного договора страхования, нотариуса, что существенно экономит время клиента.
Именно поэтому каждую пятницу в 14:00 в помещении Кредитно-кассового офиса в Тюмени проводятся бесплатные тренинги для риэлтеров, на которых мы обучаем агентов по недвижимости применению наших кредитных продуктов, разбираем сложные, нестандартные ситуации, возникающие в их работе (при этом – учимся сами!), проводим тестирование с последующей сертификацией. На тренинги приглашаем также и сотрудников страховой компании «Росгосстрах-Урал», и оценщиков.
Владимир Филипчук, ведущий экономист кредитного отдела Заречного филиала «Запсибкомбанка» ОАО:
«За последние годы ипотека в Тюмени действительно получила интенсивное развитие. Говоря о том, что нового и приятного ждет клиентов «Запсибкомбанка», стоит отметить, что снижение ставок рефинансирования позволило снизить нам процентную ставку по кредиту, а также увеличить допустимый возраст заемщика (до 65 лет на момент окончательного расчета независимо от пола) и срок, на который выдается ипотечный кредит (до 25 лет), также возможно кредитование по совокупному доходу членов семьи. А это реально поможет решить многим тюменцам свой квартирный вопрос.
Индивидуальный подход к клиентам, практикующийся в нашем банке, позволяет досконально проинформировать о существующих вариантах кредитования, условиях и потенциальных возможностях при каждом конкретном случае.
При покупке квартир в большинстве случаев события разворачиваются по отработанной схеме: клиент идет сначала в агентство за консультацией, а потом уже обращается в банк с целью получить недостающие денежные средства. Поэтому семинары, аналогичные сегодняшнему, это еще одна прекрасная возможность проинформировать агентов по недвижимости о новшествах кредитования.
Можно сказать, что сегодня в целом на рынке недвижимости между риэлтерами и банками складываются позитивные взаимоотношения, приносящие взаимную пользу. Так, со своей стороны, мы всегда готовы дать профессиональные консультации для агентов по недвижимости. А риэлтерские компании, имеющие возможность совершенствоваться в качестве ипотечных брокеров, благодаря регулярным консультациям, посредством своей работы, увеличивают нашу клиентскую базу.
Такие формы общения, как семинар с риэлтерами, это не только эффективное сотрудничество, но и в целом новый уровень развития отношений между участниками рынка недвижимости».
К сожалению, выбранный конференц-зал не смог вместить всех желающих, прослушать доклады от первых лиц. Поэтому Советом НП «Объединение риэлтеров Тюмени» и комитетом по ипотеке во главе с руководителем комитета Милей Ященко было принято решение о проведении 16 февраля дополнительного семинара по анализу ипотечных продуктов тюменских банков для риэлтеров нашего города.
На семинаре присутствовала Е.Крючкова