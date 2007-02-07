С юбилеем, завод!

Со словами благодарности к коллективу своего предприятия обратился и генеральный директор Владимир СОЛОВЬЕВ: «Спасибо вам за вклад своей души в развитие завода! Благодарю всех за труд, за тепло сердец, которое каждый день приносите в коллектив. Особые слова благодарности – ветеранам!» Владимир Павлович вызвал на сцену тех, кто отдал предприятию по 30-35 лет и вручил грамоты. Также ветеранам завода ЖБИ-3 были подарены телевизоры. Не обошлось и без фотографии «на память», что, безусловно, важно для старейших работников производства, ведь, передавая опыт молодым, они готовят себе смену. Далее у них – заслуженный отдых.