Градостроительная комиссия: Тюмень тяготеет к строительству ТРЦ

В самом начале заседания был поднят вопрос содержания строительных площадок. Присутствующим застройщикам в очередной раз напомнили об основных требованиях – наличии ограждения вокруг строительной площадки, организации цивилизованной мойки колес машин, устройстве выездов с твердым покрытием. Скоро весна, и городские улицы не должны пострадать от неорганизованности строителей. Застройщики пообещали, что ограждения появятся, недочеты по организации мойки колес к весне будут устранены.
Первым вопросом повестки стояло рассмотрение эскизного проекта торгово-развлекательного комплекса семейного формата «Планета-Тюмень», который представил генеральный директор ООО «РосЕвро Development-Тюмень» Сергей БУЗЛУКОВ.
Комплекс планируется построить практически рядом с уже действующими торговыми центрами известных брендов «Метро» и «Лента» - с внешней стороны объездной дороги у развязки с ул. Мельникайте. Как сказал докладчик, объект запроектирован с учетом расширения границ города (согласно Генеральному плану Тюмени), в зоне будущего активного освоения пахотных земель под жилищное строительство. В настоящее время этот земельный участок (24,6 га) свободен от каких-либо строений и сооружений.
Данный комплекс позиционируется как объект межрегионального уровня, с охватом населения более 300 тыс. человек. Там будет представлены все региональные сети, которые предоставят тюменцам и жителям других городов и населенных пунктов региона широкий спектр товаров, услуг и развлечений. Этот центр должен стать местом семейного отдыха, удовлетворяющим потребности разных возрастных категорий граждан, центром «шопинга выходного дня».
Начало строительства ТРЦ «Планета-Тюмень» запланировано на июнь 2007 года, ввод в эксплуатацию – в четвертом квартале 2008 года. Полтора года на возведение мега-объекта – довольно-таки смелое заявление, учитывая все преграды, на преодоление которых застройщики обычно жалуются – кроме разработки рабочего проекта, которая требует времени, есть еще технические условия, подключение к источникам жизнеобеспечения и пр. Однако застройщик уверен в успехе предприятия и скорой реализации проекта.
Общая площадь ТРК «Планета» - 124 тыс. кв. метров. Объекты социального назначения займут 6100 кв.м, в том числе – предприятия сервисного обслуживания населения (химчистка, парикмахерская, фотосалон, ремонт одежды и обуви, прачечная, отделение банка) – 1300 кв. метров. Объекты отдыха разместятся на площади в 6000 кв.м, в их числе: многозальный кинотеатр – 3850 кв.м; боулинг – 1150 кв.м; детский игровой зал – 1000 кв. метров. Под объекты питания планируется отвести 4200 кв. метров. Центральный фут-корт займет 1700 кв.м, рестораны – 2500 кв. метров. То есть, для удобства населения предусмотрены и большие и малые предприятия общепита – «на любой карман».
Что касается архитектурного объема ТРК «Планета», то его центральная часть запроектирована в два этажа, боковые «крылья» - одноэтажные. Площадь застройки – 15 тыс. кв. метров. Большое внимание проектировщики уделили наружному оформлению здания – оно будут облицовано мозаичными навесными фасадами, центральная входная группа выполнена монументальной и придает объекту достаточно внушительный вид. Предусмотрена ночная подсветка, которая придаст торгово-развлекательному центру праздничность и будет способствовать привлечению клиентов на площади «Планеты».
Внутреннее убранство ТРЦ также должно привлечь население – атриум в центральной части здания будет формировать пространство фут-корта для быстрого приема пищи, пять рекреационных зон, фонтаны, пальмы, малые архитектурные формы, музыка должны способствовать приятному отдыху, служить местом релаксации в период долгих сибирских зим. Торговые галереи планируется сделать тематическими…
Что касается парковок, по словам докладчика, их будет достаточно – 2000 машиномест, предусмотрены также обширные зеленые зоны для отдыха в летний период.
Выслушав доклад, Андрей НИКИТИН задал несколько вопросов руководителю ООО «РосЕвро Development-Тюмень». Учитывая то, что в городе уже функционируют два торгово-развлекательных центра – «Премьер» (40 тыс. кв.м) и «Гудвин» (38 кв.м), включающие в себя и многочисленные кинозалы, и точки общепита, торговые комплексы с обширным ассортиментом товаров также имеют место быть в областном центре, не лучше ли построить спортивно-оздоровительный центр, коих в Тюмени не достает. «Согласован ли проект с комитетом по потребительскому рынку?», - поинтересовался заместитель Главы города. Оказалось, что идейные вдохновители проекта на этом уровне встреч пока не имели, но были проведены маркетинговые исследования в области коммерческой недвижимости, которые показали, что именно такого плана и масштаба объекты должны быть востребованы в Тюмени. Это – коммерчески выгодный для инвесторов объект.
Директор Департамента градостроительной политики администрации г.Тюмени Андрей СПИРИДОНОВ сказал, что работа с заказчиком только начата, стадия – предпроектная проработка. Согласно Генеральному плану в обозначенном месте запланировано размещение здания общественного назначения. Архитектор Константин СТЕРЖАНТОВ отметил, что не достаточно проработан стройгенплан в отношении транспортной схемы. Заказчик, в свою очередь, высказал готовность - встречаться с заинтересованными структурами города и работать совместно, чтобы ликвидировать все недочеты и достойно предстать перед Координационным советом по выработке единой земельной и градостроительной политики в Тюменской области.
Андрей НИКИТИН согласился, что на координационный совет надо выйти с минимальным количеством вопросов, а поэтому, проект должен быть доработан, в том числе и функционально – с учетом перспективного развития города. «Высказывать позитивное или негативное отношение к проекту пока рано. Необходимо доработать документацию с комитетами в течение двух недель и представить в администрацию на рассмотрение в рабочем порядке», - резюмировал заместитель Главы города.
Интересный проект, выполненный творческим коллективом ОАО «Институт «Тюменьпромстройпроект», представил архитектор Константин СТЕРЖАНТОВ - градкомиссия рассмотрела Проект планировки жилого района «Тура» на оз. Оброчное в г.Тюмени.
Докладчик не забыл сказать, что ПП разработан в соответствии с Генеральным планом г.Тюмени, принятым в мае прошлого года. Окружающая участок застройка – 5-9-этажные жилые дома, построенные в 70-80-е годы прошлого столетия. На опорном плане показаны гидрография местности, существующая застройка и отведенный земельный участок, где на строительство жилых кварталов отводится 57 га.
Предполагается возведение многоквартирных жилых домов 83 серии производства Завода ЖБИ-3, а также индивидуальных проектов повторного применения, разработанных ОАО «ТДСК», проектной мастерской «ГенШур» и др. Проектировщики учли основные положения Генерального плана. Проект обеспечивает панорамное восприятие жилого района (с оз. Оброчное) со стороны ул. Чекистов-Магистральная, который сформирован горизонтальными и вертикальными доминантами. Всего там планируется построить 468 тыс. кв.м жилья (8466 квартир).
В микрорайоне запроектированы учреждения обслуживания общей площадью 65564 кв.м, в том числе: два детских сада по 280 мест; школа на 825 мест; поликлиника на 400 посещений в смену (на существующих фундаментах), кроме этого предусмотрено размещение поликлиники на 400 посещений в смену в жилых домах по ул. Магистральной; гаражи - четыре объекта по 300 машиномест.
Запроектирована большая спортивная зона, торгово-развлекательный комплекс, бассейн, яхт-клуб. Что касается торгового центра, то он размещен внутри комплексной застройки и рассчитан на весь мкр «Тура», то есть – на почти 18 тыс. жителей новой застройки, плюс – 5000 жителей существующей.
Как сказал докладчик, проектом предусмотрено берегоукрепление и благоустройство озера. Свое мнение высказала эколог Людмила МОГУТОВА, отметив, что проектом планировки сохранена прибрежная зона, учтены природоохранные зоны, предусмотрены инженерные мероприятия по устройству ливневой канализации и ливнестоков. «Хорошо бы еще запланировать системы водоотведения, а вообще – с точки зрения экологии проект устраивает», - резюмировала она.
Архитектор заверил градостроительную комиссию, что проект выполнен «с запасом», то есть – и парковки, и соцкультбыт будут удовлетворять новым строительным нормам и правилам.
Подводя итог обсуждению, Андрей НИКИТИН распорядился «утрясти вопрос по школам, с учетом потребностей всего микрорайона», отметив также важность скорейшей реализации проекта. В этот вторник Проект планировки жилого района «Тура» на оз. Оброчное в г.Тюмени должен рассмотреть Координационный совет при губернаторе области.
Если первые два проекта касались развития тюменских окраин, то третий проект, рассмотренный членами Градостроительной комиссии, - это проект реконструкции площадки, расположенной в центре города. С предложением по застройке территории завода «Пластмасс» в составе Проекта планировки «Товарное шоссе» выступил директор ООО «Гармония» Нурлан САПАРОВ.
Заказчиком по этому проекту является МУ «СЗКСиР». Как сказал докладчик, к разработке ПП «Товарное шоссе» проектировщики приступили в середине января. Территория завода «Пластмасс» ограничена ул. Первомайская-Запольная-Товарное шоссе, где расположены три объекта историко-культурного наследия, а сам участок – в охранной зоне исторического центра. При проектировании были проанализированы учтены ПДП Товарного шоссе 1988 г. и Проект реконструкции и регенерации исторического центра Тюмени. По существующему логу, в створе ул. Запольной запланировано строительство магистрали городского значения с выходом на ул. Полевую. Пересечение с ул. Первомайской предусмотрено с устройством двухуровневой развязки и организации непрерывного движения.
Как доложил архитектор, после выноса с участка мощностей завода, проектом предполагается там разместить многофункциональный центр общей площадью 78800 кв.м, включающий: гостиницу на 200 номеров (категории 5*) – площадь 19800 кв.м; офисный центр – 18000 кв.м; ресторанный комплекс; торгово-досуговый центр и спортивно-оздоровительный центр – 20000 кв.м; многоуровневые парковки для автомобилей. Существующие на территории памятники культуры и архитектуры предполагается органично вписать в новую застройку, проведя их модернизацию для дальнейшей эксплуатации. Площадь застройки – 17500 кв. метров. Докладчик заметил, что объемные решения будут зависеть от тех, кто придет осваивать эту площадку.
Андрей НИКИТИН предложил данный проект принять за основу. Идея архитекторов понравилась. Появилось предложение – разбить объект на инвестиционные лоты. Также членов комиссии порадовали свежие мысли по реконструкции ул. Запольной. Таким образом, на месте еще одной промышленной зоны в центре города появится очередной общественно значимый для Тюмени объект.
На заседании побывала С.АХМЕДНАБИЕВА