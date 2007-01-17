Проект «КВ» – в помощь!»: Восточный микрорайон

В 70-е годы ее стали застраивать многоквартирными домами. Наряду с первыми пятиэтажками появились девятиэтажные дома. Сегодня, после частичной реконструкции, улица обрела вполне современный облик. Ее проезжая часть четко очерчена бордюрами с карманами для подъезда к остановкам городского транспорта, а пешеходные дорожки приняли вид асфальтированных тротуаров. Приведен в порядок небольшой скверик на пересечении улицы 30 лет Победы и пр. Монтажников. Там появился фонт, и в теплое время года жители окрестных домов могут проводить свой отдых на зеленых лужайках под сенью молодых саженцев и мощной кроной деревьев преклонного возраста. А зимой детвора катается на ледяных горках. Жаль, что в этом году их практически нет, так как снег выпал слишком поздно, и подрастающему поколению приходится довольствоваться качелями и каруселями, расположенными на детских площадках. А подобных развлечений здесь с избытком. Приходите отдохнуть!