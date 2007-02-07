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С юбилеем, завод!

7 февраля 2007, 19:02
В минувшую пятницу тюменский ЗАО «Завод ЖБИ-3» отпраздновал 35 лет со дня образования предприятия.

В минувшую пятницу тюменский ЗАО «Завод ЖБИ-3» отпраздновал 35 лет со дня образования предприятия. В прошлом номере «КВ» мы начали рассказ о деятельности завода, отметив весомый вклад в развитие предприятия стройиндустрии как его генерального директора Владимира СОЛОВЬЕВА, так и всего коллектива – от ветеранов до нового поколения строителей. Сегодня на страницах еженедельника прозвучат поздравления и наилучшие пожелания, которые были высказаны на юбилейном вечере в адрес виновников торжества представителями властных структур города и области, коллегами, друзьями.

35 лет – серьезный возраст для предприятия строительной индустрии, учитывая все взлеты и падения, которые легли в разное время на плечи руководителей строительной отрасли и производственников. Открывая юбилейный вечер, заместитель Губернатора Тюменской области Борис ПЕТРЕНКО отметил заслуги коллег-строителей в развитии стройкомплекса региона. Борис Николаевич относит себя к промстроевцам, так как прошел нелегкую школу Тюменьпромстроя и знает, каким нелегким бывает «хлеб строителя»:

В 2006 году предприятие наряду с другими строительными организациями внесло в копилку области большой вклад – по городу Тюмени построено более 500 тыс. кв.м жилья. Мы перешагнули рубеж пика развития стройкомплекса, который пришелся на 1987 год. Тогда было построено 417 тыс. кв.м жилья. И сегодня можно говорить, что строительный комплекс Тюмени и области успешно наращивает темпы своего развития. Тюменская область входит в первую девятку регионов, что развиваются более успешно, чем другие. В этом есть и ваш вклад!

Заместитель Губернатора Тюменской области пожелал предприятию дальнейшего успешного развития, нормального отношения с заказчиками, а коллективу – крепкого здоровья и большого счастья. Борис ПЕТРЕНКО вручил награды Минрегионразвития и Губернатора области.

От имени депутатов Тюменской областной Думы – от Ямала до Казахстана – юбиляров поздравил Николай БАРЫШНИКОВ. Он также отметил большой вклад заводчан в преображение областного центра и других уголков Тюменской области, где из конструкций, сделанных на ЖБИ-3, построены объекты жилья и соцкультбыта:

Николай Павлович пожелал всем строителям здоровья и неиссякаемой энергии, семейного счастья, без которого нет будущего, а также вручил награды Тюменской областной Думы работникам предприятия-юбиляра.

От депутатского корпуса Тюмени строителей поблагодарил заместитель председателя ТГД Борис ГРИГОРЬЕВ, сказав, что «завод ЖБИ-3 является одним из предприятий областного центра, от деятельности которого – только польза». Борис Викторович вручил работникам ЗАО «Завод ЖБИ-3» городские награды – грамоты и благодарственные письма как от Тюменской городской Думы, так и от Главы города.

Поздравления перемежались с выступлениями творческих коллективов Тюмени, без которых не обходится ни один большой праздник. После очередного музыкального подарка к микрофону вышел многочисленный коллектив руководителей предприятий системы Промстроя во главе с председателем Правления Союза тюменских строителей Анатолием ЛАРИОНОВЫМ и председателем Обкома профсоюза строителей и работников ПСМ Петром ЮРЧЕНКО.

В первую очередь, Анатолий Степанович вручил генеральному директору ЖБИ-3 высшую общественную награду строителей России – знак и плакетку «Строительная слава», которой Российский Союз строителей наградил коллектив предприятия. Затем произнес речь:

- …Историю завода можно разделить на три этапа – становление, выживание в трудные годы спада российской экономики, возрождение. Во все времена предприятие с достоинством выходило из сложных ситуаций. А теперь еще и строить начали, заняв одно из ведущих мест среди строителей жилья на тюменском рынке. Я рад, что наши предприятия работают в тесном сотрудничестве. Считаю, что заводу повезло как с руководителем, так и с командой. Стабильность в руководстве, ИТР, рабочих кадрах приводит к успеху. Стабильность предприятия – результат напряженной работы всего вашего коллектива! Уверен, перед вами – хорошее будущее!

Петр ЮРЧЕНКО присоединился к поздравлению и пожелал, чтобы «никакие перестройки и в дальнейшем не сломили коллектив профессиональных строителей», а затем вручил самым-самым профсоюзные награды. «Вы – оплот стройиндустрии и строительного комплекса Тюмени!», - резюмировал Петр Прохорович и провозгласил тост за здоровье коллектива ЗАО «Завод ЖБИ-3».

Со словами благодарности к коллективу своего предприятия обратился и генеральный директор Владимир СОЛОВЬЕВ: «Спасибо вам за вклад своей души в развитие завода! Благодарю всех за труд, за тепло сердец, которое каждый день приносите в коллектив. Особые слова благодарности – ветеранам!» Владимир Павлович вызвал на сцену тех, кто отдал предприятию по 30-35 лет и вручил грамоты. Также ветеранам завода ЖБИ-3 были подарены телевизоры. Не обошлось и без фотографии «на память», что, безусловно, важно для старейших работников производства, ведь, передавая опыт молодым, они готовят себе смену. Далее у них – заслуженный отдых.

Символический подарок вручил Владимиру СОЛОВЬЕВУ управляющий Областным фондом развития жилищного строительства Олег ШИПИТЬКО – статуэтку, изображающую земной шар в руках человека, в который вмонтированы часы. «Это – руки строителя, работника ЖБИ-3, владеющие миром, которым подвластно время», - торжественно произнес Олег Анатольевич.

Дмитрий УТКИН, управляющий Западно-Сибирским филиалом ОАО КБ «Агроимпульс», отметил разительные перемены, произошедшие в облике Тюмени за те 35 лет, что осуществляет свою деятельность завод. «В 1971 году в городе была чуть ли не одна-единственная 9-этажка – магазин «Океан». А сейчас Тюмень просто не узнать! Здесь есть и ваш вклад. Счастья и здоровья вам, уважаемые строители!», - искренне сказал Дмитрий Вадимович.

На этом поздравления банкиров не закончились – к микрофону вышла Ольга ВОИНСКАЯ, директор Калининского филиала Запсибкомбанка. Она вручила генеральному директору ЗАО «Завод ЖБИ-3» большой и яркий букет, который, по ее мнению, может символизировать самобытный коллектив предприятия, усилиями которого за 35 лет были построены сотни тысяч квадратных метров жилья и объектов соцкультбыта, школы и детские сады. «То, что вы принимаете участие в реализации проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», - подарок городу», - с восхищением произнесла банкир и вручила Владимиру СОЛОВЬЕВУ фотоаппарат, «чтобы можно было фиксировать все значимые события в жизни коллектива и снимать новые объекты, возводимые строительными подразделениями предприятия».

На юбилейном вечере прозвучали две песни, посвященные истории развития ЖБИ-3 и его людям, которые написал наш земляк Владимир БАБКИН – ветеран Моторного завода, который также работал в Главтюменьпромстрое и ТДСК, получив там хорошую школу строительного мастерства. Выйдя к микрофону, Владимир Константинович прочел свои стихи, посвященные женщине. Ведь на ЖБИ-3 работает немало представительниц «слабого пола», которые выносят все трудности и наравне с мужчинами трудятся на благо нашего города.

Праздник удался. Коллектив ЖБИ-3 показал, что может не только самоотверженно трудиться, но и душевно отдыхать. Мы присоединяемся ко всем прозвучавшим поздравлениям и желаем дальнейших успехов в развитии строительного комплекса Тюмени и области, совершенствования производственных мощностей под технологии, позволяющие строить не только качественное и комфортное, но и доступное большинству тюменцев жилье.

Поздравляем!

Нагрудный знак «Почетный строитель России» был вручен:

бригадиру монтажников СМУ Сергею Александровичу ВИНОГРАДОВУ и директору завода КПД Виктору Алексеевичу ДОРОФЕЕВУ.

Почетной грамотой министерства Регионального развития награждены:

БОБЫЛЕВА Валентина Николаевна, лаборант;

ВЕЛИЖАНИН Георгий Васильевич, электросварщик БСЦ;

ПАРФЕНОВ Валерий Петрович, главный инженер СМУ;

СОЛОДКИНА Фарида Минигазиевна, машинист мостового крана;

УСОВА Любовь Анатольевна, мастер СМУ;

ШУМИЛОВА Наталья Ивановна, электросварщик.

Почетной грамотой Губернатора Тюменской области награждены:

КОЛМОГОРОВА Любовь Алексеевна, машинист мостового крана;

ЮМШАНОВА Екатерина Андреевна, машинист мостового крана.

Благодарность Губернатора Тюменской области получили:

ТАТАРИНЦЕВ Геннадий Григорьевич, начальник БСЦ;

ХАЙРУЛЛИНА Винира Ахметгалиевна, машинист мостового крана;

ГАТИЛОВА Наталья Дмитриевна, начальник ОТК.

Благодарственным письмом Тюменской областной Думы награждены:

ВАНЮКОВА Надежда Николаевна, машинист мостового крана;

МИЛЛЕР Игорь Александрович, водитель.

Почетной грамотой Главы города Тюмени награждены:

ВАРТАНЯН Ирина Геннадьевна, машинист мостового крана;

ШИРАЛИЕВ Нияз Додакиши оглы, электросварщик.

Благодарственное письмо Главы города Тюмени получили:

АНАНЬЕВ Игорь Николаевич, монтажник СМУ;

МАЗАЙ Ольга Ивановна, главный технолог ЗАО «Завод ЖБИ-3»;

МУРАТОВА Альбина Марсовна, оператор газовой службы.

Почетная грамота Тюменской городской Думы вручена

АКСЕНОВУ Александру Петровичу, начальнику СПГ.

Благодарственное письмо Тюменской городской Думы получили:

МЯГКОВ Михаил Николаевич, электромонтер;

КЛИМОВ Виталий Константинович, электромонтер;

КОПОШИЛОВА Валентина Ивановна, машинист мостового крана.

Звание «Почетный работник предприятия» присвоено:

КОТЛОВА Галина Павловна, оператор БСЦ;

ЧЕКАНОВА Любовь Алексеевна, ведущий инженер ПТО.

Почетная грамота ТМООП «Тюменский облсовпроф» вручена:

генеральному директору ЗАО «Завод ЖБИ-3» Владимиру Павловичу СОЛОВЬЕВУ и оператору газовой службы завода Татьяне Васильевне ХОРОШИЛОВОЙ.

Почетной грамотой Президиума областной организации профсоюзов награждены:

ПОПОВА Елена Геннадьевна, ведущий бухгалтер;

БЕРЕСНЕВА Алена Ярославовна, заместитель начальника СДО;

КОТЕНЕВСКИЙ Сергей Владимирович, инженер ПТО.

Почетной грамотой ЦК профсоюзов награждены:

ПОДЖАРОВА Любовь Николаевна, начальник лаборатории;

ХАСАНОВ Хамидулла Минемуллович, слесарь инструментальщик.

Юбилейная медаль Профсоюзов вручена:

РАХИМОВОЙ Галине Федоровне, инженеру ПТО;

ЗИНГЕР Любови Кузьминичне, заведующей здравпунктом;

ВАСИЛЬЕВОЙ Ольге Владимировне, начальнику отдела кадров;

ЗАЛЬЦМАН Зое Владимировне, заведующей АХО.

На вечере побывала С.АХМЕДНАБИЕВА

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