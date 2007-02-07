Градостроительная комиссия: Тюмень тяготеет к строительству ТРЦ

Выслушав доклад, Андрей НИКИТИН задал несколько вопросов руководителю ООО «РосЕвро Development-Тюмень». Учитывая то, что в городе уже функционируют два торгово-развлекательных центра – «Премьер» (40 тыс. кв.м) и «Гудвин» (38 кв.м), включающие в себя и многочисленные кинозалы, и точки общепита, торговые комплексы с обширным ассортиментом товаров также имеют место быть в областном центре, не лучше ли построить спортивно-оздоровительный центр, коих в Тюмени не достает. «Согласован ли проект с комитетом по потребительскому рынку?», - поинтересовался заместитель Главы города. Оказалось, что идейные вдохновители проекта на этом уровне встреч пока не имели, но были проведены маркетинговые исследования в области коммерческой недвижимости, которые показали, что именно такого плана и масштаба объекты должны быть востребованы в Тюмени. Это – коммерчески выгодный для инвесторов объект.