Анализ ипотечных продуктов банков Тюменского региона

А если учесть, что при банках институт ипотечного брокера не столь эффективно работает, как этого бы хотелось, функции ипотечного брокера в большей (меньшей) степени ложатся на агентов по недвижимости. Сегодня НП «Объединение риэлтеров Тюмени» и комитет по ипотеке готовы сотрудничать с тюменскими банками с целью организации подобных образовательных семинаров. Для нас, риэлтеров, это возможность узнать о новинках рынка кредитования из первых уст, обговорить проблемность некоторых ситуаций, возникающих при ипотечном кредитовании, а также наладить профессиональные контакты, которые помогут в конечном итоге работать более динамично, не снижая при этом уровень качества работы».