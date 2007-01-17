Свой след оставить на земле…

Справка: Николай Сергеевич КОМАРОВ родился 13 января 1947 года. Образование высшее - в 1970 году окончил строительный факультет Тюменского индустриального института. В строительной отрасли работает с начала трудовой биографии – с 1970 года, где прошел путь от мастера строительных и монтажных работ до первого руководителя старейшего в Тюмени треста «Тюменьгорстрой» (с 1998 г. ООО «Тюменьгорстрой»). Член Союза строителей России. За вклад в строительство областного центра в 1976 году награжден медалью «за трудовую доблесть», а в 1998 г. удостоен звания Заслуженный строитель России.