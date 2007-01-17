Свой след оставить на земле…

С юбилеем!
13 января 2007 года исполнилось 60 лет Николаю КОМАРОВУ, генеральному директору ООО «Тюменьгорстрой»
Николай Сергеевич КОМАРОВ – коренной тюмененц, поэтому все свои силы, умение, знания, организаторские способности вкладывает в преобразование любимого города.
Коллеги по работе и коллектив редакции «КВ» сердечно поздравляют заслуженного строителя с юбилейной датой.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, воплощенных планов и надежд, достижения новых строительных высот!
13 января 2007 гола исполнилось 60 лет со дня рождения Николая Сергеевича КОМАРОВА, генерального директора ООО «Тюменьгорстрой», заслуженного строителя Российской Федерации.
Николай Сергеевич - яркий представитель школы Главтюменьпромстроя, прошел путь от мастера до первого руководителя одной из старейших в Тюменской области строительных организаций - треста «Тюменьгорстрой», с которым связана вся его трудовая биография.
С участием юбиляра в Тюмени построены десятки важных для города и области объектов, в том числе фабрики, заводы, санатории, спортивные сооружения, целые кварталы жилых домов и многое другое.
Члены Совета директоров Холдинговой компании «Тюменьстрой» и Правления Союза тюменских строителей горячо и от всей души поздравляют Николая Сергеевича с юбилеем и желают ему крепкого сибирского здоровья, дальнейших трудовых побед, счастья и благополучия и, конечно, удачи не только на производстве, но и во время любимой охоты и рыбалки.
От имени друзей и коллег - генеральный директор ХК «Тюменьстрой», председатель Правления СТС А.С.Ларионов
Справка: Николай Сергеевич КОМАРОВ родился 13 января 1947 года. Образование высшее - в 1970 году окончил строительный факультет Тюменского индустриального института. В строительной отрасли работает с начала трудовой биографии – с 1970 года, где прошел путь от мастера строительных и монтажных работ до первого руководителя старейшего в Тюмени треста «Тюменьгорстрой» (с 1998 г. ООО «Тюменьгорстрой»). Член Союза строителей России. За вклад в строительство областного центра в 1976 году награжден медалью «за трудовую доблесть», а в 1998 г. удостоен звания Заслуженный строитель России.
Среди руководителей Тюменского строительного комплекса Николай Сергеевич КОМАРОВ зарекомендовал себя специалистом высокого профессионального уровня, одним из наиболее опытных организаторов производства, порядочным партнером.
Под руководством и активном участии Н.С.Комарова строились и сдавались в эксплуатацию сотни различных объектов, среди них: производственные корпуса заводов – аккумуляторного, медицинского оборудования и инструментов, завод по переработке молока, обувная фабрика, санатории «Тараскуль» и «Сибирь», больничный корпус ГБ №2, онкодиспансер, городская санэпидемстанция, дворец культуры «Строитель», кинотеатр «Юбилейный», дворец спорта, сотни тысяч квадратных метров жилья, школы, детские сады, здание Центробанка по ул. Володарского, административно-бытовое здание «Лукойл-ПНОС», «БелОйл», произведена реконструкция наркодиспансера, дома ритуальных услуг, сети магазинов «Монетка»…
Под руководством Николая Сергеевича прошла реконструкция производственной 6азы ООО «Гюменьгорстрой», где организован выпуск вспомогательных материалов для обеспечения строящихся объектов: изделия из высококачественного бетона, тротуарная плитка с бордюрами, подоконная доска, облицовочный материал, строительный раствор, шпатлевки, металлоизделия, налажен выпуск газоблоков. Продукция, выпускаемая предприятием неоднократно награждалась дипломами специализированных выставок за высокие потребительские свойства.
Большое внимание Николай Сергеевич уделяет вопросам создания необходимых условий для труда и быта работающих, для культурного отдыха работников предприятия и горожан построено кафе «Щедрость» на 48 мест, имеется столовая для обеспечения рабочих и ИТР фирмы горячим питанием.
Николай Сергеевич делает все возможное, чтобы руководимый им коллектив активно участвовал в строительстве новой Тюмени. Благодаря таким людям как заслуженный строитель Н.С.Комаров, возглавляющим коллективы созидателей, наш древний город приобретает новое лицо – столичное, современное, молодое…