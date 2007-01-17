Проект «КВ» – в помощь!»: Восточный микрорайон

За прошедшее время здесь появились новостройки. О них расскажет директор офиса агентства недвижимости «АДВЕКС», расположенного по ул. Олимпийской, 47а, В.В.БАРМИН. Он же познакомит с информацией о стоимости жилья в этом уголке Тюмени.
Жители данного района относятся к двенадцатому избирательному округу, депутатом которого является С.М.МЕДВЕДЕВ. Сергей Михайлович расскажет о том, как решаются насущные проблемы избирателей. Он ведет прием по адресу ул. Первомайская, 20, кабинет 815 в среду с 14 до 17 ч. и в 1-й вторник каждого месяца с 16 до 19 ч. по ул. 30 лет Победы, 142 (АНО ОДОД ДЮЦ «Пламя». Контактный телефон 24-74-14).
Спальный район Тюмени
В 60-90 годы прошлого века многие улицы Тюмени получили названия так или иначе связанные с Великой Отечественной войной. Теперь в городе имеются более 45 улиц с «военными» именами. Среди них и улица 30 лет Победы, которая соединяет между собой Южный, шестой и Восточный микрорайоны.
В 70-е годы ее стали застраивать многоквартирными домами. Наряду с первыми пятиэтажками появились девятиэтажные дома. Сегодня, после частичной реконструкции, улица обрела вполне современный облик. Ее проезжая часть четко очерчена бордюрами с карманами для подъезда к остановкам городского транспорта, а пешеходные дорожки приняли вид асфальтированных тротуаров. Приведен в порядок небольшой скверик на пересечении улицы 30 лет Победы и пр. Монтажников. Там появился фонт, и в теплое время года жители окрестных домов могут проводить свой отдых на зеленых лужайках под сенью молодых саженцев и мощной кроной деревьев преклонного возраста. А зимой детвора катается на ледяных горках. Жаль, что в этом году их практически нет, так как снег выпал слишком поздно, и подрастающему поколению приходится довольствоваться качелями и каруселями, расположенными на детских площадках. А подобных развлечений здесь с избытком. Приходите отдохнуть!
Восточный микрорайон: комфорт как в центре
У агентства недвижимости «АДВЕКС», которое предлагает недвижимость в Тюмени открыто несколько офисов в разных уголках Тюмени. Один из них находится по ул. Олимпийской, 47а. Его директор, Владимир Викторович БАРМИН, знакомя с жилой застройкой района улиц 30 лет Победы, Моторостроителей и пр. Монтажников, рассказал, чем привлекает Восточный микрорайон потенциальных покупателей жилья:
- Жилье, расположенное в Восточном микрорайоне, всегда привлекало покупателей комфортностью проживания. Чистые и уютные дворы с хорошо оборудованными детскими площадками создают ощущение обжитости района. Хорошо развитая инфраструктура дает возможность пользоваться всеми благами цивилизации, не выезжая за пределы микрорайона. Для подрастающего поколения здесь работают детский сад №163 и общеобразовательная школа №63, на территории которой находится стадион. Все необходимые товары можно приобрести в разнообразных маркетах, небольших магазинчиках и на рынке «Восточный». Владельцы личных машин не испытывают проблем с парковкой и обслуживанием транспорта, так как в округе находится большое количество гаражных кооперативов и автостоянок, есть своя автомойка и автозаправочная станция.
В перспективе в этом районе предполагается построить путепровод через железную дорогу по ул. Монтажников, который напрямую свяжет промышленный район ул. Воровского с Восточным микрорайоном и разгрузит автомагистраль по ул. Широтной. В результате жители смогут добираться до центра города значительно быстрее, чем в настоящее время. Хотя и сегодня транспортная схема достаточно удобна и позволяет доехать практически до любого уголка города без пересадок.
Этот район Тюмени достаточно молодой, и его изначально застраивали многоэтажными домами - как в панельном, так и в кирпичном исполнении.
Например, по ул. 30 лет Победы, 138, 138а находятся панельные девятиэтажки 83 серии. Планировка и общая площадь квартир в них очень похожа на типовую 121 серию. Общая площадь 1-комн. квартиры – 33 кв. метра, 2-комн. – 50 кв. метров, а 3-комн. – 68 кв. метров. Размер кухни – 8-9 кв. метров. То же самое можно сказать и о доме по ул. 30 лет Победы, 146, хотя само здание построено по проекту 125 серии.
К этим дома примыкает панельная пятиэтажка так называемого «ленинградского проекта». Квартиры в ней по планировке очень напоминают 125-ю серию. Также из панели построен дом по пр. Монтажников, 11. Это типовая 121 серия. В советское время квартиры в Тюмени этой серии считались улучшенной планировки, но и сегодня они не потеряли своей актуальности для людей со средним достатком. Общая площадь 1-комн. квартиры равна 33 кв. метр, 2-комн. – 50 кв. метров, 3-комн. – 66 кв. метра. Площадь кухни – 8-9 кв. метров.
По ул. Моторостроителей, 2 корп. 2 находится дом 121-3Т серии, являющийся улучшенным вариантом 121 серии. Есть колясочная, в квартирах - просторные коридоры, большие комнаты. Общая площадь 1-комн. квартиры 46 кв. метр, 2-комн. – 66 кв. метра, 3-комн. – 93 кв. метра. Размер кухни - 14 кв. метров.
Кирпичные дома представлены свечкой «ярославского проекта» по ул. 30 лет Победы, 132. В одноподъездной двенадцатиэтажке существует отдельный вход на лестничные марши и площадку с лифтом. Для квартир данной серии характерны большие шестиметровые лоджии и вместительные кладовки. Общая площадь 1-комн. квартиры 34 кв. метра, 2-комн. – 51 кв. метра, а в 3-комн. – 64 кв. метра. Кухни – 7-9 кв. метров.
Рядом находится монолитный дом по ул. 30 лет Победы, 134. На площадке пять-шесть квартир. В квартирах большие прихожие – 9-10 кв. метров. С первого по седьмой этаж размер лоджий составляет 6 кв. метров, а с восьмого по тринадцатый - 8-10 кв. метров. Общая площадь 1-комн. квартиры 40 кв. метров (кухня – 9,5 кв. метра), 2-комн. – 52 кв. метра (кухня – 9-10 кв. метров), а в 3-комн. – 98,6 кв. метров (кухня – 14 кв. метров).
Для тех, кто ограничен в средствах, можно посоветовать приобрести комнату в бывшем общежитии по ул. 30 лет Победы, 142/1, которому не так давно присвоен статус жилого дома. Размер комнат варьируется от 13 до 17 кв. метров. Стоимость тринадцатиметровой комнаты около 900 тыс. рублей.
В многоэтажных домах 83, 125 серии и так называемых «яровславках» на сегодняшний день средняя стоимость 1-комн. квартиры составляет 1700-1800 тыс. рублей, 2-комн. – 2100-2200 тыс. рублей, 3-комн. – 2500-2700 тыс. рублей. В монолитном доме одно- и трехкомнатные квартиры дороже на 100-150 тыс. рублей.
Самые дорогие квартиры находятся в новостройках 121-3Т серии. Стоимость 1-комн. квартиры варьируется от 2000 до 2100 тыс. рублей, 2-комн. – 2700-2800 тыс. рублей, 3-комн. – 3100-3300 тыс. рублей. Общая тенденция к росту цен на недвижимость по-прежнему сохраняется.
Но, несмотря на это квартиры на продажу выставляется не так часто, а те, что продаются, покупатели приобретают очень быстро. Поэтому, чтобы без лишних хлопот купить желанную квартиру в одном из домов Восточного микрорайона, лучше всего обратиться в офис агентства недвижимости «АДВЕКС» по ул. Олимпийской, 47а. Риэлтеры нашего офиса прекрасно ориентируются на рынке недвижимости жилья, расположенного в этом уголке Тюмени, и помогут не только найти подходящий вариант, но и оформить все необходимые документы для заключения сделки.